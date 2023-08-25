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Бойова робота бійців ССО на підступах до села Роботине в Запорізькій області. ВIДЕО

Бійці ССО опублікували відеозапис з фрагментами своєї бойової роботи поблизу села Роботине у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою відеокамери, яка встановлена на амуніції одного із українських спецпризначенців.

"Сили ССО показали кадри бойової роботи на підступах до н.п. Роботине в Запорізькій області. Бійці ССО були одними з перших, хто вибивав ворога з цих позицій. Бої йшли у надзвичайно складних умовах, під постійним вогнем ворожої артилерії та близького вогневого контакту з противником", - йдеться у коментарі до публікації.

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Автор: 

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Чуть ланцетом не попали
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25.08.2023 11:26 Відповісти
то коптер, не ланцет
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25.08.2023 14:08 Відповісти
спасибо вы защищаете мир от орков
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25.08.2023 13:04 Відповісти
Наші захистники, наші Герої і наша надія.
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25.08.2023 13:28 Відповісти
Боги!
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26.08.2023 01:32 Відповісти
 
 