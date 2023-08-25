Двох сестер, які танцювали серед могил загиблих воїнів, затримали у Києві: Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТО

Двох сестер, які влаштували танці на кладовищі біля поховань полеглих захисників та оприлюднили відео в мережі, затримали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

Раніше дві сестри у мережі оприлюднили відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Після обурення громадян вони вибачилися та розповіли, що прийшли навідати могилу власного батька-бійця 95-ої бригади, який загинув під Ізюмом.





"Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Вчора, близько 18:00 години, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро "Золоті Ворота" та доставили до Деснянського управління поліції", - йдеться в повідомленні.





За даними слідства, дві сестри прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.