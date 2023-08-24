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"Та откуда вы взялись, бл#дь", - Лавров відповів на питання про Пригожина. ВIДЕО

У міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова поцікавилися про співпрацю з ватажком ЧВК "Вагнер" терористом Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Кореспондент запитав у Лаврова "Насколько тесно вы сотрудничали с Пригожиным?" і отримав у відповідь: "Та откуда вы взялись-то, бл#дь".

Дивіться також: Місце катастрофи літака із терористом Пригожиним. ВIДЕО

23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака імовірно був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер" підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

Лавров Сергій (1581) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+46
Відповів професійно, як дипломат, блє-а-а ть!
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24.08.2023 19:25
+26
Яка росія, такий і лавров. 6л%ять.
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24.08.2023 19:27
+20
Ну ничего не меняется на той помойке....
Времена репрессий, 1937 год, инспекция турмы.
Первая камера..."За ЧО сидишь" - "Сказал, шо Рабинович нехороший человек".
Вторая камера, тот же вопрос, ответ - "Сказал, шо Рабинович хороший человек"
Третя камера, тот же вопрос, ответ -"Я Рабинович".
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24.08.2023 19:29
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Відповів професійно, як дипломат, блє-а-а ть!
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24.08.2023 19:25 Відповісти
Дєбіли, ***** (С)

Сумна конячка вміє розмовляти дипломатичною мовою ....
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24.08.2023 19:41 Відповісти
Пфф, а його штіблєтьі на босу ногу, сімейні трусєля і футболка з текстом пропаганди сексуальних меншин?)
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24.08.2023 19:47 Відповісти
Це і є "высокая русская культура"
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25.08.2023 02:23 Відповісти
Терориста охороняють....сюр сьогодення
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24.08.2023 19:25 Відповісти
Прекрасно сказали - именно сюр!!!
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24.08.2023 19:29 Відповісти
Яка росія, такий і лавров. 6л%ять.
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24.08.2023 19:27 Відповісти
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24.08.2023 22:57 Відповісти
Ну ничего не меняется на той помойке....
Времена репрессий, 1937 год, инспекция турмы.
Первая камера..."За ЧО сидишь" - "Сказал, шо Рабинович нехороший человек".
Вторая камера, тот же вопрос, ответ - "Сказал, шо Рабинович хороший человек"
Третя камера, тот же вопрос, ответ -"Я Рабинович".
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24.08.2023 19:29 Відповісти
У коняки нерви вже сдають.
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24.08.2023 19:30 Відповісти
Скоро самому в путь, на Божий суд, волнуется
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24.08.2023 21:04 Відповісти
Нехай не хвилюється, йому без усякого суду особливе місце в пеклі облаштували. Все як треба, все по рангу, все по заслугах.
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24.08.2023 22:47 Відповісти
Якийсь і анекдот є про російську дипломатію.
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24.08.2023 19:30 Відповісти
"российская дипломатия"- это и есть сам анекдот.
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24.08.2023 19:35 Відповісти
перший раз бачу меріна, який не просто розмовляє, а з матючком-с...
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24.08.2023 19:30 Відповісти
нє це вже лашадіная класіка-дєбіли мля...
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24.08.2023 19:33 Відповісти
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24.08.2023 19:30 Відповісти
вже давно підтвердили, що лисий здох. *****, єхидно посміхаючись, вже встиг потоптатися по спотвореній тушці жєнєчкі, а всі ці "музиканти" засунули язики в зад.
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24.08.2023 20:17 Відповісти
Єто прачечная?
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24.08.2023 19:38 Відповісти
*********! Єто лавров!
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24.08.2023 20:47 Відповісти
ага, на підвищення треба, дозрів для міністра культурі рашкостану
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24.08.2023 20:52 Відповісти
Дипломатія так і пре.
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24.08.2023 19:38 Відповісти
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24.08.2023 19:40 Відповісти
Кінь прежевальського? Ні уйобок *****.
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24.08.2023 19:41 Відповісти
Я щось не почув...
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24.08.2023 19:46 Відповісти
Що там чути. Ніби ніколи не чув як лошадь ірже?
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24.08.2023 20:00 Відповісти
Лошадь человеческим матом разговаривает . Интересно .
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24.08.2023 19:52 Відповісти
Не ображайте коней, будь ласка. Це найдобріші і найвіданніші тварини в світі, вони не заслуговують на таке ставлення
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24.08.2023 20:22 Відповісти
Согласен , милые и умные животные . Только один из всей популяции урод . Такое тоже возможно .
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24.08.2023 20:25 Відповісти
в натуре, блд
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24.08.2023 19:54 Відповісти
Кентавр-говорун, ''нє атлічаєтся, умом і саабразітєльностью''.
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24.08.2023 19:58 Відповісти
Лошадиная голова говорит *****...
И это журналистам
Потому что Лаврова и всей путинской банде на всег пофиг поэтому может так отвечать
Но когда лавров станет неугодным где тогда будет?
Там где и Пригожин чтобы много не рассказали лишнего
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24.08.2023 20:01 Відповісти
Пробежал через всю пво бл\ть, вот откуда.
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24.08.2023 20:06 Відповісти
Дипломат, *****...
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24.08.2023 20:06 Відповісти
Лавров сказал: "Да откуда ты взялась бл@дь!" и грязно выругался !
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24.08.2023 20:09 Відповісти
А ви хотіли, щоб він просто заіржав?
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24.08.2023 20:48 Відповісти
Дипломатия она, ****, такая, б-дь.
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24.08.2023 20:59 Відповісти
🤣
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24.08.2023 22:09 Відповісти
Це ще культурно, в мвд пропорція зворотня.
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24.08.2023 21:10 Відповісти
Дайте ему овса.
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24.08.2023 21:19 Відповісти
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24.08.2023 21:28 Відповісти
Рідким буває гівно. А кацапи, - рідкісні уйобки. )))
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24.08.2023 23:00 Відповісти
Дерёвня.
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24.08.2023 21:35 Відповісти
дипломат от бога, ну в общем как и все у кацапья
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24.08.2023 21:58 Відповісти
впервые узнаю, что лошади матерятся
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24.08.2023 22:05 Відповісти
Пресс релиз, а на работе они дипломатическим жаргоном, чтоб враги не поняли
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25.08.2023 04:33 Відповісти
Сказочный д..ипломат.
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25.08.2023 09:55 Відповісти
Иго-го, бл@ть!
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25.08.2023 10:13 Відповісти
параноя таки здолала лаВРУШУ.....на бздіпломатичному попріщі
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26.08.2023 12:40 Відповісти
 
 