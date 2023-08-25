Наше завдання - максимально швидко підготувати людей та інфраструктуру до використання F-16, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президент Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 548 дня війни.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом –максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт.

Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії", - розповів Зеленський.

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