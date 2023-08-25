Знайдено крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Пригожин. ВIДЕО

В Росії знайшли крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони валялися за 3 кілометри від місця падіння. Їх дістали з річки Ладиженка, неподалік залізничної станції Куженкіно. За кількасот метрів від того місця, де виявили хвіст літака. Це підтверджує версію, що літак розвалився на частини ще в польоті.

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