Бойова робота бійців ССО на підступах до села Роботине в Запорізькій області. ВIДЕО

Бійці ССО опублікували відеозапис з фрагментами своєї бойової роботи поблизу села Роботине у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою відеокамери, яка встановлена на амуніції одного із українських спецпризначенців.

"Сили ССО показали кадри бойової роботи на підступах до н.п. Роботине в Запорізькій області. Бійці ССО були одними з перших, хто вибивав ворога з цих позицій. Бої йшли у надзвичайно складних умовах, під постійним вогнем ворожої артилерії та близького вогневого контакту з противником", - йдеться у коментарі до публікації.

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