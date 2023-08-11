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Родині загиблого українського воїна Володимира Кондрата потрібна допомога: у нього залишилися дев’ятеро дітей. ФОТОрепортаж

Родині загиблого у боях з російськими окупантами командира 3 відділення спеціального призначення, старшого сержанта ЗСУ Володимира Кондрата потрібна допомога. У військовослужбовця залишилися дев’ятеро дітей, дружина та мати.

Про це повідомила колишня народна депутатка Ганна Гопко, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте новини про загиблого військового Володимира Кондрата з Прикарпаття, у якого залишилося 9 дітей? Цього тижня я відвідала їхню сім'ю. Туди не додзвонитися, бо не ловить телефонний зв'язок. Добиралася навмання. Вони живуть у селі Бубнище Болехівської громади. Це як їхати на Скелі Довбуша. Хата ближче до іншого краю села. Акуратна будівля на дві кімнати на першому поверсі та господарська прибудова. Зараз виділяється українськими знаменами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернення 30 тисяч та доплати пораненим воїнам: Кабмін опублікував оновлений порядок виплат військовослужбовцям

Вдова Марія Кондрат у декретній відпустці. А так працює медсестрою у місцевому ФАПі. Жінці 44 роки, з чоловіком були однокласниками. Сьогодні їй непросто. Тепер тільки на ній відповідальність за дев'ятеро дітей:

Андрій 22 роки

Володя 20 років

Яна 18 років

Остап 14 років

Олег 13 років

Тарас 12 років

Василь 6 років

Міша 4 роки

Софія 2 роки

Я ледве впросила дати мені номер карти, аби ті, хто бажає підтримати, могли це зробити. Не тільки тому, що її чоловік загинув на війні, і не тому що один зі синів досі служить на передовій, і не тому, що рідний брат чоловіка повернувся з-за кордону і пішов у військо, і не тому, що її рідний брат попри втрату руки далі несе службу, а тому, що сьогодні дуже важливо народжувати, виховувати і підтримувати українців в Україні.

карта ПриватБанк

4149499804614988

Кондрат Марія Ярославівна

upd. Додаю карту старшого сина, оскільки на попередній перевищено ліміт

карта ПриватБанк

5168745149597079

Кондрат Андрій Володимирович

upd 2. Додаю карту монобанку старшого сина, оскільки дві попередні банк заблокував тимчасово. А також ось банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr

карта МоноБанк

5375411411501435

Кондрат Андрій Володимирович", - йдеться у повідомленні.

Родині загиблого українського воїна Володимира Кондрата потрібна допомога: у нього залишилися дев’ятеро дітей 01
Родині загиблого українського воїна Володимира Кондрата потрібна допомога: у нього залишилися дев’ятеро дітей 02

Батько дев'яти дітей, командир 3 відділення спеціального призначення, старший сержант ЗСУ Володимир Кондрат поліг 27 липня 2023 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району. Володимиру Кондрату було 44 роки. У військовослужбовця залишилися дев'ятеро дітей, дружина та мати. Брат та син Володимира також захищають Україну від військ РФ.

Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) військовослужбовці (4749) Гопко Ганна (72)


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Топ коментарі
+44
В цьому і різниця між вами і ним. Якщо всі були як ви, України давно б не існувало. Жаль шо відходять найкращі
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12.08.2023 00:14
+28
Справжній козак
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11.08.2023 23:55
+25
А українців в Україні повинні підтримувати самі українці? Чи, можливо їх вже нарешті буде підтримувати держава?
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12.08.2023 00:06
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Справжній козак
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11.08.2023 23:55 Відповісти
он не должен был быть в армии - по крайней мере не на передовой..
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12.08.2023 01:26 Відповісти
Спецура, а значіть сам хотів воювати.
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12.08.2023 09:11 Відповісти
А українців в Україні повинні підтримувати самі українці? Чи, можливо їх вже нарешті буде підтримувати держава?
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12.08.2023 00:06 Відповісти
чомусь впевнений, що тобі навіть все одно, яка саме держава "повинна тебе підтримувати"
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12.08.2023 00:22 Відповісти
Мене повинна підтримувати держава в якій я живу і сплачую податкі!
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12.08.2023 00:25 Відповісти
Nu da, nu da, možet vi platite nalogi fašistkoi roSSiji?


