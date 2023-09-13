Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на росіянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВIДЕО
Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на одного із очевидців, який зафільмував деякі фрагменти атаки на окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути приблизно з півдесятка вибухів, які справили незабутнє враження на автора відео - очевидно, росіянина.
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Топ коментарі
+82 cimbitep
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+78 Роман с камнем
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+75 133133
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