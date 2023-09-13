Олещук про відбиття ворожих дронових атак: "З кожним днем зростає влучність мобільних вогневих груп". ВIДЕО
Під час останньої ворожої атаки на Одещину збито понад три десятки ударних дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!", - йдеться у повідомленні.
За словами Олещука, це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.
"Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", - пояснив він.
Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.
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що верзете пане командувач Олещук .(( так звані Мобільні вогневі групи
то є "неперевершене" Ноу-хау чи Нау-хоу отой усіей армійської бюрократії
яка пронизала ЗСУ .(( вигадують або що щоб імітувати дуже киплячу
діяльність ... мляди.(( хлопці на тих групах мають збивати Шахеди
з автоматів та ДШК , у де кого є Ігли 198... затертого року .
і цікаво , скільки усього ті Мобільні вогневі групи знищили цілій.
А диз.палива та бензину на них списано.....
я пишу про бездарно розтрачені ресурси і безглузді рішення ,
"на ****". солдати тих груп пробачьте херней по ночах займаються
Вам би то хоч пару разів зобачити . ((