Намагаючись втекти від воїнів ЗСУ, ворожий Т-90 падає у прірву, де його добивають дроном. ВIДЕО

Десантники 80-ї бригади знищили російський танк Т-90.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Десантно-штурмових військ.

У повідомленні зазначається: "Черговий ворожий танк - done. Результат влучності та спритності екіпажу FVP дронів не заставив себе чекати. Працюємо далі!"

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