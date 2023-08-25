УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 288 43

Двоє кримчан у магазині слухають вітання з Днем Незалежності через зламаний хакерами гучномовець: "Какой-то военный придет - п#зда нам". ВIДЕО

Українські хакери зламали гучномовці в окупованому Криму та увімкнули привітання з Днем Незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вітав зі святом мешканців окупованого Криму командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ракета "Нептун" знищила радар "Подлет" російського комплексу ППО С-400 "Триумф" в окупованому Криму, - Бутусов

Автор: 

День Незалежності (701) Крим (14143) Наєв Сергій (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
У Криму приліт в Перевальному - повідомляють кримські джерела. Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. За попередньою інформацією є 3 загиблих та дуже багато поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

показати весь коментар
25.08.2023 14:27
+22
Судячи по пикам, там остання ступінь отупіння...
показати весь коментар
25.08.2023 14:26
+17
показати весь коментар
25.08.2023 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не "какой-то", а Генерал Наєв, він же сказав
показати весь коментар
25.08.2023 14:25 Відповісти
Навіть українську вивчив наш генерал, а казали, що всі військові тупі, як пробка)))
показати весь коментар
25.08.2023 14:51 Відповісти
Сергі́й Іва́нович На́єв (https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 30 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1970 1970 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Могилів-Подільський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР ) - український військовик, генерал-лейтенант. Заступник начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генштабу ЗСУ і командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (16 березня 2018 - 6 травня 2019). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (2022)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

З початком широкомасштабного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) вторгнення Росії в Україну (24 лютого 2022) - командувач Сил оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (сукупності оперативних угруповань силових структур та добровольчих формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях).

У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92 НВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
показати весь коментар
25.08.2023 15:05 Відповісти
А про рідного брата Наєва, який мешкає в окупованому Криму, у Вікіпедії інформації немає?
показати весь коментар
25.08.2023 17:19 Відповісти
є
показати весь коментар
25.08.2023 17:30 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 20:35 Відповісти
А за розмінування у 2021 році територій, прилеглих до адмінкордону з Кримом, як командувач об'єднаних сил ЗСУ, теж відповідальності не несе?
показати весь коментар
26.08.2023 01:56 Відповісти
Судячи по пикам, там остання ступінь отупіння...
показати весь коментар
25.08.2023 14:26 Відповісти
Судячи по пикам, там остання ступінь отупіння. Хі! Хі! Так воно і є!

Вспоминает угро-финн Алексей Каруна (20 лет, в 2013-14 г.г. проходил срочную службу в авиации Черноморского флота, награжден медалью "За возвращение Крыма"):

"О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля [2014 года]. В то же время, на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай Бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск! Один Черноморский флот - 15 тысяч человек. Еще тысяч 20 солдат на суше. Плюс еще спецслужбы, которые находись городе. Любое сопротивление закидали бы шапками"). Источник: Доклад Бориса Немцова https://www.slideshare.net/tsnua/ss-48039458

Вспоминает мокша Олег Терюшин (23 года, сержант 31-й отдельной Ульяновской гвардейской десантно-штурмовой бригады, которую в полном составе откомандировали в Крым):

"На крымском полуострове мы оказались одними из первых, 24 февраля [2014 года]. За два дня до этого нас подняли по тревоге в казарме. Сформировали в батальонно- тактические группы и отправили на самолетах в Анапу. Из Анапы на "Камазах" нас перебросили в Новороссийск, откуда на большом десантном корабле мы отплыли в Севастополь.

Как только мы сошли с корабля на землю, нам приказали снять всю государственную символику и знаки отличия войск. Всем нам раздали зеленые балаклавы, темные очки, наколенники и налокотники. [...] Думаю, мы были одними из первых, кого начали называть "вежливыми людьми". В Севастополе мы провели всего несколько дней. В качестве основной задачи нам поставили расположиться и быть готовыми к выполнению любого задания. Вскоре наша бригада переехала в поселок Перевальное, рядом с которым мы разбили палаточный лагерь. В нем проживали преимущественно ульяновские десантники - около двух тысяч человек. Такое количество было необходимо для демонстрации силы российских войск". Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/05/12/7067579/
показати весь коментар
25.08.2023 16:53 Відповісти
У Криму приліт в Перевальному - повідомляють кримські джерела. Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ. За попередньою інформацією є 3 загиблих та дуже багато поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

