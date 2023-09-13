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Українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. ВIДЕО

Під час незаконних псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти звозили їх сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

За нашими даними, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.

Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.

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Автор: 

вибори (6689) Запоріжжя (2265) окупація (6687) дрони (4695)


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13.09.2023 10:21 Відповісти
БЛЮДА ИЗ МЫШЕЙ - ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ!
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13.09.2023 10:41 Відповісти
Є така чудова річ як афганський казан. В ному чудово розварюються успі кістки і великі теж, навіть курку можна з'їсти з кістками, тому з мишей, щурів, ворон можна готувати досить апетитні та легко засвоювані страви. І температура там під тиском вище 100 градусів, яка вбиває заразу
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13.09.2023 11:09 Відповісти
У мене кіт тягає, приносить мишей польовок, там нема шо їсти
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13.09.2023 15:26 Відповісти
У креветках ще менше істівного, але їх їдять. Голодний придумає як і мишей наїстися
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13.09.2023 15:31 Відповісти
Вы думаете ети бюлетни что то значат или кто то их будет смотреть и считать? Да даже в Украине пока к власти не пришел Ющенко, все результаты выборов писались от фонаря. Когда после Майдана вскрыли архивы где хранились бюлетени и результаты подсчета голосов с печатями комисси, у всех глаза на лоб полезли. Оказалось что при власти все время были те кого даже близко никто не избирал. Особенно по местным советам. Но как то дело никуда так и не вышло все быстренько замяли чтобы народ не пугать
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13.09.2023 10:26 Відповісти
татишооо
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13.09.2023 10:37 Відповісти
 
 