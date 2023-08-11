Родині загиблого українського воїна Володимира Кондрата потрібна допомога: у нього залишилися дев’ятеро дітей. ФОТОрепортаж
Родині загиблого у боях з російськими окупантами командира 3 відділення спеціального призначення, старшого сержанта ЗСУ Володимира Кондрата потрібна допомога. У військовослужбовця залишилися дев’ятеро дітей, дружина та мати.
Про це повідомила колишня народна депутатка Ганна Гопко, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте новини про загиблого військового Володимира Кондрата з Прикарпаття, у якого залишилося 9 дітей? Цього тижня я відвідала їхню сім'ю. Туди не додзвонитися, бо не ловить телефонний зв'язок. Добиралася навмання. Вони живуть у селі Бубнище Болехівської громади. Це як їхати на Скелі Довбуша. Хата ближче до іншого краю села. Акуратна будівля на дві кімнати на першому поверсі та господарська прибудова. Зараз виділяється українськими знаменами.
Вдова Марія Кондрат у декретній відпустці. А так працює медсестрою у місцевому ФАПі. Жінці 44 роки, з чоловіком були однокласниками. Сьогодні їй непросто. Тепер тільки на ній відповідальність за дев'ятеро дітей:
Андрій 22 роки
Володя 20 років
Яна 18 років
Остап 14 років
Олег 13 років
Тарас 12 років
Василь 6 років
Міша 4 роки
Софія 2 роки
Я ледве впросила дати мені номер карти, аби ті, хто бажає підтримати, могли це зробити. Не тільки тому, що її чоловік загинув на війні, і не тому що один зі синів досі служить на передовій, і не тому, що рідний брат чоловіка повернувся з-за кордону і пішов у військо, і не тому, що її рідний брат попри втрату руки далі несе службу, а тому, що сьогодні дуже важливо народжувати, виховувати і підтримувати українців в Україні.
карта ПриватБанк
4149499804614988
Кондрат Марія Ярославівна
upd. Додаю карту старшого сина, оскільки на попередній перевищено ліміт
карта ПриватБанк
5168745149597079
Кондрат Андрій Володимирович
upd 2. Додаю карту монобанку старшого сина, оскільки дві попередні банк заблокував тимчасово. А також ось банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr
карта МоноБанк
5375411411501435
Кондрат Андрій Володимирович", - йдеться у повідомленні.
Батько дев'яти дітей, командир 3 відділення спеціального призначення, старший сержант ЗСУ Володимир Кондрат поліг 27 липня 2023 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району. Володимиру Кондрату було 44 роки. У військовослужбовця залишилися дев'ятеро дітей, дружина та мати. Брат та син Володимира також захищають Україну від військ РФ.
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Регистрация: 12.08.2023
зате до відділення собесу ти дійдеш зпросоння та з зав'язаними очима
на росії особливо багато таких чмошних, що живуть по принципу холодильника
постанова 168 кму
1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).
2. Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Порядним людям - НІ
Як же інакше жити?
Держава є машина для придушення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класу інші підлеглі класи.
Використовуючи закон і апарат примусу, як і монополію на насильство, держава стала суб'єктом, який не служить людям, а змушуючим людей служити йому! Так, що не чекайте підтримки від неї!
Держава це банда. Проведіть для себе паралелі і побачите що це саме так. Захоплення території та кришування. Тобто стригтя стада та захист землі і стада від інших банд, застосування сили до тих хто не хоче платити податки - не хоче щоб його стригли. Всі ті королі, царі, князі і т.п. саме тим займались що були бандитами які силою стригли баранів, а натомість захищали баранів від того щоб чужа банда баранів не зарізала на м'ясо.
А тепер чи підтримують банди своїх членів? Так підтримують. Банди дають своїм членам захист, доступ до недоступних іншим знань, та навіть частину з общака. Тому ви не праві. Нормальна ефективна держава (націоналістична, корпоративна чи інша) буде підтримувати своїх громадян.
Держава повинна забезпечити вдову державним житлом, а всіх дітей героя повним утриманням тобто їжа, одяг, розвиваючі іграшки та гаджети, навчальне приладдя і т.п.. Інакше бути трагедії і українці вимруть.
Щасти вам. Божої підтримки та допомоги.