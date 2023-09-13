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Кім Чен Ин випив за здоров’я Путіна й побажав йому перемоги у війні. ВIДЕО

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив свого російського колегу, що Росія неодмінно переможе "збіговисько зла".

Тости виголошували під час офіційного візиту Кім Чен Ина до Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Впевнені, що російська армія та народ неодмінно одержать велику перемогу у священній боротьбі за покарання збіговиська зла, що претендує на гегемонію та живить експансіоністські ілюзії", - сказав Кім Чен Ин.

Він похвалив Путіна та запропонував підняти келих за його здоров’я.

Кім Чен Ин вважає, що Росія "піднялася для захисту свого суверенітету і безпеки".

Дивіться: Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі. ФОТО

За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".

Автор: 

КНДР (1215) путін володимир (23811) росія (65146) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+31
кабанчик вгодований, вже треба забивать
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13.09.2023 14:34
+29
Ну, не чокаясь, і дуетом до кабзона! 😡
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13.09.2023 14:34
+19
А Українці бажають смерті ***** ПНХ Кон..чен.ин!
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13.09.2023 14:35
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кабанчик вгодований, вже треба забивать
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13.09.2023 14:34 Відповісти
Кабанчик мовив до свині-
Я п'ю за тебе, рідна!
Ми будем вдвох з тобов в лайні!
І дружбу нашу збережем!
Коли у льох зайдуть з ножем-
Не буде так абідна...
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13.09.2023 14:45 Відповісти
Надеюсь этот прыщ новичка выпил...
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13.09.2023 16:10 Відповісти
Ну, не чокаясь, і дуетом до кабзона! 😡
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13.09.2023 14:34 Відповісти
- Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Этот пастырь, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках
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13.09.2023 15:21 Відповісти
А Українці бажають смерті ***** ПНХ Кон..чен.ин!
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13.09.2023 14:35 Відповісти
Схоже скоро путіну реально лижі склеяться.
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13.09.2023 14:35 Відповісти
не цокався)))
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13.09.2023 14:35 Відповісти
Лучше бы за царствие подземное и за неупокой души ***** выпили бы!
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13.09.2023 14:35 Відповісти
Ібанати
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13.09.2023 14:36 Відповісти
Ех, ''новічка'' і їм обом..
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13.09.2023 14:37 Відповісти
Два диктатора ********
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13.09.2023 14:37 Відповісти
Корпоратив пидоров в дешёвой кафешке...
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13.09.2023 14:40 Відповісти
Трампу он тоже ручку жал.
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13.09.2023 14:40 Відповісти
От би ціаніду в ті бакали, світ став би чистіше 🤬
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13.09.2023 14:42 Відповісти
його папаня налягав на віскарь. від чого і подох.
а цей, шо пиячить? щось темне. кока колу? американську. ням ням.
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13.09.2023 14:43 Відповісти
"Емменталь" швейцарський жере кілограмами, падло.
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13.09.2023 15:18 Відповісти
Урінотєрапія?
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13.09.2023 14:47 Відповісти
Ось взагалі пох на цих дурнів.
Більше цікавить інше питання: А хтось із Зеленським пив, бажаючи йому перемоги Україні? Публічно та під телекамери?
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13.09.2023 14:53 Відповісти
Уйобище навіть тост не вміє сказати не дилячись у папір: чисто як Брєжнєв в часи деменції.
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13.09.2023 15:01 Відповісти
Зеленський
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13.09.2023 15:04 Відповісти
зєльонкіну деменція не загрожує: причин чимало, проте головна - відсутність мізків
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13.09.2023 15:24 Відповісти
Закушували собаками?..
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13.09.2023 15:02 Відповісти
Підріс наш кабанчик!!!!
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13.09.2023 15:05 Відповісти
Внук совкового капітана, що він ще може сказати?
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13.09.2023 15:07 Відповісти
Наследственное жирное недоразумение.
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13.09.2023 15:10 Відповісти
Побажаю обидвом цим потворам здохнути як можна швидше і світ ставби чистішим.
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13.09.2023 15:16 Відповісти
кім-3 хильнув за *****-5
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13.09.2023 15:22 Відповісти
Ну... за здоров'я усопших хробаків!
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13.09.2023 15:42 Відповісти
іибецил з щлакоблокною головою, даже тост з папірця читає... сам не здатен і три слова до купи зв,язати...
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13.09.2023 15:47 Відповісти
Зверніть увагу на висоту шрифту. Мабуть дуже не добачає...
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13.09.2023 15:58 Відповісти
читав бистріше бо вже випить хоті дуже
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13.09.2023 16:05 Відповісти
Підор жирний.Тебе,гандона,на смалець перетоплять.Всьому свій час.
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13.09.2023 16:20 Відповісти
Яка стидоба! Кацапи ,та невже ви так впали на дно ,що можете спокійно на ОЦЕ дивитись ,чи ви вже невиліковно ******* ? Ліки для вас одні - знищувати вас як чумних у чумному бараці
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13.09.2023 16:24 Відповісти
біба і боба
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13.09.2023 16:44 Відповісти
Нова порода свині "свинтус грандиознус"
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13.09.2023 17:19 Відповісти
Треба накласти на нього сокирою санкції. І пустити цю свиню на мясо.
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13.09.2023 18:01 Відповісти
А де 3,14дар орбан,чому не пирдить в вухо сійарто
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13.09.2023 18:03 Відповісти
Сестричка Кіма присутня....кажуть вона сірий кардинал
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13.09.2023 18:14 Відповісти
Ще одна виразка на тілі Землі. Настав час загоювати.
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13.09.2023 18:56 Відповісти
Реінкарнація нацистського СРСР.
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13.09.2023 21:59 Відповісти
Одним з важливих достоїнств корейської породи свиней є швидкий набір ваги: вже до місячного віку маса 0,5 кг поросяти досягає 10 кг (за умови годівлі свиноматкою), а дорослі особини можуть зрости до 130 кг маси (хоча середня вага складає 80 кг).
Джерело: https://poradum.com.ua/gardening/29529-korejski-svini.html
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14.09.2023 05:48 Відповісти
 
 