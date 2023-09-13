Човен російських окупантів догорає і тоне після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Воїни зі спецпідрозділу Sumy Defense атакували ворожий човен. В результаті було ліквідовано екіпаж судна, а сам човен загорівся та потонув.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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