Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві провели в останню путь колишнього співробітника Комітету виборців Євгена Шаяна, який в перші дні повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Попрощатися з Євгеном до Михайлівського Золотоверхого собору прийшли його рідні, друзі й побратими.
Євген багато років пропрацював у Комітеті виборців України. Колишні колеги кажуть, що в мирному житті він був талановитим аналітиком, політтехнологом і великим оптимістом.
В перші дні повномасштабного вторгнення РФ Євген став на захист України. Нещодавно він зазнав контузії і після лікування знову був відправлений на завдання.
Євгена поховали на Лісовому кладовищі в Києві.
Автор фото та відео Олег Богачук
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