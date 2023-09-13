Кім Чен Ин випив за здоров’я Путіна й побажав йому перемоги у війні. ВIДЕО

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Росія неодмінно переможе "збіговисько зла".

Тости виголошували під час офіційного візиту Кім Чен Ина до Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Впевнені, що російська армія та народ неодмінно одержать велику перемогу у священній боротьбі за покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію та живить експансіоністські ілюзії", - сказав Кім Чен Ин.

Він похвалив Путіна та запропонував підняти келих за його здоров’я.

Кім Чен Ин вважає, що Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

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За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".