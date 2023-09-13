Воїни 47 ОМБр дроном-камікадзе атакували ворожий БТР на Мелітопольському напрямку. ВIДЕО
Рота ударних безпілотників 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" успішно знищила ворожий БТР. Бійці застосували FPV-дрон під час руху російської техніки на Мелітопольському напрямку.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар13.09.2023 19:21 Відповісти Мені подобається 2
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