Човен російських окупантів догорає і тоне після атаки українських воїнів. ВIДЕО
Воїни зі спецпідрозділу Sumy Defense атакували ворожий човен. В результаті було ліквідовано екіпаж судна, а сам човен загорівся та потонув.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+57 Максім ХОЙ #398010
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+29 дератизатор
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+27 Urs
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- Плаваєт гавно, морякі "ходят"!
- Ок, - Ей гавно, ти слішкам долга плавал!
А потім запустити шатли верещучки по розмінованій території Півдня України!! От Баканов+Резніков+Богдан+тарган+хомчак, можуть підтвердити та засвідчити це в Генпрокурора!
Башковитий, кажуть про нього, з кварталів кривого рогу…
Але Українці не слухають цих осіб, а просто із зброєю в руках, зачищають Україну від московитів *****!
Слава Україні!!
А далi буде ще)