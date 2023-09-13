Українські дрони-камікадзе "перевірили" умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. ВIДЕО

Під час незаконних псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти звозили їх сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

За нашими даними, цю "бавовну" окупантам влаштувала СБУ.

Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі.

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