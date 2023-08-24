"Та откуда вы взялись, бл#дь", - Лавров відповів на питання про Пригожина. ВIДЕО

У міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова поцікавилися про співпрацю з ватажком ЧВК "Вагнер" терористом Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Кореспондент запитав у Лаврова "Насколько тесно вы сотрудничали с Пригожиным?" і отримав у відповідь: "Та откуда вы взялись-то, бл#дь".

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".