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Регистрация: 12.08.2023
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12.08.2023 00:35 Відповісти
І що це доводить?
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12.08.2023 00:37 Відповісти
Prosto vaši viskazivanie i registraija 12.08,23 dajot povod dlja razmišlenija...
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12.08.2023 00:49 Відповісти
Не доводить, але показує 99% ймовірність того, що ти бот. А от твої коменти про те, що всі тобі вині і Україна херня - доводять, що ти продажна чмоня.
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12.08.2023 09:14 Відповісти
чомусь впевненений, що податків з тебе гулькін нос,
зате до відділення собесу ти дійдеш зпросоння та з зав'язаними очима

на росії особливо багато таких чмошних, що живуть по принципу холодильника
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12.08.2023 00:36 Відповісти
Не треба судити всіх по собі))
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12.08.2023 00:38 Відповісти
Ырына,Ырына, семья получит 15 млн за погибшего ,а мне приятно хоть чем то помочь , никто никого не заставляет . Русня обуевшая вообще не палится
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12.08.2023 07:41 Відповісти
Доброволець не отримає. То тільки для тих, кого призвали. Мій сват призваний, експертиза встановила, що був в броні, по всім параметрам підійшов на виплату і за 4 місяці з моменту загибелі, сваха нічого не отримала. Правда, мерія 200 тис дала.
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12.08.2023 10:19 Відповісти
Це відповідно якого закону спецназівці тепер добровольці і нічого не отримують у разі смерті при виконанні обовязків військової служби, захисту суверінітету України?
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12.08.2023 12:36 Відповісти
З трьома і більше неповнолітніх дітей не призивають, навіть за кордон дозволений виїзд, отже, доброволець. 15 млн дають мобілізованим. Добровольцям менше. По факту, сваха народила 3-х дітей і мала проблеми зі здоров'ям тому не працювала. Групу теж не оформлювала, грошей на хабар не було, та й не вміє давати. Після загибелі чоловіка живе на те, що діти куплять.
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13.08.2023 09:46 Відповісти
Дядя, харе вумнічать, бо виглядаєш грьобаним шкідником прокацапським. Він спецназівець, а значіть був у штаті війскової частини(був військовослужбовцем) і приймав безпосередню участь у бойових діях, забезпечував здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів. Ти читай перед тим як людям херню городить, якої вони наслухаються і почнуть мораль втрачати.

постанова 168 кму

1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно (крім військовослужбовців строкової служби), а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

