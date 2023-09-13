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Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на росіянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВIДЕО

Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на одного із очевидців, який зафільмував деякі фрагменти атаки на окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути приблизно з півдесятка вибухів, які справили незабутнє враження на автора відео - очевидно, росіянина.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

вибух (4450) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+82
багатий лексикон у кацапа, руzzкая культура, ****
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13.09.2023 10:06
+78
Кацапські пабліки пишуть : мінус сухі доки де стояли БДК проекту 755 і підводне корито класу "Кило". Чудернацько !!!!
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13.09.2023 10:10
+75
игра падежей ошеломила
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13.09.2023 10:09
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Да пора вам сьобова....ь
з Сиваша
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13.09.2023 18:45 Відповісти
Так ось ти який, язик Пушкіна і Достоєвського...
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13.09.2023 20:57 Відповісти
Я очень рад, что всё стало понятно! Русский язык оставался чистым, только на территории восточной части Украины ! В рососии, есть российский язык - мат на мате. Рад, что с моим поколением русский язык умрёт навсегда!!!!! Слава Украине , Слава ВСУ!
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13.09.2023 21:41 Відповісти
папе римскому дайте послушать. Он же на русскую культуру оргазмирует
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14.09.2023 02:04 Відповісти
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