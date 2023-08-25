У РФ почали рівняти із землею могили ліквідованих "вагнерівців": "Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию". ВIДЕО

У Росії почали нищити могили ліквідованих в Україні "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому один із найманців розповідає про дії чиновників після знищення власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, опублікований у соцмережі.

На записі "вагнерівець" показує та розповідає про знищення могил у селі Миколаївка Самарської області РФ.

"Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли", - обурюється найманець на записі.

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