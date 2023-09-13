Ветерани війни на протезах підкорили Говерлу та зібрали 6 мільйонів гривень для ЗСУ. ВIДЕО

П’ятеро військових, які втратили кінцівки, впродовж 5 днів йшли по Чорногірському хребту та збирали кошти на потреби бригад, у яких вони служили до поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти шляху українських героїв на найвищу вершину країни.

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