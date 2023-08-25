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Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" разом нищити путінській режим: "Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся на Москву". ВIДЕО

Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" об’єднатися і разом боротися з кремлівським режимом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спеціальному відеозверненні російських добровольців, яке опубліковане у соцмережах.

"Зважаючи на все, вчора були цинічно страчені ваші командири і батько-засновник. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно для кожного. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їхнім катам, перейшовши на бік України", - йдеться в зверненні.

Пропозиція стосується тих найманців, які не чинили військових злочинів на території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнер" вже не є суттєвим фактором війни в Україні, - Пентагон

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) РДК (66)


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Топ коментарі
+27
Свінособаки щоб попасти в рдк проходять купу перевірок і якщо вони на болотах то минають ще купу проблем щоб звідти виїхати, і незважаючи на все це вони входять в склад цього угрупування і нищать ворогів в інтересах України,а в той же час тисячі українських "ура патріотів" за так "ненависні" їм взятки котрі вони дають так "нениавсній" їм владі аж бігом тікають за кордон, коли мають змогу без будь яких проблем стати на захист своєї батьківщини
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25.08.2023 10:03
+11
Дурні ідеалісти з РДК! "Вагнер" - продажні ландскнехти посереднього ґатунку і на пафосні речі не клюють…
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25.08.2023 10:03
+10
хєрня повна. це найманці...РДК впевнені ,що їх самих не зачистять вагнера? тим більше що вже всю зброю вагнера віддали ,правильніше сказати їх роззброїв Шойгу.
та і хто там піде на маскву,коли їх роздробили по загонах..одних в Африку інших в Сирію..ще одних в Білорусію а інших розпустили по домах.
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25.08.2023 10:02
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Свіносабаки збираються в зграю.Смерть русні.
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25.08.2023 09:59 Відповісти
Свінособаки щоб попасти в рдк проходять купу перевірок і якщо вони на болотах то минають ще купу проблем щоб звідти виїхати, і незважаючи на все це вони входять в склад цього угрупування і нищать ворогів в інтересах України,а в той же час тисячі українських "ура патріотів" за так "ненависні" їм взятки котрі вони дають так "нениавсній" їм владі аж бігом тікають за кордон, коли мають змогу без будь яких проблем стати на захист своєї батьківщини
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25.08.2023 10:03 Відповісти
Всі колишні "низько-" і "високопосадовці" - зрадникі, які зараз "вєрой і правдой" служать ПТНПНХ, також проходили купу перевірок.
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25.08.2023 10:17 Відповісти
"також проходили купу перевірок" --- щоб стати високо чи низькопосадовцем треба було якісь перевірки проходити? Що ти несеш? Саме тому,що ти міг стати посадовцем просто тому,що у тебе український паспорт, є бабло і потрібні знайомі туди попадали будь хто. до чого тут високопосадовці і ситуація з рдк?
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25.08.2023 10:21 Відповісти
Звідки в тебе якась дитяча віра в якісь "перевірки" і "поліграфи"?
А "перевіряльщикі" хто? Їх хто перевіряв?
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25.08.2023 10:30 Відповісти
Віра моя тебе хвилювати не має. Не треба мені вказувати у що мені вірити. Ти вірь у що хочеш. Твоє діло. Я не думаю,що росіян просто так би допустили стати на наш бік,давали їм зброю і так далі. Серед тих хто їх перевіряє,надає зброю чимало тих хто багато кого втратив у цій війні, для них ця війна це уже сенс життя,і запускати до себе будь кого ніхто не буде. Це банальна логіка,а не віра,це у тебе віра,що ніхто нікого не перевіряє яка взагалі ні на що не опирається. Ти навіть аргументувати не можеш,чому ніхто нікго не перевіряє

