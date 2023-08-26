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Російський священник пропонує набирати "вояк" в нічних клубах Москви: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВIДЕО

Російський піп запропонував ходити по нічних клубах Москви на звідти брати хлопців на війну.

Відповідну заяву священника опублікували в телеграм-каналі NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

росія (65146) церква (699) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+39
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26.08.2023 16:56
+21
"Многоходовочкі" майбутнього царя.
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26.08.2023 17:07
+20
в нас теж такі пропозиції лунали
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26.08.2023 16:55
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в нас теж такі пропозиції лунали
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26.08.2023 16:55 Відповісти
У нас і в них ситуації діаметрально різні.
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26.08.2023 17:11 Відповісти
ви теж в нічному чи фітнес клубі? тоді ми йдемо до вас. але ж у вас все схвачено. народжені бикувати лише язиками можуть воювати.
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26.08.2023 23:06 Відповісти
Куди ви йдете? Сидите на дивані і чешете. То
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27.08.2023 00:04 Відповісти
По данным местных новостей, в Финляндии задержан российский неонацист Ян Петровский, лидер отряда "Русич" вместе с Алексеем Мильчаковым. Телеграм-канал «Русич» (которым управляет Мильчаков и другие администраторы) сообщает, что его задержали месяц назад и что более подробный комментарий будет позже.
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26.08.2023 16:56 Відповісти
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26.08.2023 16:56 Відповісти
"Многоходовочкі" майбутнього царя.
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26.08.2023 17:07 Відповісти
нічого не змінилось... хто напав на Україну? Вони самі між собою, громадянська війна!
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26.08.2023 17:52 Відповісти
Ну хЙло і в 15 було хЙлом
Бо воно хЙло...
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26.08.2023 21:30 Відповісти
"моль"
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26.08.2023 21:56 Відповісти
половзрелые пи..ры
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26.08.2023 16:57 Відповісти
Стосовно москви він таки правий. Нехай Х**ло посилає в м'ясорубку "вєлікоросов". А то все буряти-башкіри-дагестанці і т.п.
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26.08.2023 16:58 Відповісти
Так, пане *****, московитський жрець в цій ситуації озвучив непогану думку, з якого боку не глянь. Якби ще верховний вершитель обрядів , весь такий в позолоті ,підключився б...ммм.
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26.08.2023 21:13 Відповісти
Пусть попробует... Лично...
Хотел бы я на это глянуть.
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26.08.2023 17:01 Відповісти
Йому тоді хрест заважатиме сидіти...
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26.08.2023 19:00 Відповісти
Звука нет. Придется читать по губам.
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26.08.2023 17:03 Відповісти
открой телеграм - канал
там есть
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26.08.2023 17:19 Відповісти
Почему все так "повернулись" на этом телеграме? У меня его нет и не собираюсь заводить. А вам, телегамщикам, впору Kaspersky устанавливать
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26.08.2023 17:34 Відповісти
що??? Кацапський антік????
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26.08.2023 17:52 Відповісти
"Радиограма" тоже лубянский шпиён.
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26.08.2023 21:48 Відповісти
Феесбешний "телеграм" в мій комп?
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26.08.2023 18:29 Відповісти
Ти кацап?
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26.08.2023 17:55 Відповісти
Піп -- тобі віини треба - пздц
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26.08.2023 17:03 Відповісти
Чудова пропозиція!
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26.08.2023 17:05 Відповісти
Зразу видно священика РПЦ. Так чинять заповіді Божі.
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26.08.2023 17:05 Відповісти
рпц та Заповіді Божі-речі не сумісні бо рпц це сатанинська секта...
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26.08.2023 17:10 Відповісти
А як же "не убий".
Кому то Ісус писав?
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26.08.2023 17:05 Відповісти
Лица кавказской национальности с огнестрельным оружиям на московских дискотеках посадят этого попа на бутылку и самого отправят на фронт
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26.08.2023 17:09 Відповісти
Кацапський піп і так на передовій "феесбешно-гундяєвського" фрону.
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26.08.2023 18:31 Відповісти
Какие глубокие познания
В половозрелости коней
Хорошо что не жеребят
А то московские попы в Украине любят развлекаться с жеребятами
Большие спецы по обнаженке
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26.08.2023 17:11 Відповісти
московський піп віщає по фройду... полодозрілих передастів можна набирати по семінаріям, монастирях і інших притонах рпц, піп переводить стрілки на цивільні притони, в надії обезопасити ерпецешні... висновок - хрюльником попа віщає сатана.
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26.08.2023 17:12 Відповісти
Після того, як РПЦ освятила Сатану, для них уже ніщо не є моральною перепоною. Можна все!!!

