Знищення командних пунктів російської армії в населеному пункті Урожайне на Півдні бомбами JDAM. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ знищують командні пункти російської армії на Південному напрямку за допомогою керованих бoмб JDAM.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у написав у фейсбуці Микола Колесник.

Він зазначив: "ОСУВ Таврія. Знищення командних пунктів росіян, робота в повітрі група аеророзвідки 129 ОБр ТРО, задіяння засобів вогневого ураження старшого начальника".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах показали фото "розумних" авіабомб JDAM-ER під крилом літаків ЗСУ. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає високоточні бомби GLSDB не раніше осені, - Пентагон