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У РФ почали рівняти із землею могили ліквідованих "вагнерівців": "Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию". ВIДЕО

У Росії почали нищити могили ліквідованих в Україні "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому один із найманців розповідає про дії чиновників після знищення власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, опублікований у соцмережі.

На записі "вагнерівець" показує та розповідає про знищення могил у селі Миколаївка Самарської області РФ.

"Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли", - обурюється найманець на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загибель Пригожина дестабілізує ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+67
Очінь странний чувак.

"Оні гіблі за Россію"

Росія - це просто територія, населена людьми особливого менталітету.

Цей менталітет дозволяє стирати могили, вбивати людей, красти, лінитись, бухати, хамити...

Чувак - це Росія !!!
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25.08.2023 15:05
+60
Ані падохли за жопу кремльовскава нєдафюрєра.
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25.08.2023 14:59
+57
вагнери гинули виключно за гроші
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25.08.2023 14:59
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Krasivoe .....i tak po domashnemu ....chio on razkudahtalsa , hz 🤷
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25.08.2023 16:05 Відповісти
Некому за аренду земли платить...
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25.08.2023 16:21 Відповісти
Кацап такий здивований, ніби на расії це вперше.
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25.08.2023 16:28 Відповісти
А хрестики з могилок дерев'яні? Можна на дрова вдові асвабадітєля....
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25.08.2023 16:30 Відповісти
Так було завжди, як до свого народу, так і до інших, яких знищували мільйонами, це народ такий! Коли пєтрушка I рубіл акошко в Європу то вирубав пів чоловічого насєлєнія московії...! А івашка грозний вирізав всю новгордчину до коліна, порушили слово помилувати жителів Казані, як здадуться, збрехали і різали всіх як ягнят за що і прозвали виродків людства кацапами, із тюрської- різник. Поки буде існувати імперія зла буде біда і горе на Землі!
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25.08.2023 20:28 Відповісти
якщо припустити шо світ "штучний", ну, типу як такий собі "акваріум", то логічно - типу має бути крім нормальних, як от Папуа-Нова-Гвінея, - відбиті на голову, як от братський норот.
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26.08.2023 10:26 Відповісти
За ,,росію,, потрібно гинути в ,,росії,,! На вас ніхто не нападав. ,,НАТА,, на війну не прийшла! З ким воюєте?
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25.08.2023 16:31 Відповісти
Після заколоту Путін уперше підтвердив, що гроші на ПВК "Вагнер" Пригожин отримував через держконтракти. "Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання усієї групи "Вагнер" повністю забезпечувався державою, з Міністерства оборони, з державного бюджету, ми повністю фінансували цю групу", - заявив президент РФ.

Хоча, жодних законних підстав для цього не було: приватні військові компанії, збройні формування у Росії заборонені. А добровольчі батальйони були узаконені лише у листопаді минулого року і лише як підконтрольні Міноборони структури.

У історії Росії не вперше не вперше виконавці жорстоких кремлівських рішень у результаті самі стають страченими чи репресованими.

Так само влаштовано парадоксальний ланцюг російських репресій. Спочатку влада придушує російське суспільство, а коли в країні справи починають йти погано, Кремль шукає винних вже у своєму середовищі. Тому варто чекати на нові вбивства і зачистки серед російської еліти.

BBC
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25.08.2023 16:39 Відповісти
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25.08.2023 16:49 Відповісти
ну ясно - боховерец тянет цитату про бохов.
кстати.... тот именно бох - Яхве, то 100% на стороне рашки.
а то что ты и прочие рабы в него вери.те, то ему и пофиг.... а теперь секрет, дочку убери, если к несчастью успела.... ну так вот....(богов нету. никаких.... упс по крайней мере - религиозных - то уж точно. тебе, лицемер, если предложат напр. - на Киев летит ракета, могут сбить, выбери СуперБиплию, или абонемент в укрытие... дякую, дуже дякую, все вы такие, Абсолютно. 99%, кроме ясно совсем уже разговаривающих с дуп\хами думай.... ах оставлю - Было бы тебе - ЧЕМ думать то )
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25.08.2023 17:16 Відповісти
Скоро з х.... таке ж буде. Два куба бетону на труну, як Сталіну Хрущев
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25.08.2023 16:51 Відповісти
з контрактом нехай ідуть до суду. Нічого немає, ні чвк, ні пригожина, ні могил
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25.08.2023 16:52 Відповісти
куди люся дивиться?! хєроєв раzzії расчєлавєчівают, при тому зовсім не тупі українці.
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25.08.2023 16:56 Відповісти
Без папы плохо , но велосипед лучше , это чисто мусор который нужно убирать на своем пути , бульдозеристу Respect! Греби накуй всех подряд..
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25.08.2023 17:03 Відповісти
ЭТО РАША!! МАТЬ ВАШУУ!!))
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25.08.2023 17:03 Відповісти
вони японцям віддавали останки тіпа японських солдатів і шо?
ясно шо - намішали все шо нарили і сказали шо то тупо все японці.
правда ДНК тест японці провели і вчергове вжахнулись переконались у підлості русні.
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25.08.2023 18:19 Відповісти
щебінь заллють бетоном, як по традиційному бажанню українців. А хрести підуть на акцію "Собєрі бабушкам дрова"
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25.08.2023 17:08 Відповісти
Здох максім і *** с нім!
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25.08.2023 17:09 Відповісти
Маловато будет, маловато. Желаю, чтобы все!
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26.08.2023 14:00 Відповісти
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25.08.2023 17:10 Відповісти
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25.08.2023 17:53 Відповісти
"боха не боитесь"

