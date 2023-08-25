Штурм ворожих позицій бійцями 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького. ВIДЕО
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького захопили ворожу позицію на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького дають жару окупантам під час штурму на Бахмутському напрямку", - йдеться у коментарі до запису.
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