Російський священник пропонує набирати "вояк" в нічних клубах Москви: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВIДЕО
Російський піп запропонував ходити по нічних клубах Москви на звідти брати хлопців на війну.
Відповідну заяву священника опублікували в телеграм-каналі NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+39 Ksenia VB
показати весь коментар26.08.2023 16:56
+21 Hulio
показати весь коментар26.08.2023 17:07
+20 Ksenia VB
показати весь коментар26.08.2023 16:55
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Бо воно хЙло...
Хотел бы я на это глянуть.
там есть
Кому то Ісус писав?
В половозрелости коней
Хорошо что не жеребят
А то московские попы в Украине любят развлекаться с жеребятами
Большие спецы по обнаженке
В селах вже не вистачає кого мобілізувати
Але ті хто ходить до клубів це не прості люди а заможні і ці забезпечені люди точно не збираються здихати через пропозицію московського священника чи кремлівського політика
За таке його можуть і з партії погнати.