Уммм, так даже Сралин не очень боялся бохов и просто освобождал например финляндию ибо "Линия Маннегрейма" это была супер угроза 2-5млн. Финляндии для 200-млн. совка.
что неясно идиоту(судя по удивленной роже, - "идиот" это для него комплимент)
Сам же Отхожин сказал что никто на Парашку и не думал нападать то.
скиньте ему кто может цитату его шефа. подумаешь, скот разровняли с могилками - травку засеют, скот пастись будет, а двуногий скот - пить молочко(разведенное, "как мы любим") - и сравить пупина номер сколько там уже этого говна.... уже и голоса меняют даже
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25.08.2023 17:10 Відповісти
Повторю класіка...здєсь будєт город-сад!
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25.08.2023 17:11 Відповісти
А я б ще викопав кістки і постяв би на них. А потім віддав би собакам щоб тягали по всій дєрєвнє..
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25.08.2023 17:19 Відповісти
Ихтамнебыла. Жду когда на рашке приму закон запрещающий букву Z и все упоминания о войне. А Салавьев со Сливным Бачком будут плевать вытиранам и инвалидам в рожи что мывастуданепасылали
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25.08.2023 17:31 Відповісти
Нужно там залить все свиним дерьмом и сделать отстойник для свинного дерьма!
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25.08.2023 17:32 Відповісти
Лохи кацапские, а вы думали будет по другому? Вы много видели памятников участникам войны в Афгане или Грузии или Чечне? С чего вы взяли что после войны в Украине будет по другому? Вы отработанный матерьял и после войны вами вытрут жопу как и ветеранами второй мировой.
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25.08.2023 17:35 Відповісти
Невзоров казав шо як "освобождали" лагеря, то ...... ну, лучше би і не надо било. і в Європі це знають прекрасно, а рашкинці = ооо, асвабаділі(але те що ставалось після цього, то.... не знаю як рашку прийняли в нормальні тіпа держави)
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25.08.2023 18:13 Відповісти
У світі усе купується та продається, у т.ч. й "повага" та "любов".
Мій коментар до цього відеоролику: "сваіх нє брасаєм!"©
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25.08.2023 20:02 Відповісти
ти би нік змінив а то бридкё

