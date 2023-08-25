В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету С-200 над територією Калузької області. ВIДЕО
В Міноборони РФ заявили, що збили українську ракету доопрацьованого комплексу ППО С-200 над територією Калузької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ракета виявлена та знищена засобами ППО над територією Калузької області" - повідомили у відомстві.
Як повідомляють росЗМІ та місцеві Telegram-канали у ніч на 25 серпня, у Калузькій та Тульській областях РФ пролунали вибухи.
Повідомляється, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово закрили на приліт та виліт літаків.
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нема джерела найчістнішого ніж кацапня!
звідки ж її запускали... з Бєлгорода ніби й не дістали би....
Расстояние Белгород - Калуга - 515 км
із 60-х
третя в тей кацапнячий мотлох, який тей мотлох нептуна і повинен був збити...
"а як він накосячить? - ми його сметйомЬ!!!"
вже бачу ваше сметілово - тупі зелені барани...
Будет вам и веселуха, и бормотуха, и разруха от дрона-цокотуха....
а ваші *****, всі 4рі в одну валізу серуть чи окремо?
а ну як який агент калу підбере?
не добре так - ой не добре ...
а давайте ще по білої русні ******* і штук 45 білих кацапів покладемо?
а нехай в них теж мамкі плачуть...
не все ж нашим...
касапські, дбр і вся інша леґіон кацапської свободи злилася за тиждень...
Ага, салют - День Незалежності України, якніяк...
Мля, вологі фентазі не покидають запливші мізки мордору.