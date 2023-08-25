В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету С-200 над територією Калузької області. ВIДЕО

В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету доопрацьованого комплексу ППО С-200 над територією Калузької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ракета виявлена та знищена засобами ППО над територією Калузької області" - повідомили у відомстві.

Як повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали у ніч на 25 серпня, у Калузькій та Тульській областях РФ пролунали вибухи.

Повідомляється, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово закрили на приліт та виліт літаків.

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