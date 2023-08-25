Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" разом нищити путінській режим: "Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся на Москву". ВIДЕО
Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" об’єднатися і разом боротися з кремлівським режимом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спеціальному відеозверненні російських добровольців, яке опубліковане у соцмережах.
"Зважаючи на все, вчора були цинічно страчені ваші командири і батько-засновник. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно для кожного. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їхнім катам, перейшовши на бік України", - йдеться в зверненні.
Пропозиція стосується тих найманців, які не чинили військових злочинів на території України.
Топ коментарі
+27 Андрій Саган
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+11 Jeugen Schorf
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+10 Bob Fayn
показати весь коментар25.08.2023 10:02
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А "перевіряльщикі" хто? Їх хто перевіряв?
"А "перевіряльщикі" хто? Їх хто перевіряв?" --- хто перевіряльщики, поїдь в СБУ чи розвідку,вони тобі розкажуть,а не сиди на диванчику в Польщі,тоді будеш щось може і знати
та і хто там піде на маскву,коли їх роздробили по загонах..одних в Африку інших в Сирію..ще одних в Білорусію а інших розпустили по домах.
опу туди приплюсуйте і буде та сама повна *****...
саме так нас і покупають.
хочется погратися з кацапнею в гарних руських? - ******* на всю голову...
Найняти вагнерів через підставні прокладки, натравити на кацапів, влаштувати внутрішню дестабілізацію у паРаші, різні теракти на заводах впк, аеродромах та ін. Цікаво, ГУР такий варіант не розглядала?