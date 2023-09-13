Росіянин скаржиться на докори мешканців окупованого Сєверодонецька: "От чего вы нас освободили? От еды? От воды? От электричества?". ВIДЕО

Росіянин поскаржився на докори з боку "освобожденных" мешканців окупованого Сєверодонецька, які скаржаться на відсутність продуктів, води та електрики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису, на якому громадянин країни-окупанта розповідає про Сєверодонецьк опублікований у соцмережах.

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Сєверодонецьк вдруге перебуває в окупації з 25-го червня 2022 року. Перша окупація міста тривала з 22-го травня по 22 липня 2014 року.

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