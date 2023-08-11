Родині загиблого українського воїна Володимира Кондрата потрібна допомога: у нього залишилися дев’ятеро дітей. ФОТОрепортаж

Родині загиблого у боях з російськими окупантами командира 3 відділення спеціального призначення, старшого сержанта ЗСУ Володимира Кондрата потрібна допомога. У військовослужбовця залишилися дев’ятеро дітей, дружина та мати.

Про це повідомила колишня народна депутатка Ганна Гопко, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте новини про загиблого військового Володимира Кондрата з Прикарпаття, у якого залишилося 9 дітей? Цього тижня я відвідала їхню сім'ю. Туди не додзвонитися, бо не ловить телефонний зв'язок. Добиралася навмання. Вони живуть у селі Бубнище Болехівської громади. Це як їхати на Скелі Довбуша. Хата ближче до іншого краю села. Акуратна будівля на дві кімнати на першому поверсі та господарська прибудова. Зараз виділяється українськими знаменами.

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Вдова Марія Кондрат у декретній відпустці. А так працює медсестрою у місцевому ФАПі. Жінці 44 роки, з чоловіком були однокласниками. Сьогодні їй непросто. Тепер тільки на ній відповідальність за дев'ятеро дітей:

Андрій 22 роки

Володя 20 років

Яна 18 років

Остап 14 років

Олег 13 років

Тарас 12 років

Василь 6 років

Міша 4 роки

Софія 2 роки

Я ледве впросила дати мені номер карти, аби ті, хто бажає підтримати, могли це зробити. Не тільки тому, що її чоловік загинув на війні, і не тому що один зі синів досі служить на передовій, і не тому, що рідний брат чоловіка повернувся з-за кордону і пішов у військо, і не тому, що її рідний брат попри втрату руки далі несе службу, а тому, що сьогодні дуже важливо народжувати, виховувати і підтримувати українців в Україні.

карта ПриватБанк

4149499804614988

Кондрат Марія Ярославівна

upd. Додаю карту старшого сина, оскільки на попередній перевищено ліміт

карта ПриватБанк

5168745149597079

Кондрат Андрій Володимирович

upd 2. Додаю карту монобанку старшого сина, оскільки дві попередні банк заблокував тимчасово. А також ось банка https://send.monobank.ua/jar/7SrC1Qjkrr

карта МоноБанк

5375411411501435

Кондрат Андрій Володимирович", - йдеться у повідомленні.





Батько дев'яти дітей, командир 3 відділення спеціального призначення, старший сержант ЗСУ Володимир Кондрат поліг 27 липня 2023 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району. Володимиру Кондрату було 44 роки. У військовослужбовця залишилися дев'ятеро дітей, дружина та мати. Брат та син Володимира також захищають Україну від військ РФ.