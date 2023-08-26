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Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулося прощання зі студентом-третьокурсником зі Львова Владиславом Онищенком (Поетом). Він загинув, виконуючи бойове завданню. Владиславу був лише 21 рік.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Владислав навчався на факультеті іноземних мов у Львівському університеті ім. Франка. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він зголосився захищати Україну від російських окупантів.

В лютому 2022-го перебував у Львівській теробороні, в березні приїхав до Києва та вступив у добровольчий батальйон "Реванш". Згодом став частиною штурмової бригади ГУР. Був у найгарячіших точках: Енергодар, Бахмут, Запорізький напрямок.

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6 серпня 2023 року Влад разом із побратимами брав участь у форсуванні Дніпра, захопленні та розчищенні плацдарму в Козачих Лагерях Херсонської області. Успішно виконавши поставлену задачу, вони повертались назад і натрапили на водне мінне поле. Човен, у якому він плив із побратимами, підірвався на міні. Владислав Онищенко загинув 7 серпня 2023 року.

Автор фото та відео - Олег Богачук

Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 01
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 02
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 03
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 04
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 05
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 06
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 07
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 08
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 09
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 10
Із захисником України 21-річним Владиславом Онищенком попрощалися в Києві 11

Автор: 

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26.08.2023 15:29 Відповісти
С.У.М.
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26.08.2023 16:26 Відповісти
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26.08.2023 16:42 Відповісти
Герої не умерають!
Жодного представника від Шмигаля та ВРУ з ОПУ, мабуть, усі НА ФРОНТІ….
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26.08.2023 17:41 Відповісти
Vi4na Slava !🇺🇦
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26.08.2023 19:48 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині нашого Воіна 😪😪😪
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26.08.2023 20:17 Відповісти
Вічна пам'ять Герою! Здоров'я і витримки рідним. Простіть нас...
Прохання до редакції ЦН. Будь ласка, в замітках про похорон Героїв публікуйте повноцінне фото Героя. Бо бачимо кого завгодно: натовп людей, попів, але не обличчя того, кому віддають честь

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26.08.2023 20:27 Відповісти
Сонечко наше ((. Як же ж болячє.. Ще й не жив у світі.. Співчуття мамі, яка виховала Героя, і всім близьким Воїна.
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27.08.2023 19:59 Відповісти
ссуки прокляті, упирі. Ніяк не нап'ються крові нашої. Дітей вбивають, жінок, старих.. Хай навіки згине проклята Богом і людьми паскудна, мерзенна кацапія.
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27.08.2023 20:02 Відповісти
 
 