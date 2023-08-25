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Новини Відео Війна
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Наше завдання - максимально швидко підготувати людей та інфраструктуру до використання F-16, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президент Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 548 дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом –максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт.

Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії", - розповів Зеленський.

Також читайте: Нідерланди передадуть F-16 Україні за 6-8 місяців, - міністр оборони Оллонгрен

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+19
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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25.08.2023 20:57
+13
І максимально вкрасти на підготовці інфраструктури!
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25.08.2023 20:57
+12
Ти вже підготував країну до здачі.
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25.08.2023 20:59
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І максимально вкрасти на підготовці інфраструктури!
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25.08.2023 20:57 Відповісти
Це завдання Залужного , а завдання цівільної влади працювати на дипломатичному фронті з просвітицькою роботою серед громадскости США про необхіднисть допомагати Україні й надалІ
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25.08.2023 21:00 Відповісти
Це залужний має будувати інфраструктуру???? Довго думали?
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25.08.2023 21:01 Відповісти
Добре виправлю сою думку - Цтата ВИРОКУ -" Військові - максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів - повне забезпечення готовності України. "- Залужний + НЕМАРОДЕР МІНІСТР НЕРЕЗЕЗНІКОВ
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25.08.2023 21:12 Відповісти
ЦЕ УКРАЇНА має мати достойного мінистра оборони!
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25.08.2023 21:15 Відповісти
Чому на першому форумі присвяченому праймеріз серед республіканців , республіканець конгресмен читав проповідь трампістам й не тільки, котра на одному подихові була вислухана політиками ... Чому згасає емпатія американців? Тому що новини про ЗЕВЕЛИКЕ РОЗКРАДАННЯ допомоги гучніше за жахи війни?
https://www.youtube.com/watch?v=WY4Htv_F4nE&t=27s
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25.08.2023 21:06 Відповісти
Я всего на свете член.
Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.
"Слуга народа".
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25.08.2023 20:57 Відповісти
Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

"Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
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25.08.2023 20:57 Відповісти
Данской казак.
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25.08.2023 21:00 Відповісти
кізяк в коксоворотці
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25.08.2023 21:02 Відповісти
**** кізяк!
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25.08.2023 21:03 Відповісти
Папка - еврей, мамка - еврейка, а я данской казак, билят.
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25.08.2023 21:04 Відповісти
Це стандартна уніформа губернатора Малоросії. Просто не згодилась. ВСУ завадили. Нашили тризуб, і використав.
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25.08.2023 21:18 Відповісти
Ти вже підготував країну до здачі.
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25.08.2023 20:59 Відповісти
щє 5 років як мінімум вам зеленіти - ці пиявки самі не підуть..
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25.08.2023 21:38 Відповісти
Яку здаєш?
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25.08.2023 21:41 Відповісти
Запитай у Щелі.
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25.08.2023 21:46 Відповісти
Підручник з Історії України за 2028 рік.

-Володимир Олександрович Зеленський працює над вирішенням проблеми первинної коректировки траекторії ракети "Нептун" під час перших випробувань.
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25.08.2023 21:00 Відповісти
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25.08.2023 21:08 Відповісти
До використання "Леопардів" вже підготувались, черга за F-16. Осінь буде насичена чим? Оманом, Мінськом, Стамбулом..? Зеленський, чим тебе тримає Єрмак за те що в Резнікова по 17? Слухати президента стало огидно як і дивитись єдиний лохотрон.
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25.08.2023 21:01 Відповісти
ЗЕлений виродок бажаю тобі долю Чаушеску
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25.08.2023 21:06 Відповісти
Хваліть мене усі змала до велика щоб по всім світам лилась слава боневтіка...
А не втік бо ускрізь лякають, що баблішко забіруть та й офшори прикриють...
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25.08.2023 21:07 Відповісти
знову прибрав з одягу ненависні йому українські символи…., і десь там у кутку ще ледве видно український прапор - скоро і його приберуть
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25.08.2023 21:09 Відповісти
.. снімітє сруля!!!!
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25.08.2023 21:12 Відповісти
сумнівів нема ти по пятій з'явишся і все порішаеш...
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25.08.2023 21:13 Відповісти
Куда там порешать , если он тiльки но отелився, що перше - це инфраструктура, а вже потiм лiтаки. До инфраструктуры, когда орал, мол дайошь лiтаки(орал за бугром), дома похвастался , мол, наглость второе счастье.
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25.08.2023 21:24 Відповісти
Я звизджу, звизджу, звизджу. А робити не збираюсь.
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25.08.2023 21:20 Відповісти
Та в менты нужно, для протокола ДТП: голова - на проiзджд.. на проiжджд... Тыць ногой - на тротуярi.
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25.08.2023 21:28 Відповісти
Найшвидше літаки будуть за наступного президента !
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25.08.2023 21:29 Відповісти
Амеры сделают досрочно? ...ЗЫ... стосовно лидора.
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25.08.2023 21:31 Відповісти
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25.08.2023 21:32 Відповісти
Твоє основне завдання дати відповідь суспільству, що ти робив в Омані, чому розмінував Чонгар не замінував Чорнобиль, одним словом не готувався до війни. Все решта робитиметься своїм чередом без тебе.
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25.08.2023 21:34 Відповісти
Зеля саме готувався! Шефи їм задоволені !
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25.08.2023 21:55 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі, що шефи з дніпровського хабаду, то погоджуюсь.
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26.08.2023 06:43 Відповісти
, навіщо ці анонси, мовчки треба робити, хай ворогу сюрприз буде
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25.08.2023 21:49 Відповісти
В КВНi мовчати не можна, штрафнi бали присудять!
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25.08.2023 22:01 Відповісти
Вижу нестыковку во времени.
Разговоры об обучении пилотов велись ещё весной, если не ошибаюсь. Но потом как то все заглохло.
Сейчас опять все возобновилось, но прошло 3 месяца. В чем причина такой задержки? Что было не так в отношении с западными партнёрами? Клоун опять быковал и не хотел выполнять требования? И что изменилось сейчас, что он вспомнил о том что нужно строить инфраструктуру?
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25.08.2023 22:53 Відповісти
На моє переконання звіздец про негайне надання F-16 в травні-червні, був причиною відтермінування наказу про наступ. Ця більш ніж місячна затримка надала можливість кацапам ще більше закритися в землю та, ще більше знати кати мін.
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26.08.2023 06:49 Відповісти
це спи₴дити бабла на тендерах про будівництво злітних полос- готуватися
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26.08.2023 00:12 Відповісти
Усе це добре і тільки так....а до влади є питання чого ніхто не готувався до війни'..хто здав південь країни путінській сволоті хто розмінував Чонгар хто за це буде відповідати і коли
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26.08.2023 15:19 Відповісти
 
 