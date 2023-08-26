Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання зі студентом-третьокурсником зі Львова Владиславом Онищенком (Поетом). Він загинув, виконуючи бойове завданню. Владиславу був лише 21 рік.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Владислав навчався на факультеті іноземних мов у Львівському університеті ім. Франка. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він зголосився захищати Україну від російських окупантів.

В лютому 2022-го перебував у Львівській теробороні, в березні приїхав до Києва та вступив у добровольчий батальйон "Реванш". Згодом став частиною штурмової бригади ГУР. Був у найгарячіших точках: Енергодар, Бахмут, Запорізький напрямок.

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6 серпня 2023 року Влад разом із побратимами брав участь у форсуванні Дніпра, захопленні та розчищенні плацдарму в Козачих Лагерях Херсонської області. Успішно виконавши поставлену задачу, вони повертались назад і натрапили на водне мінне поле. Човен, у якому він плив із побратимами, підірвався на міні. Владислав Онищенко загинув 7 серпня 2023 року.

Автор фото та відео - Олег Богачук





















