Муміфіковане та розплескане тіло окупанта на дорозі поблизу Бахмуту: "Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає". ВIДЕО 18+
Українські воїни показали покинуте поблизу Бахмуту муміфіковане тіло російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло загарбника було покинуте на дорозі, тож військовий транспорт, який рухався по ній, очевидно, неодноразово переїжджав окупанта і надав йому розплесканої форми. Голова окупанта відділилася від тіла і хтось повісив її на сучку дерева, яке росте на узбіччі.
"Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає", - каже боєць, йдучи повз останки.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+48 Алекс Скела
показати весь коментар13.09.2023 13:35
+47 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+46 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар13.09.2023 13:41
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На початку війни хтось розповідав---виживе найжорстокіший.Так було-так є- і так буде...ми вже побачили ,до чого доводить Міжнародна Хєрня в обличчі ООН..ОБСЄ...Червоного Хреста..та інших ГГАГ
навіть через років 20 чи 50 ця сволота буде лізти до нас щоб загарбати нашу землю
Руськое лайно
Видно ноги, видно руки,
Видно роги
як собаку
видно руки видно ноги
видно ... пузо
Весь намотанный на шине