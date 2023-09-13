Муміфіковане та розплескане тіло окупанта на дорозі поблизу Бахмуту: "Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає". ВIДЕО 18+

Українські воїни показали покинуте поблизу Бахмуту муміфіковане тіло російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло загарбника було покинуте на дорозі, тож військовий транспорт, який рухався по ній, очевидно, неодноразово переїжджав окупанта і надав йому розплесканої форми. Голова окупанта відділилася від тіла і хтось повісив її на сучку дерева, яке росте на узбіччі.

"Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає", - каже боєць, йдучи повз останки.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць знайшов напіврозкладене тіло російського окупанта: "Ще один, сука, г#ндон здохший. Тільки кості лишилися. Ноги десь повідлітали". ВIДЕО 18+