"А "перевіряльщикі" хто? Їх хто перевіряв?" --- хто перевіряльщики, поїдь в СБУ чи розвідку,вони тобі розкажуть,а не сиди на диванчику в Польщі,тоді будеш щось може і знати
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25.08.2023 10:39 Відповісти
Шо і сам дЄрмак у нас проходив супер-пупер спецперевірку? Самім не смішно?
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25.08.2023 10:38 Відповісти
При чому тут дєрмак? Я і не говорив,що він проходив якусь перевірку, нехай зараз цим займаються люди, багато є достойних розвідників, спеців котрі на цій війні доказали свою відданість Україні, і на яких можна покластися,якщо вони знаючть що дермак кріт,то думаю це не проблема для патріотів і ідейних українців котрих багато в спецслужбах вивести їх на чисту воду
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25.08.2023 10:41 Відповісти
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25.08.2023 10:06 Відповісти
мне тоже было интересно, как поведут себя вагнеровцы. Но народ правильно говорит: их перекупят. Кого не перекупят, отправят командировкой то ли в Африку, при этом маршрут будет проложен через зону учений ПВО, на высоте 8км(чтобы лучше было видно), то ли сразу к кобзону без задержек. Но явно на маскву они не попрут.
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25.08.2023 10:00 Відповісти
хєрня повна. це найманці...РДК впевнені ,що їх самих не зачистять вагнера? тим більше що вже всю зброю вагнера віддали ,правильніше сказати їх роззброїв Шойгу.
та і хто там піде на маскву,коли їх роздробили по загонах..одних в Африку інших в Сирію..ще одних в Білорусію а інших розпустили по домах.
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25.08.2023 10:02 Відповісти
Таки так,вагнерівці це ті професіонали,які відбиралися через Молькіно до В.війни і вони за ці пару місяців вже в основному *пристроєні*по місцях старої служби тому що їх було не 10ки тисяч,а пару тисяч,а тут в рашці біля лінії і по *зімнім квартирам*полишалось набрані на м*ясо по колоніям всякий непотріб який був не потрібен ні рашці,ні тим корінним вагнерівцям.
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25.08.2023 11:05 Відповісти
Дурні ідеалісти з РДК! "Вагнер" - продажні ландскнехти посереднього ґатунку і на пафосні речі не клюють…
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25.08.2023 10:03 Відповісти
Там є незаплямовані?
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25.08.2023 10:03 Відповісти
є такі, кому кровь у вуха не попала
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25.08.2023 10:13 Відповісти
Якщо пройдуть жорстку перевірку,на поліграфах і так далі, то думаю що можна їх брати в склад рдк, любий штик на боці України не помішає.
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25.08.2023 10:09 Відповісти
кловани кацапські таки споються проти України!
опу туди приплюсуйте і буде та сама повна *****...
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25.08.2023 10:09 Відповісти
До речі в цьому є резон : вагнерівцям байдуже кого мочити, аби платили. Треба їх просто перекупити.
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25.08.2023 10:11 Відповісти
баран прикацаплений.
саме так нас і покупають.
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25.08.2023 10:16 Відповісти
Тебе хіба що купляють. Тебе.
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25.08.2023 10:50 Відповісти
Там чистих нема,всі вбивці україніцв.Тому перекупити то можна,але нехай на території кацапії воюють,тут вони злочинці.Хоче РДК їх в свої лави-будьласка на територію рашки,там і воюйте.Тим паче,це справедлдиво,вони ж хочуть якусь нову кацапію,то нехай б'ються там за свої ідеї
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25.08.2023 10:21 Відповісти
ніякої довіри цим пітухам....
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25.08.2023 10:13 Відповісти
Це пропозиція ГУР озвучена РДК.
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25.08.2023 10:17 Відповісти
на *** би не пішли обидва?
хочется погратися з кацапнею в гарних руських? - ******* на всю голову...
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25.08.2023 10:21 Відповісти
А я тут до чого ? Це не я на відео і не я автор їх слів.
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25.08.2023 10:25 Відповісти
Стісняюсь спитать: а якщо такий задум (ну припустимо) реалізується і москву і владу візьмуть, то хто кого "к стєнкє" ставити і "на калиму" засилати буде?
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25.08.2023 10:22 Відповісти
вони нас.
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25.08.2023 10:24 Відповісти
