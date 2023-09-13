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Човен російських окупантів догорає і тоне після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Воїни зі спецпідрозділу Sumy Defense атакували ворожий човен. В результаті було ліквідовано екіпаж судна, а сам човен загорівся та потонув.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Воїни 5 ОШБр "вполювали" російську піхоту під Бахмутом: чимало "двохсотих". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) човен (22)


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Топ коментарі
+57
Кацапські блохери возмущєни
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13.09.2023 21:37
+29
- Ей маряк, ти слішкам долга плавал!
- Плаваєт гавно, морякі "ходят"!
- Ок, - Ей гавно, ти слішкам долга плавал!
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13.09.2023 21:55
+27
та чому ж так панікувать?! є ще иосіф прігожин.
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13.09.2023 21:54
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Кацапські блохери возмущєни
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13.09.2023 21:37 Відповісти
Починається стадія прийняття)
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13.09.2023 21:40 Відповісти
та чому ж так панікувать?! є ще иосіф прігожин.
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13.09.2023 21:54 Відповісти
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13.09.2023 21:57 Відповісти
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13.09.2023 22:27 Відповісти
та там за вознагражденіе кацапи вже приводили в поліцію двох татарських і одного стрєлкова. Кацапи вони такі кацапи.
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13.09.2023 22:32 Відповісти
Пора сь@бывать...
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13.09.2023 22:59 Відповісти
Муж Валєріі
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13.09.2023 23:36 Відповісти
Жена Валеры
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15.09.2023 21:11 Відповісти
Не дарма Селін Діон стала переможницею Євробачення.
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13.09.2023 22:34 Відповісти
Бульбуль.Раки будуть жирні.Неуй шастать!
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13.09.2023 21:38 Відповісти
І посцяти немає на що
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13.09.2023 21:39 Відповісти
Тема дохлой русни не раскрыта.
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13.09.2023 21:42 Відповісти
Оля привіт 😊
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13.09.2023 21:52 Відповісти
Гійда!
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13.09.2023 21:42 Відповісти
Музон зачьотний
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13.09.2023 21:45 Відповісти
човен вiдчув себе Тiтаником))
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13.09.2023 22:02 Відповісти
так-проста в тєму....
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13.09.2023 22:02 Відповісти
Канадійка Селін Діон.
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13.09.2023 22:35 Відповісти
Як один скажений людожер-син Сатани казав "нравіцца нє нравіцца" демілітарізація продолжаєцца..... паПлану.
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13.09.2023 21:46 Відповісти
Бички під Севастополем розжеруться до розмірів мегалодона.
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13.09.2023 21:50 Відповісти
Під Севастополем само собою, але саме це зробив спецпідрозділу Sumy Defense, і це точно не морська вода.
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13.09.2023 23:03 Відповісти
Сумські дядьки настільки серйозні, що ще подумають, чи приймати до себе НАТО...
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14.09.2023 12:13 Відповісти
- Ей маряк, ти слішкам долга плавал!
- Плаваєт гавно, морякі "ходят"!
- Ок, - Ей гавно, ти слішкам долга плавал!
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13.09.2023 21:55 Відповісти
Губу вже розкатав дивитись як тоне кацапська дизєль підлодка в севастополі
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13.09.2023 22:01 Відповісти
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13.09.2023 22:05 Відповісти
Севастопольвроде ж уже дождался, вчера?
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13.09.2023 22:10 Відповісти
Интересно: что там тот пляшущий и танцующий матросик? Танцует? Жив ли ещё?
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13.09.2023 22:15 Відповісти
Помер. Давно.
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13.09.2023 22:20 Відповісти
матросик помер давно, а бабка повесилась перед этим у нее отжали участок с домом
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13.09.2023 22:41 Відповісти
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13.09.2023 22:45 Відповісти
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13.09.2023 23:04 Відповісти
Пливли, пливли не дотягли до берега і таки всрались .
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13.09.2023 22:06 Відповісти
Утонула, говорите? Но зато пожар то удалось потушить!
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13.09.2023 22:11 Відповісти
Порадовало музыкальное сопровождение! 👍
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13.09.2023 22:13 Відповісти
Надіюсь, що екіпаж не гірше за човника палає.
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13.09.2023 22:13 Відповісти
Можливо, як казав отой СРАТЬєхчотириразовий, що присягав Україні з трибуни ВРУ, «надо просто перестать стрелять і развесті вайска»…
А потім запустити шатли верещучки по розмінованій території Півдня України!! От Баканов+Резніков+Богдан+тарган+хомчак, можуть підтвердити та засвідчити це в Генпрокурора!
Башковитий, кажуть про нього, з кварталів кривого рогу…
Але Українці не слухають цих осіб, а просто із зброєю в руках, зачищають Україну від московитів *****!
Слава Україні!!
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13.09.2023 22:13 Відповісти
Таке враження, що човен тоне в гівні сільського туалету
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13.09.2023 22:19 Відповісти
Так он тонет в Африке, а рядом плавает крокодил
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14.09.2023 00:29 Відповісти
Во первых, это красиво...
А далi буде ще)
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13.09.2023 22:27 Відповісти
Ну вот, а говорили, что говно не тонет.
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13.09.2023 22:28 Відповісти
кацап буль-буль оглы
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14.09.2023 06:40 Відповісти
Життєвий шлях кацапа: з болот прийшов, в болоті й загинув.
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14.09.2023 10:24 Відповісти
Щоб спасті расію ма-а-а-а-тушку, москалям треба пригожина-продюсера посадити хоч на місяць в тюрму, відрізати палець, дати наказ сокамернікам драть бєз остановок во всє дири, а потім, злого на вєсь мір, офіціально воскрєсіть і поставіть во главє чвк вагінер. Контінгент не помітить підміни, бо ж вони такі уроди тільки двоє на всій Землі! І тоді вагінери я-а-а-к підуть на прібалтов і поляков, що аж гай зашумить!🤣
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14.09.2023 11:41 Відповісти
Що не згорить, те згниє.
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14.09.2023 12:33 Відповісти
 
 