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Намагаючись втекти від воїнів ЗСУ, ворожий Т-90 падає у прірву, де його добивають дроном. ВIДЕО

Десантники 80-ї бригади знищили російський танк Т-90.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Десантно-штурмових військ.

У повідомленні зазначається: "Черговий ворожий танк - done. Результат влучності та спритності екіпажу FVP дронів не заставив себе чекати. Працюємо далі!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 80 ОДШБр штурмують позиції окупантів під Бахмутом. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+32
горіть москалі на руській землі!!
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11.08.2023 19:19
+16
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11.08.2023 21:03
+14
Це якийсь убойний дует з дронів...
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 19:26
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горіть москалі на руській землі!!
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11.08.2023 19:19 Відповісти
мехвод падає в рівчак і думає - чому я не сокіл, чому не літаю...
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11.08.2023 19:25 Відповісти
пнх
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11.08.2023 19:35 Відповісти
Йому теба було знати, що народжений повзати літає в дзьобі. Але недовго.
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11.08.2023 19:47 Відповісти
Це якийсь убойний дует з дронів...
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 19:26 Відповісти
Раз упав у бандерівський рівчак, то вже і згоріти "за землю русскую свою" не страшно.
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11.08.2023 19:30 Відповісти
Тікайте,москалі,з нашої землі....ой,тікайте..
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11.08.2023 19:31 Відповісти
танкові біатлоністи закінчились, пішли танкові каскадери
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11.08.2023 19:35 Відповісти
Було ще епічне відео з Харківської операції, коли кацапня тікаючи на танку, врізалася у дерево 😂
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11.08.2023 19:45 Відповісти
Є ще свіже відео як наш танк заїхав в річку і потонув біля Урожайного.
Гагага кек, які тупі москалі
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13.08.2023 15:08 Відповісти
він знадто швидко біг...
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11.08.2023 19:48 Відповісти
80 десятка...львівські батяри
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11.08.2023 19:49 Відповісти
навіть паски безпеки не допомогли б.
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11.08.2023 20:14 Відповісти
Казали завжди
-не пий за кермом 😀
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11.08.2023 20:16 Відповісти
Красиво
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11.08.2023 20:34 Відповісти
нннаа!
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11.08.2023 20:42 Відповісти
..этиГ мать! Этот обрыв надо было найти
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11.08.2023 20:42 Відповісти
коли в очях ота з косою - тоді нічого не бачно і зазвичай детонує бк.
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11.08.2023 20:48 Відповісти
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11.08.2023 21:03 Відповісти
там два кацідіота тиркалися навколо - нічого і до них черга дійде...
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11.08.2023 23:04 Відповісти
То не просто "обрив" То - "байрак" А там і вовки водяться!
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12.08.2023 07:10 Відповісти
Красіво.
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11.08.2023 23:02 Відповісти
Натуральні зомбі.
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11.08.2023 23:30 Відповісти
Не ну согласитесь, ну прорвался же... потом ещё раз
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12.08.2023 07:19 Відповісти
 
 