Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" разом нищити путінській режим: "Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся на Москву". ВIДЕО

Бійці РДК запропонували "вагнерівцям" об’єднатися і разом боротися з кремлівським режимом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спеціальному відеозверненні російських добровольців, яке опубліковане у соцмережах.

"Зважаючи на все, вчора були цинічно страчені ваші командири і батько-засновник. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно для кожного. Тому зараз у вас є непростий, але досить логічний вибір: або стати в стійло МО РФ на службу вбивць ваших командирів, або зберегти свою честь і помститися їхнім катам, перейшовши на бік України", - йдеться в зверненні.

Пропозиція стосується тих найманців, які не чинили військових злочинів на території України.

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