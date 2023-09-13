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Муміфіковане та розплескане тіло окупанта на дорозі поблизу Бахмуту: "Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає". ВIДЕО 18+

Українські воїни показали покинуте поблизу Бахмуту муміфіковане тіло російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло загарбника було покинуте на дорозі, тож військовий транспорт, який рухався по ній, очевидно, неодноразово переїжджав окупанта і надав йому розплесканої форми. Голова окупанта відділилася від тіла і хтось повісив її на сучку дерева, яке росте на узбіччі.

"Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає", - каже боєць, йдучи повз останки.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць знайшов напіврозкладене тіло російського окупанта: "Ще один, сука, г#ндон здохший. Тільки кості лишилися. Ноги десь повідлітали". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) труп (99) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+48
- Кто там?
- Ми прінєслі тєло вашего погібшего сина!
- О боже! Сєйчас открою!
- Нє надо - ми єго под двєрь подсунєм!
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13.09.2023 13:35
+47
Гидота москальська
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13.09.2023 13:32
+46
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13.09.2023 13:41
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Гидота москальська
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13.09.2023 13:32 Відповісти
"Бєдний уйобик" 😂
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13.09.2023 13:39 Відповісти
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13.09.2023 15:19 Відповісти
ніт, це його пекельне покарання, вічний концерт
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13.09.2023 16:34 Відповісти
Це клоун проїхав по ньому катком великого крадівництва.
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13.09.2023 13:33 Відповісти
- Кто там?
- Ми прінєслі тєло вашего погібшего сина!
- О боже! Сєйчас открою!
- Нє надо - ми єго под двєрь подсунєм!
показати весь коментар
13.09.2023 13:35 Відповісти
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13.09.2023 13:41 Відповісти
З відірваною ногою чи рукою лежить такий скрючений на землі України.. .майже по Пирогову
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13.09.2023 13:38 Відповісти
"ванька-петух табака" ))
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13.09.2023 13:39 Відповісти
треба надіслати в рашистську програму "Жди меня", може рідня впізнає
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13.09.2023 13:39 Відповісти
Ой, наверное мизинчиком ударился…
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13.09.2023 13:40 Відповісти
Гербарій..
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13.09.2023 13:41 Відповісти
😂👍🏼
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13.09.2023 18:27 Відповісти
Той закатаний асфальт, який нам потрібен)
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13.09.2023 13:43 Відповісти
Харе ржать. Є совість? Бо в цей час десь в далекому ************** на Мухосранщині, родина з 5 дітьми залишилась без такої омріяної Лади - каліни.
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13.09.2023 13:46 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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13.09.2023 13:49 Відповісти
на нем же ліца нет!
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13.09.2023 13:50 Відповісти
орк зник безвісти автоматично знятий із забезпечення та виплат...
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Хто впізнає???? Вони там усі на одне обличчя - "Властєлін колєц" дивимось!
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13.09.2023 14:01 Відповісти
Голова окупанта відділилася від тіла і хтось повісив її на сучку дерева, яке росте на узбіччі.

________________________
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13.09.2023 14:06 Відповісти
Ну если кто голову потеряет - можно будет взять новую
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13.09.2023 14:12 Відповісти
напрасно старушка ждет ваньку домой...
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13.09.2023 14:06 Відповісти
на ваньку кто то наступил
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13.09.2023 14:08 Відповісти
а в кого зараз психіка стійка..., так, неприємно, але ж він окупант, така в нього доля...
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13.09.2023 14:09 Відповісти
пані а як раз обідаю...з насолодженням
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13.09.2023 14:12 Відповісти
пані є хороший фільм під назвою-"Я плюю на ваші могіли"якщо ви звичайно взмозі подивитись,ось що необхідно робити а не бавитись в демократію.
На початку війни хтось розповідав---виживе найжорстокіший.Так було-так є- і так буде...ми вже побачили ,до чого доводить Міжнародна Хєрня в обличчі ООН..ОБСЄ...Червоного Хреста..та інших ГГАГ
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13.09.2023 14:21 Відповісти
це вже чорнозем...Але..на жаль ці нащадки імперських тварюк,даю гарантію будуть викрикати-дєди ваєвалі..приклад хочете?сталінські массові вбивства,які приписують-дєди ваєвалі.
навіть через років 20 чи 50 ця сволота буде лізти до нас щоб загарбати нашу землю
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13.09.2023 14:11 Відповісти
Был 3D Ванька, стал 2D
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13.09.2023 14:11 Відповісти
Голова окупанта відділилася від тіла і хтось повісив її на сучку дерева, яке росте на узбіччі. Може хтось із родичів упізнає...

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13.09.2023 14:25 Відповісти
Ржач
Руськое лайно
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13.09.2023 14:42 Відповісти
рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою для зміцнення психіки.
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13.09.2023 15:02 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно ноги, видно руки,
Видно роги
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13.09.2023 15:22 Відповісти
Поховали москаля
як собаку
видно руки видно ноги
видно ... пузо
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14.09.2023 02:53 Відповісти
....рекомендоване для Українців з нестійкою психікою, як заспокійливе
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13.09.2023 15:32 Відповісти
Нетлінні мощі - РПЦ на цьому висновку обьявить його святим
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13.09.2023 15:48 Відповісти
..никто не хочет цзнать быдлонасекомыша с болот мацковии..Удобрение бесполезно...
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13.09.2023 16:01 Відповісти
Ну шо добре розгладили,тепер можна спокійно зложити в конверт і отправити путьке по пошті.
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13.09.2023 17:05 Відповісти
думаєте вже мертвий? Для обмінного фонду мать не піде.. ? Чи можна ще надуть?
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13.09.2023 17:17 Відповісти
"Лади" не буде точно. Для чого здох?
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13.09.2023 17:32 Відповісти
Орк конвертований.
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13.09.2023 18:33 Відповісти
Едет Ванька на машине
Весь намотанный на шине
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13.09.2023 20:36 Відповісти
Теперь етого ваньку можно в прямом смысле скрутить в трубочку и засунуть его орчихе в жопу. Ну или как ковер прибить на стену чтобы еще много веков потомки наблюдали деда-идиота который пошел за унитазом и превратился в ковер
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13.09.2023 21:01 Відповісти
 
 