Українські артилеристи з HIMARS поцілили в російську гаубицю "Мста-С" на Запоріжжі. ВIДЕО
Неподалік Скелюватого, що біля Токмака у Запорізькій області, українські артилеристи з HIMARS точно поцілили в російську 155-мм САУ 2С19 "Мста-С".
Російська гармата била по позиціях українських військ з окупованої території. Але М142 HIMARS уразив її одним пострілом, передає Цензор.НЕТ.
Артилерійська установка отримала значні пошкодження і втратила боєздатність.
Топ коментарі
+13 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар26.08.2023 12:37
+10 Алекс Скела
показати весь коментар26.08.2023 12:37
+8 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар26.08.2023 13:05
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Помстилися-с!
)))
і для чого ця музика, який клоун розважається