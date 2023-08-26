На Донеччині бійці 92 ОМБр знищили ворожої техніки на $2 мільйони. ВIДЕО
На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала дрони з нічною оптикою по ворожій техніці. Сукупна вартість ураженої ворожої техніки – близько 2 мільйонів доларів.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Воїни ЗСУ знищили російські БТР-80, БМП-2 та БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина).
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