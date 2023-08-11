Намагаючись втекти від воїнів ЗСУ, ворожий Т-90 падає у прірву, де його добивають дроном. ВIДЕО
Десантники 80-ї бригади знищили російський танк Т-90.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Десантно-штурмових військ.
У повідомленні зазначається: "Черговий ворожий танк - done. Результат влучності та спритності екіпажу FVP дронів не заставив себе чекати. Працюємо далі!"
Топ коментарі
+32 Buda Pest
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+16 Шимус
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+14 Олег Каз
показати весь коментар11.08.2023 19:26
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Слава ЗСУ!
Гагага кек, які тупі москалі
-не пий за кермом 😀