у вас шо зовсім башку знесло?
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25.08.2023 10:25 Відповісти
Шанс дєрєбаніть москвабад . Між іншим хароший піратський аргумент! Хіба у флібуст'єрів Моргана було більше шансів в Панамі? Ясно більшість загинула ,але деякі стали лордами! В повоєнній рашці виживші вагнери отримають дворянство і орден Повара.
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25.08.2023 10:28 Відповісти
Орден-ополоник з кувалдою
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25.08.2023 10:30 Відповісти
в цьому щось є, шквал критики ,але ми не орки та маємо розмірковувати практично ,якщо буде результат-то чому б ні
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25.08.2023 10:37 Відповісти
Нам такий "результат" боком вилізе.
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25.08.2023 12:40 Відповісти
Вагнерам щас точно не до этого. Они сейчас разбегаются кто куда иинаверное в панике. Потому что откуда ис ждать смерти они уже не понимают. Григарович то же падла и может забыть все что им обещал, тем более что сам он вертится на оси.
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25.08.2023 10:41 Відповісти
От як "ЦЕ" могло в голову" влізти"???- кацап'яче виховання...
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25.08.2023 10:49 Відповісти
Та хай хоч с талібами об'єднуються, спецслужби мають докласти максимум зусиль щоб москалі воювали між собою.
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25.08.2023 11:00 Відповісти
Так! Але не за наші кошти і не під нашим прапором! Маю честь!
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25.08.2023 19:43 Відповісти
Прапор у них свій є - біло-синьо- білий, а стосовно грошей - так не бува і ніколи не буде. Будь який ресурс чи операція на війні потребує забезпечення, звісно якщо нам потрібна перемога.
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25.08.2023 19:52 Відповісти
Як казав герой відомої кінострічки: "Мєня тєрзають смутниє сомнєнія..."
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25.08.2023 11:08 Відповісти
Херян повна. Зеки не ідейні, на шару дохнути не підуть. Розповзуться по іншим ПВК.
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25.08.2023 11:16 Відповісти
"На Мацкву" ви, раби, тільки в пакетах відправитесь.
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25.08.2023 11:21 Відповісти
Найняти вагнерів через підставні прокладки, натравити на кацапів, влаштувати внутрішню дестабілізацію у паРаші, різні теракти на заводах впк, аеродромах та ін. Цікаво, ГУР такий варіант не розглядала?
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25.08.2023 11:45 Відповісти
Тобто РДК вважає, що треба побрататися з вбивцямі українцев? Дуже очикувано.
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25.08.2023 11:47 Відповісти
«...зберегти свою честь », .
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25.08.2023 12:10 Відповісти
хороших рускіх не буває
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25.08.2023 12:17 Відповісти
Ну це якась дурня - шукати о'єднання з аморальним і садистським кодлом.
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25.08.2023 12:31 Відповісти
"соціально блізкіє"?
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25.08.2023 12:41 Відповісти
Їм потрібно шукати серед тих соціально близьких, які не причетні до воєнних злочинів, а вагнерівці по вуха в крові тільки за членство в цій компанії, яка навіть по рашистському законодавству створена незаконно.
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25.08.2023 16:48 Відповісти
Он вище навіть жінка більше Вас стратегічно мислить:


Найняти вагнерів через підставні прокладки, натравити на кацапів, влаштувати внутрішню дестабілізацію у паРаші, різні теракти на заводах впк, аеродромах та ін. Цікаво, ГУР такий варіант не розглядала?
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26.08.2023 18:35 Відповісти
Угода з кацапами не варта паперу на якій написапа. Вагнери не брити і не шведи, вагнери - кацапи. Перекажіть стратегічномислячій жінці.
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27.08.2023 23:15 Відповісти
https://telegra.ph/Ob-obnaglevshej-svore-pod-nazvaniem-rDK-08-25
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25.08.2023 12:58 Відповісти
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25.08.2023 13:13 Відповісти
вже нічому нема дива - зелені кловунярююуть аж мілліард дерев шумить...
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25.08.2023 15:01 Відповісти
та ну нах
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26.08.2023 18:43 Відповісти
 
 