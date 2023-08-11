Знищення командних пунктів російської армії в населеному пункті Урожайне на Півдні бомбами JDAM. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ знищують командні пункти російської армії на Південному напрямку за допомогою керованих бoмб JDAM.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у написав у фейсбуці Микола Колесник.
Він зазначив: "ОСУВ Таврія. Знищення командних пунктів росіян, робота в повітрі група аеророзвідки 129 ОБр ТРО, задіяння засобів вогневого ураження старшого начальника".
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