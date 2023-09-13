Кім Чен Ин випив за здоров’я Путіна й побажав йому перемоги у війні. ВIДЕО
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Росія неодмінно переможе "збіговисько зла".
Тости виголошували під час офіційного візиту Кім Чен Ина до Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.
"Впевнені, що російська армія та народ неодмінно одержать велику перемогу у священній боротьбі за покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію та живить експансіоністські ілюзії", - сказав Кім Чен Ин.
Він похвалив Путіна та запропонував підняти келих за його здоров’я.
Кім Чен Ин вважає, що Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".
За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".
Топ коментарі
+31 untrollable
показати весь коментар13.09.2023 14:34
+29 Володимир Затилюк
показати весь коментар13.09.2023 14:34
+19 Phantom #577626
показати весь коментар13.09.2023 14:35
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Коли у льох зайдуть з ножем-
Не буде так абідна...
а цей, шо пиячить? щось темне. кока колу? американську. ням ням.
Більше цікавить інше питання: А хтось із Зеленським пив, бажаючи йому перемоги Україні? Публічно та під телекамери?
Джерело: https://poradum.com.ua/gardening/29529-korejski-svini.html