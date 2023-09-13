УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6473 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 016 13

Ветерани війни на протезах підкорили Говерлу та зібрали 6 мільйонів гривень для ЗСУ. ВIДЕО

П’ятеро військових, які втратили кінцівки, впродовж 5 днів йшли по Чорногірському хребту та збирали кошти на потреби бригад, у яких вони служили до поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти шляху українських героїв на найвищу вершину країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не втомилися": 5 протезованих ветеранів ЗСУ вирушили у похід Карпатами, щоб зібрати 10 млн грн для побратимів. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1069) Говерла (15) гроші (966) збір (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Низький уклін всім захисникам України. Вічна пам'ять загиблим, що боронили наш спокій. Позор та забуття руSSьким хробакам.
показати весь коментар
13.09.2023 09:41
+6
А ти не подумав, що це бажання самих воїнів? Перевірити себе, показати іншим пораненим, що життя не закінчується з втратою кінцівки, що можна бути корисним і допомогти побратимам.
показати весь коментар
13.09.2023 09:59
+4
Щоб зібрати 6 мільйонів, довелось на милицях дряпатись на вершину гори.
Тобто у народу фактично були ті "вільні" гроші, але без ефектної вистави у виконанні поранених воїнів вони б пішли на інші власні потреби.
показати весь коментар
13.09.2023 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб зібрати 6 мільйонів, довелось на милицях дряпатись на вершину гори.
Тобто у народу фактично були ті "вільні" гроші, але без ефектної вистави у виконанні поранених воїнів вони б пішли на інші власні потреби.
показати весь коментар
13.09.2023 09:37 Відповісти
Може то Резніков задонатив
показати весь коментар
13.09.2023 09:39 Відповісти
Хіба що півкіло яєць відсипати може.
показати весь коментар
13.09.2023 09:45 Відповісти
А ти не подумав, що це бажання самих воїнів? Перевірити себе, показати іншим пораненим, що життя не закінчується з втратою кінцівки, що можна бути корисним і допомогти побратимам.
показати весь коментар
13.09.2023 09:59 Відповісти
Подумав. А ще подумав, що ті шість мільйонів могли б з легкістю піти на якісь розваги. Хто регулярно донатить на армію, тому не потрібно демонструвати подвиги задля чергового переказу. А багато хто розкриває гаманець тільки якщо "удівіть". Як в цирку, чорт забирай.
показати весь коментар
13.09.2023 10:16 Відповісти
Відріж собі ногу, удіві нас.... Але краще язика свого..
показати весь коментар
13.09.2023 10:23 Відповісти
Багато в Португалії зробили для перемоги?
показати весь коментар
13.09.2023 10:26 Відповісти
Це не вистава, не принижуйте акцію, це незламність. І гроші зовсім зайвими не бувають, може у когось є десятки тисяч вільних, але є підозра, що ті у кого є вже в Монако і їх не дуже хвилює стан війська. Більшість тих хто жертвує це звичайні роботяги з 7000-15000 зарплати і приватні компанії. Я б не став применшувати ні їх вчинок, ні участь донаторів, не демотивуйте людей.
показати весь коментар
13.09.2023 11:57 Відповісти
Як на мене, в наших обставинах не потрібні додаткові стимули для донатів. З'явились "вільні" гроші - одразу на армію, не чекаючи епічних приводів.
показати весь коментар
13.09.2023 11:59 Відповісти
Низький уклін всім захисникам України. Вічна пам'ять загиблим, що боронили наш спокій. Позор та забуття руSSьким хробакам.
показати весь коментар
13.09.2023 09:41 Відповісти
Героям Слава!
Дякуємо Ветеранам за захист України!
показати весь коментар
13.09.2023 10:30 Відповісти
Плачу…
показати весь коментар
13.09.2023 10:54 Відповісти
Нема слів... ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
13.09.2023 11:11 Відповісти
 
 