показати весь коментар
25.08.2023 14:27 Відповісти
Добра новина...
показати весь коментар
25.08.2023 14:35 Відповісти
Добра, але замало дохлих гадів, але і підбитий гад то є добре, тягар для війська та **** вам а виплати* для родин.
показати весь коментар
25.08.2023 16:43 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 14:58 Відповісти
Гарне привітання генерала Наєва 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показати весь коментар
25.08.2023 14:29 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2023 14:33 Відповісти
сын прихожкина))))
показати весь коментар
25.08.2023 14:35 Відповісти
чи брат ківи?
показати весь коментар
25.08.2023 15:09 Відповісти
Лисий чисто обісрався
показати весь коментар
25.08.2023 15:09 Відповісти
... лысыми какашками 💩
показати весь коментар
25.08.2023 15:34 Відповісти
а хто чув про таку субстанцію, як кримський народ? Шо за маячня.
показати весь коментар
25.08.2023 14:37 Відповісти
Я чув, це ті що скоро будуть піздувати в свої ***** по кримському мосту, бо душевно вже скінчилось ...
показати весь коментар
25.08.2023 16:39 Відповісти
Ну й рила...
показати весь коментар
25.08.2023 14:41 Відповісти
...а ведь придут Солдаты Великой Ukrainy ..А что у мокшанских с мордой
показати весь коментар
25.08.2023 14:47 Відповісти
аж роти по відкривали,плетіть лапті
показати весь коментар
25.08.2023 14:54 Відповісти
мені причулось генерал -Найл...рашисти подумали--НАТО
показати весь коментар
25.08.2023 14:59 Відповісти
Командувач об'єднаних сил ЗСУ[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]

16 березня 2018 року був призначений "Баригою" командувачем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB Об'єднаних сил .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

6 травня 2019 року Указом Президента України Володі Першого звільнений зі займаної посади.

27 березня 2020 року - Указом Президента України Володі Першого призначений знову командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України.

Указом Президента України Володі Першого Лисого до ЗСУ не взяли
показати весь коментар
25.08.2023 15:11 Відповісти
Кацапам нужно срочно ценники переписывать украинскою и английским языком!
показати весь коментар
25.08.2023 15:36 Відповісти
І кримськотатарською!
показати весь коментар
25.08.2023 15:57 Відповісти
V magazini zaselilsa Fantomass......😱
показати весь коментар
25.08.2023 16:14 Відповісти
кримській ватє пофіг хто прийде лішь би нєбило вайни
показати весь коментар
25.08.2023 16:18 Відповісти
Путин даже на парится с элементарной демонстрацией того, что именно по его приказу обнулили Пригожина.

Вагнеровской кладбище, которое пару месяцев назад открывал Пригожин, сровняли с землей,

а все кресты свалили в кучу.

Не удивлюсь, если перед этим Путин лично посетил это кладбище и с удовольствием помочился на могилы

Видео

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1695044073944433081
показати весь коментар
25.08.2023 20:01 Відповісти
Курва, який нахер кримський народ? Хмельницький народ, вінницький народ. Хто пише йому цю *****?
показати весь коментар
25.08.2023 16:29 Відповісти
Це незаконороджена гілка донбаського наріду...
показати весь коментар
25.08.2023 16:36 Відповісти
😁😂👍
показати весь коментар
25.08.2023 18:54 Відповісти
Многократно настаивал и давно. Категорически не повторить ошибку 1992 г. Ни какой автономии!!! Облцентр Симферополь, остальное Симферопольская область! Остальное райцентры, Керчь и керченский р-н, Судак--- райцентр и судакский р-н, далее по списку. У нас нет и не было проблем и по сей день с г. Болградом и болградским рн, что в Одесской обл. Ну разве что цена на Привозе на болгарскую бринзу дороже остальной. Правда великолепная на вкус.
показати весь коментар
25.08.2023 17:00 Відповісти
Теж звернув на це увагу. Потрібно казати - українці Криму. Навіть якщо вони етнічні кримчаки-татари.
показати весь коментар
25.08.2023 21:09 Відповісти
Кримчаки та татари це різні національності ...
показати весь коментар
26.08.2023 02:29 Відповісти
На атономии Крыма настоял, будучи тогда главой Рады , Александр Мороз
показати весь коментар
25.08.2023 20:07 Відповісти
Що за кримський нарот? Потрібно казати - українці Криму.
показати весь коментар
25.08.2023 21:08 Відповісти
Все добре, але краще було б без « кримський народ»
показати весь коментар
26.08.2023 01:32 Відповісти
Ага, криСчани так зраділи, аж сльози на очах.
Відразу видно чекають звільнення!
Після звільнення - не залишати ні одну курву в Криму, нехай валять у країну громадянства!
Крим це земля кримчаків і загальновизнана територія України!
показати весь коментар
26.08.2023 08:17 Відповісти
Я бачив на іншому сайті розширену версію ролика. Там просто було більше локацій. Але нігде я не бачив радості у слухачів. Виключно намагання зрозуміти звідки лунає та як його виключити. Це зовсім не показує вже набридлого ,, тамженанілюдє,,. Немає там наших людей від слова 95 відсотків. Разом і з татарами.В 14 році ще були, не спорю. Хтось виїхав. А інші ...Інші за ці роки вже далеко не наші люди. Так що після перемоги там має бути пусто.
показати весь коментар
26.08.2023 14:09 Відповісти
 
 