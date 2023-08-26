Російський священник пропонує набирати "вояк" в нічних клубах Москви: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВIДЕО

Російський піп запропонував ходити по нічних клубах Москви на звідти брати хлопців на війну.

Відповідну заяву священника опублікували в телеграм-каналі NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

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