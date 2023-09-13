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Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві провели в останню путь колишнього співробітника Комітету виборців Євгена Шаяна, який в перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Євгеном до Михайлівського Золотоверхого собору прийшли його рідні, друзі й побратими.

Євген багато років пропрацював у Комітеті виборців України. Колишні колеги кажуть, що в мирному житті він був талановитим аналітиком, політтехнологом і великим оптимістом.

В перші дні повномасштабного вторгнення РФ Євген став на захист України. Нещодавно він зазнав контузії і після лікування знову був відправлений на завдання.

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Євгена поховали на Лісовому кладовищі в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук

Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 01
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 02
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 03
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 04
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 05
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 06
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 07
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 08
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 09
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 10
Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві 11

Автор: 

похорон (1283) Богачук Олег (1457)


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13.09.2023 15:19 Відповісти
Дуже жаль гинуть кращі ,тоді як в рашистів біосміття.
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13.09.2023 15:28 Відповісти
в них не тільки гине усіляке сміття, в них, те що залишається, теж сміття...
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13.09.2023 15:34 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
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13.09.2023 15:32 Відповісти
Діти України((, гинуть за свою Неньку.. Низький уклін Героям і вічна пам"ять..
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13.09.2023 15:35 Відповісти
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13.09.2023 16:12 Відповісти
Сум....
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13.09.2023 16:27 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Євгена до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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13.09.2023 21:09 Відповісти
 
 