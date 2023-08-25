Двоє кримчан у магазині слухають вітання з Днем Незалежності через зламаний хакерами гучномовець: "Какой-то военный придет - п#зда нам". ВIДЕО
Українські хакери зламали гучномовці в окупованому Криму та увімкнули привітання з Днем Незалежності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вітав зі святом мешканців окупованого Криму командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
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З початком широкомасштабного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгнення Росії в Україну (24 лютого 2022) - командувач Сил оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (сукупності оперативних угруповань силових структур та добровольчих формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях).
У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Вспоминает угро-финн Алексей Каруна (20 лет, в 2013-14 г.г. проходил срочную службу в авиации Черноморского флота, награжден медалью "За возвращение Крыма"):
"О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля [2014 года]. В то же время, на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай Бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск! Один Черноморский флот - 15 тысяч человек. Еще тысяч 20 солдат на суше. Плюс еще спецслужбы, которые находись городе. Любое сопротивление закидали бы шапками"). Источник: Доклад Бориса Немцова https://www.slideshare.net/tsnua/ss-48039458
Вспоминает мокша Олег Терюшин (23 года, сержант 31-й отдельной Ульяновской гвардейской десантно-штурмовой бригады, которую в полном составе откомандировали в Крым):
"На крымском полуострове мы оказались одними из первых, 24 февраля [2014 года]. За два дня до этого нас подняли по тревоге в казарме. Сформировали в батальонно- тактические группы и отправили на самолетах в Анапу. Из Анапы на "Камазах" нас перебросили в Новороссийск, откуда на большом десантном корабле мы отплыли в Севастополь.
Как только мы сошли с корабля на землю, нам приказали снять всю государственную символику и знаки отличия войск. Всем нам раздали зеленые балаклавы, темные очки, наколенники и налокотники. [...] Думаю, мы были одними из первых, кого начали называть "вежливыми людьми". В Севастополе мы провели всего несколько дней. В качестве основной задачи нам поставили расположиться и быть готовыми к выполнению любого задания. Вскоре наша бригада переехала в поселок Перевальное, рядом с которым мы разбили палаточный лагерь. В нем проживали преимущественно ульяновские десантники - около двух тысяч человек. Такое количество было необходимо для демонстрации силы российских войск". Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/05/12/7067579/
16 березня 2018 року був призначений "Баригою" командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB Об'єднаних сил .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]
6 травня 2019 року Указом Президента України Володі Першого звільнений зі займаної посади.
27 березня 2020 року - Указом Президента України Володі Першого призначений знову командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України.
Указом Президента України Володі Першого Лисого до ЗСУ не взяли
Вагнеровской кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сровняли с землей,
а все кресты свалили в кучу.
Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы
Видео
https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
Відразу видно чекають звільнення!
Після звільнення - не залишати ні одну курву в Криму, нехай валять у країну громадянства!
Крим це земля кримчаків і загальновизнана територія України!