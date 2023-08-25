Бойова робота бійців ССО на підступах до села Роботине в Запорізькій області. ВIДЕО
Бійці ССО опублікували відеозапис з фрагментами своєї бойової роботи поблизу села Роботине у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою відеокамери, яка встановлена на амуніції одного із українських спецпризначенців.
"Сили ССО показали кадри бойової роботи на підступах до н.п. Роботине в Запорізькій області. Бійці ССО були одними з перших, хто вибивав ворога з цих позицій. Бої йшли у надзвичайно складних умовах, під постійним вогнем ворожої артилерії та близького вогневого контакту з противником", - йдеться у коментарі до публікації.
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Віталій Глушко
показати весь коментар25.08.2023 11:26 Відповісти Мені подобається 1
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