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Знищення командних пунктів російської армії в населеному пункті Урожайне на Півдні бомбами JDAM. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ знищують командні пункти російської армії на Південному напрямку за допомогою керованих бoмб JDAM.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у написав у фейсбуці Микола Колесник. 

Він зазначив: "ОСУВ Таврія. Знищення командних пунктів росіян, робота в повітрі група аеророзвідки 129 ОБр ТРО, задіяння засобів вогневого ураження старшого начальника".

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Автор: 

бомба (234) Мисягін Юрій (56)


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Топ коментарі
+6
Люфтваффе кидає бімби.
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11.08.2023 23:50
+6
який наш командний пункт?
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12.08.2023 00:06
+5
Це тільки початок, свинособаки!!! Далі буде
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12.08.2023 00:09
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Люфтваффе кидає бімби.
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11.08.2023 23:50 Відповісти
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12.08.2023 00:08 Відповісти
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12.08.2023 02:34 Відповісти
Треба всім дивитися перед сном, - знімати стрес..
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12.08.2023 00:02 Відповісти
який наш командний пункт?
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12.08.2023 00:06 Відповісти
Це тільки початок, свинособаки!!! Далі буде
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12.08.2023 00:09 Відповісти
Урожайное поле боя. Сомнительно что у них там командные пункты.
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12.08.2023 05:27 Відповісти
Я бы не стал называть хату с парочкой кацапов командным пунктом. КП не бывает на передовой. А Урожайное наполовину наше.
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12.08.2023 11:47 Відповісти
Ну на х.. ,німецький крест,та люфтваффе ,шо за довбо..б це придумав
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13.08.2023 20:41 Відповісти
 
 