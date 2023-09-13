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Росіянин скаржиться на докори мешканців окупованого Сєверодонецька: "От чего вы нас освободили? От еды? От воды? От электричества?". ВIДЕО

Росіянин поскаржився на докори з боку "освобожденных" мешканців окупованого Сєверодонецька, які скаржаться на відсутність продуктів, води та електрики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису, на якому громадянин країни-окупанта розповідає про Сєверодонецьк опублікований у соцмережах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сєверодонецьку росіяни виносять з квартир українців посуд та одяг

Сєверодонецьк вдруге перебуває в окупації з 25-го червня 2022 року. Перша окупація міста тривала з 22-го травня по 22 липня 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сєверодонецьку відсутні світло, вода, зруйнована каналізація, - голова РВА Власенко

Автор: 

дефіцит (558) продукти (1141) Сєверодонецьк (508) вода (1177)


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Топ коментарі
+37
то вбийся вже мразото, стидно йому
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13.09.2023 14:35
+23
''Від води, від єди''-це ще квіточки.
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13.09.2023 14:35
+20
Мені їх абсолютно не шкода: основна маса жителів Сіверськодонецька - сєпари. Тож хай тепер нажруться москальського міра; можуть подавитися - Україна без них буде чистішою.
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13.09.2023 14:54
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то вбийся вже мразото, стидно йому
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13.09.2023 14:35 Відповісти
''Від води, від єди''-це ще квіточки.
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13.09.2023 14:35 Відповісти
ну да , дайте нам пожрать и попить , и е-бите нас дальше ........................логика дегенератов очевидна , а взять оружие в руки и освободить себя от дебилов паРашных - низззяяяя , так и живут и болтаются как говно в прорубе , не найдя берегов .
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13.09.2023 15:24 Відповісти
А русскій язик, ета шо, х. сабачій?!
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13.09.2023 14:41 Відповісти
ну, так
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13.09.2023 16:36 Відповісти
От скотиняки неблагодарні.По перше-їх тепер чують,по друге-вже не годують Україну,бо нема чим ,і позбулися "нахлєбніков" з Євросоюзу. Ну а те що нема НАТО в дворі,но повно кацапні-взагалі мовчу. Найщиріші вітання з звільненням...
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13.09.2023 17:02 Відповісти
не варто булo закликати до "російського миру"
так ocь вiн і прийшов 💀
насолоджуйтесь зараз тi, хто цього чекав
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13.09.2023 14:48 Відповісти
Стідно???? От чого??????????
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13.09.2023 14:48 Відповісти
Мені їх абсолютно не шкода: основна маса жителів Сіверськодонецька - сєпари. Тож хай тепер нажруться москальського міра; можуть подавитися - Україна без них буде чистішою.
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13.09.2023 14:54 Відповісти
Немає ніякого Сіверськодонецька ...
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13.09.2023 16:23 Відповісти
Ви звідти?
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13.09.2023 17:15 Відповісти
Це моє рідне місто ...
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13.09.2023 17:36 Відповісти
Стидно...застрелись!!!
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13.09.2023 15:04 Відповісти
бреше. звільнили від української мови, тепер там повна свобода.

от тільки коли Україна поверне свої землі знову будуть пи*діти що ДАНБАС НЄ СЛИШАТ.
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13.09.2023 15:26 Відповісти
Кацапи - найпотворніші створіння. Викликають лише огиду та зневагу!
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13.09.2023 15:46 Відповісти
За всю историю российской империи, захваченные империей территории ("освобожденные") отличались ухудшением уровня жизни, ограничением свобод, и тем, что с этих территорий люди стремились убежать.
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13.09.2023 16:11 Відповісти
Стидно...? То застрелись падлюко кацапська ,виродок проклятий
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13.09.2023 16:13 Відповісти
У Сєвєроданєцька (й у Лісичанська теж) є одна особливість . Там були великі руйнування й було купу часу , що обрати напрямок евакуації . Подавна більшість рушила на захід України , а ті хто залишилися це десь так 25-30% з них подавна більшість тих кому "какайя разніца" або відверті ватники . Й навіть цей контингент за рік окупції дойшли до тієї кондиції розуміння , що "асфападітєлі" вони прийшли їх "асфапаждать" від їжи , тепла й інших благ цівілізації .
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13.09.2023 17:03 Відповісти
Стіралки і мікрохвильовки теж тепер вільні як джанго.
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13.09.2023 18:00 Відповісти
 
 