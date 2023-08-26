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На Донеччині бійці 92 ОМБр знищили ворожої техніки на $2 мільйони. ВIДЕО

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала дрони з нічною оптикою по ворожій техніці. Сукупна вартість ураженої ворожої техніки – близько 2 мільйонів доларів.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Воїни ЗСУ знищили російські БТР-80, БМП-2 та БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-камікадзе влучає прямо у росіянина на БТР. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) БТР (279) БМП (409)


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Оскільки вся ця техніка скоріше всього була виготовлена Радянським Союзом, то для кацапів вона коштувала 0 доларів. Про якусь вартість можна казати про нове або модернізоване. І все всі ці оцінки вартості озброєння будуть або взяті зі стелі або орієнтуватись по цінам експортних партій, а кацапи свій мотлох продавали втридорога. Приклад, "шановні експерти" називали вартість крилатої ракети Х-101 2 млн доларів, а балістичної Точка-У 300 тисяч. Звідки ці цифри, якщо ні та ні інша ніколи не продавались кацапам, а реальна вартість виробництва приховується?
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26.08.2023 13:17 Відповісти
Героям слава !!!
Бог у поміч, рідненькі
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26.08.2023 13:55 Відповісти
 
 