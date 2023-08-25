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Знайдено крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Пригожин. ВIДЕО

В Росії знайшли крило та шасі літака, у якому летів власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони валялися за 3 кілометри від місця падіння. Їх дістали з річки Ладиженка, неподалік залізничної станції Куженкіно. За кількасот метрів від того місця, де виявили хвіст літака. Це підтверджує версію, що літак розвалився на частини ще в польоті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Автор: 

Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+10
местные ******** спрятать. Через несколько месяцев могли бы выгодно сдать в пункт металлоприёмки.
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25.08.2023 13:09
+6
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25.08.2023 13:15
+6
Знайдено ліве яйце пригожина. Вже більше немає про що писати на українських сайтах? Треба перекопійовувати російську галіматью?
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25.08.2023 13:30
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местные ******** спрятать. Через несколько месяцев могли бы выгодно сдать в пункт металлоприёмки.
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25.08.2023 13:09 Відповісти
перша думка, що зразу виникає )))
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25.08.2023 13:12 Відповісти
Покладіть його в мавзолей
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25.08.2023 13:12 Відповісти
у музей поле чудес😆
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25.08.2023 13:15 Відповісти
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25.08.2023 13:32 Відповісти
Щоб усі кацапськи літаки так закінчували ...
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25.08.2023 13:14 Відповісти
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25.08.2023 13:15 Відповісти
Играл Безруков?
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25.08.2023 13:56 Відповісти
Суходруков
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25.08.2023 15:45 Відповісти
Видно поодинокі сліди шрапнелі від ЗРК. Яка там нах бомба в шасі...
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25.08.2023 13:15 Відповісти
потім напишуть, що то - технологічні наслідки волочіння землею "вещественных доказательств"...
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25.08.2023 13:26 Відповісти
Пришьют к другому самолёту...
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25.08.2023 13:19 Відповісти
Це перемога?
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25.08.2023 13:20 Відповісти
А якщо знайдуть відірвану макітру, про це теж новина буде?
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25.08.2023 13:22 Відповісти
Кацапи написали що вибухівка була у шасі Але воно ціле! А крило відірване в районі з"єднання з центропланом!
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25.08.2023 13:28 Відповісти
Где-то еще два, как минимум.
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25.08.2023 14:23 Відповісти
Літак мав "трьохточкове" шасі - носова стойка і дві підкрилові Якби рвонуло в носовій ніші - не відірвало-б крила а розбило кабіну пілотів А вона була цілою під час падіння літака На відірваному крилі ціла і сама стійка і її ніша Залишається третя А літак падав разом з нею і другим крилом Про руйнування третьої стійки шасі та його ніші (а також про руйнування другого крила) не пишуть
Роби висновок!
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25.08.2023 14:32 Відповісти
Смотри на видео 1:26 - 1:28, у самолета практически две плоскости, нет куска правой от стойки.

https://www.m24.ru/videos/proisshestviya/24082023/611799
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25.08.2023 16:05 Відповісти
Не "пасматрю" - не відкривається
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25.08.2023 16:14 Відповісти
Ой, физдишь...
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25.08.2023 20:03 Відповісти
Доведи...
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25.08.2023 20:52 Відповісти
Знайдено ліве яйце пригожина. Вже більше немає про що писати на українських сайтах? Треба перекопійовувати російську галіматью?
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25.08.2023 13:30 Відповісти
Знайдено крило та шасі літака, у якому, можливо, летів власник ПВК "Вагнер" Пригожин. ВIДЕО
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25.08.2023 13:31 Відповісти
пора уже забыть что такое быдло существовало
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25.08.2023 13:32 Відповісти
ага. Сидит щас вна Мадагаскаре, заживляет шрамы, ухохатывается с триллионов комментов о своей "гибели". Габдулахупа Дупаванги - к вашим услугам, фермер, разводит жирафов(миллиардер), совсем совсем местный однако. Коренной антананаривец(или антананаривувчанин? Тамбовский волк тебе антанариврьд тьху!) так сказать.
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25.08.2023 13:43 Відповісти
кому надо, тот знает...
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25.08.2023 14:00 Відповісти
Кацапська версія : Прігожина убіла Амеріка патамуша хочіт забрать сібє афріканскіє алмази
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25.08.2023 13:35 Відповісти
...і парабатіть свабодалюбіх нєграв.
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25.08.2023 13:45 Відповісти
Америка хочет поработить исконно русские земли Африки.
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25.08.2023 14:12 Відповісти
судячи з того як вони переміщують доказ, розслідування нікому не потрібне.
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Якою актуальною виявилися стара пісенька " ..летимо на останнім крилі..."
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25.08.2023 13:40 Відповісти
Ракеты , которой сбили , не было . А следов от неё много осталось .
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25.08.2023 13:49 Відповісти
А палєць відсутній з давніх пор, не знайшли часом?
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25.08.2023 13:53 Відповісти
У тій версії Пригожина, яку знайшли на місці падіння літака, всі пальці на руках присутні.
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25.08.2023 13:59 Відповісти
оно й понятно, явище в біології називається регенерація, тобто деякі тварини-плазуни відновлюють свої втрачені органи
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25.08.2023 14:05 Відповісти
русня как раз и заявляет что опознали по отсутствующему пальцу
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25.08.2023 15:09 Відповісти
 
 