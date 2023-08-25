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Штурм ворожих позицій бійцями 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького захопили ворожу позицію на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького дають жару окупантам під час штурму на Бахмутському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр нищать росіян з дронів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Бахмут (1560) 30 окрема механізована бригада (154)


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Топ коментарі
+22
Я в захваті...штурмовики сила силенна...ближній бій рашисти пообсирались
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25.08.2023 10:13
+21
Господи, бережи і допомагай нашим захисниам
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25.08.2023 10:36
+20
Красива злагоджена робота.
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25.08.2023 10:08
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25.08.2023 10:08 Відповісти
Я в захваті...штурмовики сила силенна...ближній бій рашисти пообсирались
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25.08.2023 10:13 Відповісти
Титани!!
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25.08.2023 10:14 Відповісти
Наї*башили русні…
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25.08.2023 10:15 Відповісти
Я так понял что у орков даже броников нет и слаженности никакой.
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25.08.2023 10:24 Відповісти
Господи, бережи і допомагай нашим захисниам
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25.08.2023 10:36 Відповісти
Молодці, козаки. Справжні профі. У рашистів ніяких шансів виграти у них двобій.
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25.08.2023 10:51 Відповісти
Так тримати, славетна 30-ка !
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25.08.2023 12:16 Відповісти
Гарне відео. Слава ЗСУ!
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Грамотно атакують.Звягельці завжди славилися тактичною виучкою.
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25.08.2023 13:24 Відповісти
Смерть москалям! Смерть московській імперії!
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25.08.2023 13:51 Відповісти
слава Збройним Силам! дякуємо. цінуємо.
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25.08.2023 15:13 Відповісти
....хотели твари нашей земли, хер вам в жопу...только в черный кулек и мандруйте додому в нем...падлы вонючие
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25.08.2023 20:07 Відповісти
Гарна робота.
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25.08.2023 20:13 Відповісти
Як же ш вміють показати гарну картинку 🤬 Але мовчать про те , що під час цього штурму дуже великі втрати . Мій брат служить в 30 омбр , 17.08 він мені написав повідомлення , що йде на посилення і там справи дуже погані . 22.08 нам повідомили , що він пропав безвісті . За інформацією про яку я дізнався після , близько 7 груп 20-30 людей в групі зникли безвісті . Дуже великі втрати . Командир нічого конкретно не каже , хоча наче як був на штурмі але повернувся . Такі справи а ви і далі дивіться в захваті змонтовані відео для нашого глядача
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26.08.2023 00:53 Відповісти
Сергій, ні ми почали цю війну і на війні без втрат не буває. І якщо ми як народ як країна хочемо вижити, то нам іншого нема як звільняти нашу землю. Так це важко іноді дуже важко, але цим шляхом пройшли іньши народи і будують своє нормальне і гідне життя. У нас іншого шляху нема. Сто років потому наші пращури втомилися та довірились москалям, а потім через десять років їли своїх дітей щоб вижити іншим своїм дітям. Таке більше повторюватись не повинно і окупант повинен бути знищений. Саме зараз. Так,на жаль з великими втратами. Така сьогодні ціна волі нашого народу.
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26.08.2023 05:50 Відповісти
Це новонароджене ольгінське гімно і не треба йому відповідать
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26.08.2023 12:55 Відповісти
 
 