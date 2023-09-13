Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві провели в останню путь колишнього співробітника Комітету виборців Євгена Шаяна, який в перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Євгеном до Михайлівського Золотоверхого собору прийшли його рідні, друзі й побратими.

Євген багато років пропрацював у Комітеті виборців України. Колишні колеги кажуть, що в мирному житті він був талановитим аналітиком, політтехнологом і великим оптимістом.

В перші дні повномасштабного вторгнення РФ Євген став на захист України. Нещодавно він зазнав контузії і після лікування знову був відправлений на завдання.

Також читайте: У боях біля Авдіївки загинув воїн 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, розробник і винахідник Борис Чубін. ФОТОрепортаж

Євгена поховали на Лісовому кладовищі в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук





















