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Олещук про відбиття ворожих дронових атак: "З кожним днем зростає влучність мобільних вогневих груп". ВIДЕО

Під час останньої ворожої атаки на Одещину збито понад три десятки ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ. 

"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!", - йдеться у повідомленні.

За словами Олещука, це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.

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"Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", - пояснив він.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Автор: 

Одеська область (3208) ППО (3184) дрони (4695) Олещук Микола (109)


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13.09.2023 16:56 Відповісти
Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає.... Джерело:
що верзете пане командувач Олещук .(( так звані Мобільні вогневі групи
то є "неперевершене" Ноу-хау чи Нау-хоу отой усіей армійської бюрократії
яка пронизала ЗСУ .(( вигадують або що щоб імітувати дуже киплячу
діяльність ... мляди.(( хлопці на тих групах мають збивати Шахеди
з автоматів та ДШК , у де кого є Ігли 198... затертого року .
і цікаво , скільки усього ті Мобільні вогневі групи знищили цілій.
А диз.палива та бензину на них списано.....
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13.09.2023 18:02 Відповісти
Щоб ви тут не написали, ЗСУ працюють на Перемогу України. А корупцію ламати будуть, час прийде
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13.09.2023 18:06 Відповісти
до чого тут Ваш допис, пане? про яку корупцію я писав ?
я пишу про бездарно розтрачені ресурси і безглузді рішення ,
"на ****". солдати тих груп пробачьте херней по ночах займаються
Вам би то хоч пару разів зобачити . ((
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13.09.2023 18:15 Відповісти
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2023 17:07 Відповісти
Нагадує азарт і радість мисливців що вполювали спритного хижака
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13.09.2023 17:18 Відповісти
Велика подяка вам, Українські Захисники! Хай не ******** ваші ані 23мм, ані 12,7мм, і навіть 7,62мм! Знищуйте шахедну навалу всім, чим є!
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13.09.2023 17:21 Відповісти
Дякуємо, ГЕРОЇ !!!!
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13.09.2023 17:41 Відповісти
Кількість дронів теж зростає
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13.09.2023 18:03 Відповісти
 
 