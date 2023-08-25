Знайдено крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Пригожин. ВIДЕО
В Росії знайшли крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони валялися за 3 кілометри від місця падіння. Їх дістали з річки Ладиженка, неподалік залізничної станції Куженкіно. За кількасот метрів від того місця, де виявили хвіст літака. Це підтверджує версію, що літак розвалився на частини ще в польоті.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар25.08.2023 13:09
+6 Валерий К #448385
показати весь коментар25.08.2023 13:15
+6 Гуцул
показати весь коментар25.08.2023 13:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Роби висновок!
https://www.m24.ru/videos/proisshestviya/24082023/611799