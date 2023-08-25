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В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету С-200 над територією Калузької області. ВIДЕО

В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету доопрацьованого комплексу ППО С-200 над територією Калузької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ракета виявлена та знищена засобами ППО над територією Калузької області" - повідомили у відомстві.

Як повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали у ніч на 25 серпня, у Калузькій та Тульській областях РФ пролунали вибухи.

Повідомляється, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово закрили на приліт та виліт літаків.

Також читайте: Міноборони РФ заявило, що вночі українські безпілотники атакували Брянську та Калузьку області

Автор: 

ППО (3185) ракети (4023) росія (65146) Міноборони рф (706)


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Топ коментарі
+19
Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций

Расстояние Белгород - Калуга - 515 км
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25.08.2023 04:16
+18
та нє, то збили Звєзду Смєрті.
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25.08.2023 02:22
+16
зелені вибрали не "Нептуна" в проізводство, а клована...
"а як він накосячить? - ми його сметйомЬ!!!"
вже бачу ваше сметілово - тупі зелені барани...
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25.08.2023 05:05
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навчились збивати 200 ) норм прогрес
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25.08.2023 02:21 Відповісти
та нє, то збили Звєзду Смєрті.
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25.08.2023 02:22 Відповісти
Щось упало.
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25.08.2023 02:34 Відповісти
Не проблема, допрацюємо.
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25.08.2023 02:39 Відповісти
Якщо москалі витратили С-400 - для тесту зійде.
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25.08.2023 03:23 Відповісти
ВТРАТИЛИ!!! втім "потрачєно" тут краще підійшло би)
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25.08.2023 03:25 Відповісти
Хай буде по-вашому!
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25.08.2023 03:37 Відповісти
нехай
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25.08.2023 03:58 Відповісти
тільки ракет було дві ...
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25.08.2023 02:45 Відповісти
і це кацапська правда!
нема джерела найчістнішого ніж кацапня!
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25.08.2023 03:06 Відповісти
віу віу - пау пау!
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25.08.2023 03:09 Відповісти
Может снова очердной борт сбили,
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25.08.2023 03:09 Відповісти
Пригожина немає. Запасний Jet йому вже тепер зайвий.
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25.08.2023 03:35 Відповісти
Є ще багато високопоставлених кацапів, які літають. Хоча тепер подумають.
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25.08.2023 05:31 Відповісти
Хто це сказав що нема?
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25.08.2023 08:02 Відповісти
сподіваюсь, що валдайське лайно уганд..ши ли
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25.08.2023 04:56 Відповісти
чи вони зовсім *******?
звідки ж її запускали... з Бєлгорода ніби й не дістали би....
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25.08.2023 03:23 Відповісти
Глубина зоны поражения: от 7 км до 200 км для ранних, и до 255 км для поздних модификаций

Расстояние Белгород - Калуга - 515 км
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25.08.2023 04:16 Відповісти
Самі по собі палять! А може вагнерівці салютують … непередбачені вони там усі… Не звертаємо уваги, все в них за планом! Курнуть, а далі пішли розваги
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25.08.2023 05:51 Відповісти
то було НЛО...
із 60-х
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25.08.2023 03:55 Відповісти
Ничего кроме правды
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25.08.2023 04:37 Відповісти
як мінімум три - дві в мацкву, крабам фієста!
третя в тей кацапнячий мотлох, який тей мотлох нептуна і повинен був збити...
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25.08.2023 04:48 Відповісти
кацапи, влаштовуйте "праздник", на вас напали а ви "всех пабидили"
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25.08.2023 04:52 Відповісти
зелені вибрали не "Нептуна" в проізводство, а клована...
"а як він накосячить? - ми його сметйомЬ!!!"
вже бачу ваше сметілово - тупі зелені барани...
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25.08.2023 05:05 Відповісти
У кацапів сильні експерти. В ніч, яка ще не закінчилась, збили С-200. Так скоро визначили? Напевне самі запустили, самі і збили. Ось навіщо збивати свої ракети? Зовсім "криша поехала".
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25.08.2023 05:17 Відповісти
пішов я на музику - брехливу кацапню і білокацапню не пропонувати...
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25.08.2023 05:17 Відповісти
ґуркотіли в полі дрони...
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25.08.2023 05:20 Відповісти
"Веселуха началась"
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25.08.2023 05:29 Відповісти
- Зави Ирку! От веселуха....
Будет вам и веселуха, и бормотуха, и разруха от дрона-цокотуха....
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25.08.2023 06:10 Відповісти
Над территорией Калужской области ракета С-200 могла оказаться только, если она была запущена из Брянской или из Московской Народных Республик (помимо самой Калужской).
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25.08.2023 06:26 Відповісти
Пи₴дуни.
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25.08.2023 06:34 Відповісти
та норм все, а кувалду-губатого замочіли індуси!
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25.08.2023 06:37 Відповісти
каци,
а ваші *****, всі 4рі в одну валізу серуть чи окремо?
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25.08.2023 06:43 Відповісти
а лушпайка в полі?
а ну як який агент калу підбере?
не добре так - ой не добре ...
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25.08.2023 06:51 Відповісти
А шо так скромно уже,назвали бы уже ее "Томагавком"?
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25.08.2023 06:52 Відповісти
А чем сбили? Аэродромом в Шайковке
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25.08.2023 06:54 Відповісти
руснявьіє понтьі...
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25.08.2023 07:00 Відповісти
по Криму була показова акція і це гуд...
а давайте ще по білої русні ******* і штук 45 білих кацапів покладемо?
а нехай в них теж мамкі плачуть...
не все ж нашим...
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25.08.2023 07:11 Відповісти
Я вже майже повірив. Кацапи є ніколи не брехали. Нічого ви падли не збили. Улюлюкуйте і далі каапню, які ви герої, а наші ракети і безпілотники будуть руйнувати військові структури.
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25.08.2023 07:16 Відповісти
полк Каліновського, агов бійці, ви за загуячити по белай родіне і трохи там повбивати кацапів?
касапські, дбр і вся інша леґіон кацапської свободи злилася за тиждень...
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25.08.2023 07:19 Відповісти
"Ето салют ілі что ето?"
Ага, салют - День Незалежності України, якніяк...
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25.08.2023 07:26 Відповісти
Хто дамбіт *********?
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25.08.2023 07:39 Відповісти
то маленький кусочок метеорита ,що зараз летить на Москву
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25.08.2023 08:20 Відповісти
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25.08.2023 08:21 Відповісти
Невже Верещучка на парасолі полетіла на Калугу піднімати "восстание"?
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25.08.2023 08:21 Відповісти
Та вони ще горлають, що збили над морем 42 дрони і на материку нашу С-300... От клоуни, а. Чого ж так мало і чого взагалі, коли в березні 22 відзвітували, що уся ПВО України "уложена".

Мля, вологі фентазі не покидають запливші мізки мордору.
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25.08.2023 08:56 Відповісти
Та да збили, так збили що зарево на землі було гарне )
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03.10.2023 02:45 Відповісти
 
 