2. Установити, що сім'ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 161 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
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13.08.2023 09:56 Відповісти
Тьотя не проти, але тут за сусідчиним колегою бігав дядя з воєнкомату, щоб той підписав папери, що загиблий син доброволець. КАЖУТЬ, що за добровольців менше виплачують. За свата, за 4 місяці виплати ще не було, а далеких знайомих розпитувати не буду, що ті отримали.
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14.08.2023 11:01 Відповісти
Аааа. За сусідченим колегою сина маминої подруги? Ти таки трішки не розумієш, що видавать перли про не виплату компенсаціх за загиблих героїв посилаючись на чутки це абсолютно шкідницький прокацапський вчинок? Ти якщо хоч привернути увагу до контретної проблеми конкретних людей, то давай конкретну фактичну інфу, бо те що ти робиш - це вчинок підзаборної шалупоні.
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14.08.2023 11:33 Відповісти
Ти от КАЖЕШ, що не платять, послухають тебі ж такі світила риторики і думки, і плітки обростають правдоподібністю. Важливі конкретні обставини конкретних ситуацій. Якщо, наприклад, пропав безвісти в бою, то треба час щоб визнати загиблим і відповідно ніхто нічого в час очікування платить не буде, бо може в полоні і таких нюансів купа, а ви своїми дурними язиками добиваєте рідних у яких і так горе.
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14.08.2023 11:39 Відповісти
Про трьох дітей - поки не призвали це підстава для відстрочки, яку чоловік можливо застосовувати не хотів, а після того як він став військовослужбовцем, то в будь який момент він міг армію міг покинуту за ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ, а значіть НЕ БАЖАВ ПОКИДАТИ, а БАЖАВ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ.
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13.08.2023 10:02 Відповісти
А кому українці віддали право керувати державою ?
Порядним людям - НІ
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12.08.2023 10:17 Відповісти
Блін. я все розумію, але 9 дітей і йти на фронт, знаючи що можеш залишити всю сім'ю без батька і дітей сиротами....це дуже дивне рішення.. дітям потрібен був батько
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12.08.2023 00:08 Відповісти
В цьому і різниця між вами і ним. Якщо всі були як ви, України давно б не існувало. Жаль шо відходять найкращі
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12.08.2023 00:14 Відповісти
А якщо б він переїхав у США, як Ви, то Україна вже б відразу стала найсильнішою економікою світу.
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12.08.2023 00:21 Відповісти
Та киньте! Хто де і хто що робить для України, не завжди залежить від прапорця.
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12.08.2023 02:40 Відповісти
Так і є, але пост не про це. Він адресований людині, яка намагається ображати іншу.
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12.08.2023 07:16 Відповісти
У мене також прапор такий,який приліпив ВПН. У нас на лівобережжі без впн ніяк.....
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12.08.2023 08:19 Відповісти
Резніков теж не переїхав до США і чим це допомогло економіці України?
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12.08.2023 09:47 Відповісти
Допомогло втратити N лярдів гривень
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12.08.2023 10:47 Відповісти
Я в Україні не живу з 1991 року, але зв'язки підтримую, і вболіваю за Україну не меньше аніж ви. Те що цей чоловік пішов воювати за своїх 9 дітей і загинув, не дає вам права йому в цьому докоряти. В цьому і коріннa відмінність між вами і ним. Я перед ним схиляю голову.
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14.08.2023 19:44 Відповісти
воїне, а ти на якому напрямку воюєш?
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12.08.2023 00:48 Відповісти
а такие как ты боты вообще не должны появаляться на свет
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12.08.2023 01:27 Відповісти
кто создал ядерную бомбу? Тот кто воевал или тот кто НЕ воевал?
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12.08.2023 01:38 Відповісти
це ви праві, гинуть найкращі, а всяке гімно потікало за кордон
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12.08.2023 06:53 Відповісти
Якби люди не гнались за "гречкою" чи солодкими обіцянками, а думали головою на виборах, то війни не було б.
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13.08.2023 09:50 Відповісти
різниця в тому, що я б ніколи не поставиви під загрозу майбутне величезної родини і існування без батька...не залишиив матір моїх 9-ти дітей в скрутному стані, а моїх дітей сиротами. І мені плювать що думать такі як ти
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14.08.2023 08:22 Відповісти
Дуже дивне рішення залишити дружину з 9 дітьми. Це якось не дуже відповідально. Не даремно ж не підлягають мобілізації, якщо від 3 і більше дітей.
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12.08.2023 00:24 Відповісти
A vi nemozite ponjat patriotizm geroja Ukraini kotoriji 9detmi pošol uņičtožat naisto-fšistkih roSSijan? Vi prosto glupiji ili trol?
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12.08.2023 00:31 Відповісти
Ну от шо ти мелеш? Навіщо обсирать латиша? Навіщо кидать прид'яви про боягузтво особі ніяким боком до нашої війни? Ти ж навіть не усвідомлює рівень свого психологічного зкацаплення і безпідставної агресії. Як загнаний пес гавкаєш і навіщо?
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12.08.2023 09:20 Відповісти
Tut otvet prostoi, voina nesjot soboi psihologičeskie problemi i posle pobedi na nacistko-fašistkoi roSSijoi setim posledstviem pridjotsa Ukraine godami čeželo Tut kacapov trudno naiti, vot i nakovota nado slit svoi emociji, nadejus emu eto pomoglo...
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12.08.2023 11:05 Відповісти
В Украине много иностранных волонтеров. Не обязательно быть в окопе если страшно. Приезжайте.
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12.08.2023 07:06 Відповісти
Коли у Вас будуть дружина, діти та відповідальність перед ними, тоді й поговоримо.
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12.08.2023 07:13 Відповісти
А якщо люжина і до війни була військовослужбовцем? Тут командири мали би головою думати.
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12.08.2023 07:24 Відповісти
Це вчинок, а не рішення.
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12.08.2023 09:31 Відповісти
Тому і піщов, знаючи, що буде з його дітьми, коли дика мокшанська потвора прилізе до його хати. До речі, з ним на війні також його брат і старший син. На таких тримається Україна і фронт, а не не тих, що розсікають на "Лексусах" і мародерать західну гуманітарку.
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12.08.2023 09:29 Відповісти
+
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12.08.2023 00:24 Відповісти
Безпечних місць зараз в Україні немає. Але, по перше як його призвали? ... Ну добре, скажімо що він був добровольцем і наполіг на призові. По друге, хто ж у нього командири? Знаючи що в чоловіка 9 дітей мали б берегти... Ніколи не хотів бути командиром і посилати людей на смерть...
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12.08.2023 00:37 Відповісти
Daze samie lučie komandiri nemogut ubereč na voine😥
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12.08.2023 00:54 Відповісти
ага, бездітного не шкода, навіть якщо йому 20. люди, що ви пишете? зовсім подуріли?
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12.08.2023 06:55 Відповісти
Шкода всіх. А от батька 9 дітей більше...
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12.08.2023 14:40 Відповісти
+
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12.08.2023 00:45 Відповісти
мне нужен пайпал
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12.08.2023 00:58 Відповісти
Kakto neponjatno, strano!!! Pogib otec 9detei zašķištjaja Ukrainu, a tut takie viskazivanie... Naverno eto troli nacistkoi roSSije ili pridateli Ukraini...
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12.08.2023 01:08 Відповісти
+
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12.08.2023 01:20 Відповісти
Прямо в серце! Допомогти родині треба. Проте, держава має все зробити для підтримки сім'ї. Можливо, знайдеться юрист-волонтер, що допоможе сім'ї одержати всю належну допомогу.
Як же інакше жити?
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12.08.2023 01:50 Відповісти
Держава - це машина для підтримки панування одного класу над іншим.

