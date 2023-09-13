Росіянин скаржиться на докори мешканців окупованого Сєверодонецька: "От чего вы нас освободили? От еды? От воды? От электричества?". ВIДЕО
Росіянин поскаржився на докори з боку "освобожденных" мешканців окупованого Сєверодонецька, які скаржаться на відсутність продуктів, води та електрики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису, на якому громадянин країни-окупанта розповідає про Сєверодонецьк опублікований у соцмережах.
Сєверодонецьк вдруге перебуває в окупації з 25-го червня 2022 року. Перша окупація міста тривала з 22-го травня по 22 липня 2014 року.
Топ коментарі
+37 untrollable
показати весь коментар13.09.2023 14:35
+23 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар13.09.2023 14:35
+20 Микола Шумахер
показати весь коментар13.09.2023 14:54
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так ocь вiн і прийшов 💀
насолоджуйтесь зараз тi, хто цього чекав
от тільки коли Україна поверне свої землі знову будуть пи*діти що ДАНБАС НЄ СЛИШАТ.