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Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТО

Двох сестер, які влаштували танці на кладовищі біля поховань полеглих захисників та оприлюднили відео в мережі, затримали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

Раніше дві сестри у мережі оприлюднили відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Після обурення громадян вони вибачилися та розповіли, що прийшли навідати могилу власного батька-бійця 95-ої бригади, який загинув під Ізюмом.

Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі 01
Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі 02

"Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Вчора, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро "Золоті Ворота" та доставили до Деснянського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі 03
Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі 04

За даними слідства, дві сестри прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Автор: 

Київ (19463) цвинтар (192) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+83
Якщо то не підстава , а дійсно їх батько , то їм мабуть не в тюрму треба ,а в психлікарню.
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25.08.2023 10:17
+77
Ну сажать за такое это точно перебор. Штраф и общественные работы - будет самое то.
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25.08.2023 10:16
+70
Из уважения к их павшему отцу и 95 Бригаде. Лучшим наказанием для этих глупышек было бы, принудительные работы на этом кладбище, по уходу за могилами в течении 3х лет, по 3 часа каждый день! Из большого уважения к их павшему отцу, который ценою жизни дал нам всем возможность и время воспитывать своих детей! Теперь мы все обязаны довоспитать его дочек....а не сажать в тюрьму и ломать жизнь и судьбу. Сажать пора корупционеров, мародеров и врагов страны. Война как бы.
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25.08.2023 10:21
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схоже ми побачили рівень наших правоохоронних органів. Зловити двох дівок - легко, а наволоч що розкрадає мільярди, московських агентів у владі різних воєнкомів нее не бачимо.
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25.08.2023 20:23 Відповісти
що в головах людей👀
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25.08.2023 20:24 Відповісти
Мозок, пропитаний естрогеном.
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27.08.2023 10:39 Відповісти
якщо б вони це зробилили в день поховання батька (що як за їх словами..)
родичі б їх так від%#@и, що то була б їм наука...
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25.08.2023 20:31 Відповісти
Ви праві. Кажу як його дружина(НЕ мати цих ..)
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25.08.2023 22:00 Відповісти
в таком прикиде прийти на кладбище - уже патология. А дальше - без комментариев. Разве что мозги после смерти отца помутнились....
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25.08.2023 20:48 Відповісти
ганебна психосоматична прутня. де "посадка"?
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25.08.2023 21:52 Відповісти
Це могила мого загиблого чоловіка ЗСУ Сергія, з Яким ми прожили 16 р., а ці аморальні дочки не мої (23 і 25 річні) осквернили його пам'ять і честь , його фамілію і тим самим, нашу сім'ю. На превеликий жаль, Сергій не приймав достатньої участі у вихованні дітей приблизно після їх 5-6 років (розлучилися до зустрічі зі мною).. Лише фінансово забезпечував, дав освіту (але, на жаль, не допомогло) і давав їм гроші, які вони з нього постійно виклянчували. Я бачила, коли я щось питала про них, що він ставав сумним, він був розчарований, які вони виросли. Нажаль, вони носять його фамілію, як і 11 річна моя дочка (не дай Боже її сплутають з ними в майбутньому). Я постараюся виховати НАШИХ дітей. Наразі їм 9 і 11р...
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25.08.2023 21:57 Відповісти
Дві дурепи попали на зуб до мусорів.
Ото ж познущається гниди з дурочок поки знимуть кримінальне звинувачення у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Шкода дівчат.
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25.08.2023 23:17 Відповісти
А голова на віщо дана щоб думати,а не їсти? Хіба що воспитание недолуге.
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26.08.2023 00:09 Відповісти
Це ви вірно сказали:"Ми не думали". Таку розкіш, як "думати" зараз не кожен може собі дозволити.
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26.08.2023 07:36 Відповісти
Оперативники управління карного розшуку, аналітики столичного главку, орієнтування усім нарядам поліціїї!!! Чим займається наша поліція? Можна було просто дільничого до них додому послати.
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26.08.2023 09:54 Відповісти
Полиция в тылу изо всех сил делает план на детях и женах бойцов ВСУ, чтобы не попасть на фронт.
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26.08.2023 10:51 Відповісти
І для таких ви будуєте Україну? Таких більшість в Україні. У них батько погинув і вони це витворяють. А що говорити протих у кого ніхто не воює?
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26.08.2023 14:26 Відповісти
Які "кончені" !
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26.08.2023 17:24 Відповісти
СКОРІШЕ ПІДСТАВНІ ВІДЕО - ГОЛОВНЕ ВІДВОЛІКАТИ ПУБЛІКУ ВІД ЗАШКВАРІВ Зе ВЛАДИ.

Про Зе ж ні слова у цій темі ? Ось і гарненько, медіа продукт себе окупив.
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27.08.2023 01:29 Відповісти
Не хотів би, щоб дочка на моїй могилі плакала…
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27.08.2023 10:42 Відповісти
їбать воні кончені
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04.09.2023 10:46 Відповісти
але зрештою це типова історія, коли рспшка робе з дітей себе(а окрім як шкурою вона ніким бути не може)
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04.09.2023 10:49 Відповісти
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