Держава є машина для придушення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класу інші підлеглі класи.

Використовуючи закон і апарат примусу, як і монополію на насильство, держава стала суб'єктом, який не служить людям, а змушуючим людей служити йому! Так, що не чекайте підтримки від неї!
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12.08.2023 01:55 Відповісти
Не всюди так.
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12.08.2023 04:50 Відповісти
Держави - механізм в руках людей і цим все сказано.
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12.08.2023 12:40 Відповісти
"Так, що не чекайте підтримки від неї!" - чому б це?

Держава це банда. Проведіть для себе паралелі і побачите що це саме так. Захоплення території та кришування. Тобто стригтя стада та захист землі і стада від інших банд, застосування сили до тих хто не хоче платити податки - не хоче щоб його стригли. Всі ті королі, царі, князі і т.п. саме тим займались що були бандитами які силою стригли баранів, а натомість захищали баранів від того щоб чужа банда баранів не зарізала на м'ясо.

А тепер чи підтримують банди своїх членів? Так підтримують. Банди дають своїм членам захист, доступ до недоступних іншим знань, та навіть частину з общака. Тому ви не праві. Нормальна ефективна держава (націоналістична, корпоративна чи інша) буде підтримувати своїх громадян.
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13.08.2023 04:24 Відповісти
девочка вот с чего ти решила шо зеленский до когось там достукався?если он мелькал в видеопросторі а інші нет то єто не значит что на результат сьиграл тот кто торговал ******.договарилались и договариваются про помощь и зброю взрослие дяди патриоті а не єто сопливое сцікливое чмо зеленский
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12.08.2023 06:51 Відповісти
Мда. Пишаюсь героєм. Но! Держава сильно недопрацьовує. Дітей та вдову має повністю забезпечувати держава. Інакше в кожного солдата виникатиме питання на кого ж я їх залишу? Це дуже велика небезпека. Більше буде косити. Ще менше буде хотіти взагалі заводити дітей.

Держава повинна забезпечити вдову державним житлом, а всіх дітей героя повним утриманням тобто їжа, одяг, розвиваючі іграшки та гаджети, навчальне приладдя і т.п.. Інакше бути трагедії і українці вимруть.
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12.08.2023 07:48 Відповісти
Питання до тих, хто погодив відправку на фронт, хто тепер подбає про дітей?
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12.08.2023 09:08 Відповісти
Та він спецназівець, які погодження відправки? Він 99% контрактник і воює не перший рік. Шкода, що загинув козак, але це був його вибір, за що вічна йому честь і шана.
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12.08.2023 09:23 Відповісти
Нема чого розводити теревені, не ганьбіться! Воїн Володимир - Герой, вічна пам"ять і слава Захиснику! А ви, панове, взяли і перерахували хто скільки спроможний дітям Героя, без зайвих балачок. Я, пенсіонерка, вже це зробила.
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12.08.2023 10:39 Відповісти
+
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12.08.2023 11:19 Відповісти
+500 грвень додав!
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12.08.2023 12:31 Відповісти
Нікого ніхто не зобов*язує,хочеш--перерахуй,не хочеш--не потрібно,але не лізь зі своїми порадами чому пішов,хто призвав,не мали права--це ГЕРОЙ і Слава йому,і Слава його синам,що теж захищають нас!!! Майже кожен день бачу на вулицях здорових бугаїв,які сховались за спідницями своїх мамок і яких не загонеш до війська--відкупляться,ось до цих претензії свої висказуйте.
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12.08.2023 16:08 Відповісти
Спробувала Монобанку декілька разів, а також картку Приватбанку. Монобанк каже «невідома помилка», для переказу на картку Привату мені треба вводити адресу одержувача. 🤷🏼‍♀️ Можливо, родина може створити рахунок на PayPal? Хочу допомогти, але всі доступні мені методи не працюють. Дякую.
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13.08.2023 05:38 Відповісти
+. Пробачте, копійки.
Щасти вам. Божої підтримки та допомоги.
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14.08.2023 21:43 Відповісти
 
 