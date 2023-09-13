Олещук про відбиття ворожих дронових атак: "З кожним днем зростає влучність мобільних вогневих груп". ВIДЕО

Під час останньої ворожої атаки на Одещину збито понад три десятки ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!", - йдеться у повідомленні.

За словами Олещука, це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.

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"Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", - пояснив він.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.