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26.08.2023 17:12 Відповісти
Вархаммер такой вархаммер.
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26.08.2023 17:36 Відповісти
Дивуватись нічому дійсно. Гебнява контора, розпухша від грошей та коштовностей, вона така.
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26.08.2023 21:22 Відповісти
от Ви не розумієтесь на цьому як і ті московські попи. Освятили і вона не злетить, а як злетить, то не долетить, а як долетить, то не зірветься. москальські супутники і луноходи не дадуть збрехати.
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27.08.2023 00:24 Відповісти
Якщо вечером пройтись по Кривому Рогу, то також багато половозрелих бичков які говорять исключительно на йзыке
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26.08.2023 17:13 Відповісти
Якщо підут на передок у них це пройде.
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26.08.2023 17:19 Відповісти
На "передок" вони не підуть. У кожного є довідка про хронічний енурез, діарею, золотуха, кір, віспа, туберкульоз,...
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26.08.2023 17:40 Відповісти
На "передок" не треба. Треба в тил, як біологічна зброя.
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26.08.2023 17:52 Відповісти
Москальське уйоб**ще в рясі, ішак
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26.08.2023 17:14 Відповісти
Цей поп- Ткаченко. Він до 2014 року був у нас УПЦ МП, а потім збіжав в Московію. Зараз він дає добру раду оркам !
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26.08.2023 17:18 Відповісти
Какое отношение эта фашистская скотина имеет к Богучар? Это же людоед , человекообразное существо призывающее к убийствам ,грабежам , уничтожением стран. РПЦ, МПЦ - должны быть запрещены во всем мире. За их поддержку должен быть срок , не менее 15 лет, или заключение в дурку нона 100 лет.
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26.08.2023 17:19 Відповісти
Де звук? Мій телефон цього під**са не хоче озвучувати
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26.08.2023 17:19 Відповісти
відкрий телеграм - канал
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26.08.2023 17:21 Відповісти
Это там где детишки и любовницы всяких олигархов, депутатов Госдумы и просто уважаемых бизнесменов? Ну пусть попробует, правда боюся его самого после этого на фронт отправят. Ибо ***** на новых дворян рассеюшки **********.
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26.08.2023 17:22 Відповісти
Я слухав Ткаченко 10 років тому. Таку фуйню не обов'язково озвучувати.
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26.08.2023 17:23 Відповісти
От кацапи розумні. Знають де шукати ресурси. В Україні такого 100-пудово не буде. В Україні військові комісії у Золочівському районі хлопчину зі села, що втратив око на фроні не комісували. "А навіщо, нехай воює й далі, хтось ж повинен відвідувати нічні клуби, які спонсорують розвиток економіки."
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26.08.2023 17:32 Відповісти
От ще остнні новини по Золочівський військомат (Львівська область). Людині, що втратила око на фронті сказали, що потрібно 120тис. гривень, щоби оформити інваліднність, якщо він не надасть доказів комісії, що під час поранення він був у шоломі, бронежилеті і тактичних окулярах. За кого ж тоді ці люди воюють? За Україну, тільки Україну ворожу для них. Чи їм це потрібно?
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29.08.2023 21:07 Відповісти
Враховуючи що вони там всі під коксом і під шнапсом, а якщо ще забрити в рекрути і саміх попів також, то військо буде отвал башки.
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26.08.2023 17:34 Відповісти
Начньіє клубьі ужє апустєлі?
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26.08.2023 17:38 Відповісти
Не забувайте що в цього вилyпка є канал на ютубі. Пропаганда тероризму за відеохостинг на території США - це ппц, Треба кожном українцю звалити ютуб скаргами, а українцям в США пікетувати офіс Google , властинка ютуб, подовати позови до американських судів
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26.08.2023 18:03 Відповісти
" Опа опа зельоная ограда..."(С) Задовбешся ти рєзіну із дупи витягувать...Папи такий вой піднімуть...
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26.08.2023 18:11 Відповісти
Чим швидше мракобіси типу цього попа роздраконять кацапобидло,тим краще.
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26.08.2023 18:23 Відповісти
Потриндять і розійдуться. МАцкву будуть мобілізувати в останню чергу. І то почнуть з пролетаріїв.
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26.08.2023 19:02 Відповісти
Бачу знає той ******** толк в половозрілих конях, він піди по тим ночним конюшням кожного вечора завісає
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26.08.2023 18:25 Відповісти
В образі байкера)))
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26.08.2023 19:11 Відповісти
Кацапський піп закликає мобілізувати кацапів з нічних клубів
В селах вже не вистачає кого мобілізувати
Але ті хто ходить до клубів це не прості люди а заможні і ці забезпечені люди точно не збираються здихати через пропозицію московського священника чи кремлівського політика
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26.08.2023 18:27 Відповісти
Той піп просто не подумав, чиїх дітей можуть прихопити у нічних клубах Москви.
За таке його можуть і з партії погнати.
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26.08.2023 18:28 Відповісти
Якщо попруть з партії то фігня... А от якщо з ФСБ тай ще як пригожина то це буде просто в 0.
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26.08.2023 18:59 Відповісти
Ізя,не треба так нервувати) Особливо у Шабат )
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26.08.2023 19:13 Відповісти
Від попа так і пре святістю...
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26.08.2023 19:32 Відповісти
ушльопок ткачов в своєму репертуарі, гнида в рясі
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26.08.2023 19:42 Відповісти
А він правий в принципі...
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26.08.2023 21:54 Відповісти
у нас війна?! всі нічні клуби і кабаки забиті мажорами-"волонтерами"! чому син жодної чиновницької гниди не воює? частина цих довбаних мажорів лише числяться на військовій службі і отримують зарплату, а навіть в тилових частинах їх ніколи не бачили! обсмоктуєм як там на )(уйлостані, а в себе під носом не чуєм і не бачим!
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26.08.2023 23:17 Відповісти
Пане Центр 820, еліти організовані а маленькі українці ні, тож для маленьких українців гасла про те, що герої не вмирають, а для господарів життя нічні клуби і ресторани. Політики виконують представницьку функцію а саме працюють на гроші своїх спонсорів, тому до того часу поки маленькі українці не зрозуміють, що політики і політичні партії будуть працювати на них лише в разі сплати членських внесків звичайними українцями, позитивні зміни є неможливими. ХТО СПЛАЧУЄ ТОЙ І ЗАМОВЛЯЄ МУЗИКУ!
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27.08.2023 00:24 Відповісти
 
 