я просто озвіріваю з таких буквочок.
ну, може то ти там десь типу тролиш кацапів.
я - пас, бо реально ... вони тупо ж й..бнуті.
хоча... знають шо неправі, але то же саме шо і віруни - знаєм тіпа шо вірим в духів, але - Як же замітно, Чуєш пацан, всі сусіди завідуют(ше таким голосом західним..... поймеш якшо українець на жаль)
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25.08.2023 20:35 Відповісти
Той тролінг--ще з 2008-го. А з приводу нік змінити, то це до ЦЕНЗОР.НЕТ, бо у Ґуґлі я вже "не той, за кого себе видаю". Але ж на ЦЕНЗОР.НЕТ це не діє; у них там свої заморочки.
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25.08.2023 21:14 Відповісти
.. эти могилы никому в пуп не уперлись ни стране ни родственникам .. постоят заваляться .. решили наверно братскую с этой падали сделать
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25.08.2023 17:37 Відповісти
Правила оборудования скотомогильников не предусматривают памятников и крестов.
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25.08.2023 17:37 Відповісти
ну полежали и хватит ! место то казённое !
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25.08.2023 17:56 Відповісти
Ну і чюдненько. Не зупеняйтесь, каци.
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25.08.2023 17:58 Відповісти
ДиХсН
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25.08.2023 18:01 Відповісти
Як там казав Прігожін: " У ніх контракт закончілся"
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25.08.2023 18:01 Відповісти
...й пам'ять про них теж...
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25.08.2023 20:03 Відповісти
А пачєму у тєбя футболка хоть і вагнєр, но па піндо.кі напісано?
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25.08.2023 18:04 Відповісти
Вони жили як скотина і сконали за прутень сірка та хотЄлкі *****. Тому ставлення до їх могил відповідне.
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25.08.2023 18:07 Відповісти
тупий кацап, там розчистили місце для нових могил. А навесні знов знесуть під чергову чмобілізацію.
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25.08.2023 18:09 Відповісти
,, Люди гибли за россию",
говорить вагнерівська мразота , яка ₴бивала украінців в нашій краіні ,
а не на росіі 😠
Від кого ви захищаєтесь , кляті маньяки ?
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25.08.2023 18:09 Відповісти
За бабло вони «пагіблі», кацапсіна ти брудна.
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25.08.2023 18:31 Відповісти
России как таковой нет.Есть недострана Рашка с тупым населением.
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25.08.2023 18:44 Відповісти
А ты что думал? Что вам памятники и мемориалы поставят, когда сдохнете? Сравняют с землей, как сам показал...😋
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25.08.2023 18:50 Відповісти
Земля залізобетоном
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25.08.2023 19:00 Відповісти
Все как было принято в СССР. После второй мировой немцы в Запорожье оставили братскую могилу. 20 тыс евреев и 13 тыс лиц других национальностей. Могилу разравняли. Сделали на ней закрытый дачный посёлок завода Весна.
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25.08.2023 19:04 Відповісти
та тёбё то что?
страна одна и лоховская тожё даст бабло, разроют эти тысяча 800 могил и установят там чет там ... ну, что там опрёдёлят в Киёве по приказу из как там у вас ужё, тёль-абусалима шолё?
какиё жё вы ...... ага, я хотёл сказать типо - "сидитё тихо". мол... но будёт жё типо ... как там - онтё-арабизм шолё
тьху(я о воробьях, вот, украли семечки у соседа, я вот и не люблю всякое говно которое везде и всегде Виктору Федоровичу - и дальше цитата, вот)
говно
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25.08.2023 20:42 Відповісти
Це якись свято! Кацапстан країна орків і має бути зруйнована.
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25.08.2023 19:24 Відповісти
фашист ***** отправил до кабздона нациста -рашиста пригожина уря -- закатали щебнем выродков вагнера и вторым этажем продадут места на кладбище --- ничего личного , просто бизнес по русски --- все так душевно и по домашнему
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25.08.2023 19:31 Відповісти
идиот, сравни солдата Муссолини и как там.... ну, увидь там, моль какая то.
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25.08.2023 20:44 Відповісти
Гіблі за расію? Бу-га-га!
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25.08.2023 19:54 Відповісти
хай би помстився п.утіну і дав покази в Гаазі,цей неофашисти немало знає,згодом іх буде ставати менше)))стрємітельно менше
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25.08.2023 20:10 Відповісти
Сдохли ні за що. Може хоч інші висновки зроблять, в кого хоч якісь мізки є.
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25.08.2023 20:12 Відповісти
мізги може в членькинь є, проте й ті в Европі аєропорти за проєктами будують-спроєктовують. під наглядом міністерок і психологинь
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25.08.2023 20:46 Відповісти
ГИБЛИ за россию на территории чужой страны??
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25.08.2023 20:14 Відповісти
ну чо, Кіргун, їхній піп, реально сказав шо "расія ні на каво нікада нінападала"(я думаю шо чукчі мали би самі анекдоти складати про свій "ненапад", а не русня про "тупая чукча")
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25.08.2023 20:48 Відповісти
пуйло до виборів готується. Щоби якийсь дотошний журналіст не порахував кількість офіційно похованих орків. Але ж є ше й ті, котрі "прапалі бєзвєсті", згоріли у танках/БТР/БМП, кого просто у полі/посадці з'їли собаки та лисиці, від кого залишилася одна культя у чоботі.
Підфарбовують статистику т.з. СВО.
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25.08.2023 20:14 Відповісти
Та насоать їм на могили, га людей... Це оашка.. ти що не знав.. а гулаги, а голодомори, а зеки, а срочники, а просто люди... Це недоорда....
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25.08.2023 21:57 Відповісти
Що не зрозуміло? "Люди" гинули за Путлера, отже він віддячує!
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25.08.2023 22:08 Відповісти
Чєво нє смєйотєсь? Нє смєшно? Ета - рассія! (с) (жирік)
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25.08.2023 22:15 Відповісти
Це що зрівняли треба забетонировать щоб не повилазили.
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26.08.2023 00:02 Відповісти
Кладбище "облагораживают". Как обычно принялись питать диванных патриотов иллюзиями. Из-за этого всегда происходит жестокое разочарование.
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26.08.2023 06:39 Відповісти
He did be safe and warm

If he was in L.A.
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26.08.2023 06:48 Відповісти
Це наймана армія і вони загинули від жаги отримати гроші
Бо воювали не на території Росії
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26.08.2023 07:18 Відповісти
Россия - страна фейк. И кладбище тоже фейк. Скорее всего все покойники остались в Украине, а тут тупо натыкали крестов для показухи, типа что Вагнер о своих заботится до конца.
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26.08.2023 10:26 Відповісти
Если бы они подохли в тюряге от тубера, заточки или разрыва жопы при изнасиловании, шныри закрыли бы их где-то в углу промки, чераз пару тройку лет это место уже бы никто не нашёл, шныри освобобились или в шторм з вступили, с последующей утилизацией.... Рашисткая власть как и всегда собственно не считает людишек, а вот глаза будущих чмобиков, лучше не мозолить могилами трёхсот тысяч чмонь, а-то хоть извилин и одна, промытая боярой, но увидеть себя под веночком и крестиком эти прямоходящие могут, и не дай бог откажутся быть добровольцями))
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26.08.2023 10:44 Відповісти
"Ани пагибли за бабло" - так буде чесно.
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27.08.2023 14:50 Відповісти
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