Українські артилеристи з HIMARS поцілили в російську гаубицю "Мста-С" на Запоріжжі. ВIДЕО

Неподалік Скелюватого, що біля Токмака у Запорізькій області, українські артилеристи з HIMARS точно поцілили в російську 155-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Російська гармата била по позиціях українських військ з окупованої території. Але М142 HIMARS уразив її одним пострілом, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійська установка отримала значні пошкодження і втратила боєздатність.

Дивіться: На Донеччині бійці 92 ОМБр знищили ворожої техніки на $2 мільйони. ВIДЕО