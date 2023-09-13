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Новини Відео Війна
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В бюджеті 2024 року додаємо 100 млрд грн на виробництво зброї і українську армію дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 567 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з Премʼєр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком – щодо бюджету наступного року. Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави.

Головне – захист нашої держави та людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Щонайменше! Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, і на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Будемо підтримувати.

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Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоровʼя – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів.

Я доручив Прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом", - розповів Зеленський.

Автор: 

бюджет (2990) військово-промисловий комплекс (282) Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+27
Пане Боневтіку, це зробить вже інший Президент, Уряд і Верховна Рада, а ти свої можливості прогуляв в Трускавці, Буковелі, Омані, відводив війська, заставляв не стріляти, дивився пуйлу в очі, розміновував території і призначав агентів ФСБ на керівні посади. Добудь свій конституційний строк і в "квартал". Через місяць Верховна Рада вже не зовсім легітимна, а черех пів року і Президент. Це не я кажу, про це каже Конституція України.
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13.09.2023 22:24
+25
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13.09.2023 22:26
+23
Це той рідкісний випадок, коли негідника, крадія, цинічного брехуна та блазня пхнуть на вершину слави за те, чого він не робив, за чужі подвиги, за те, в чому він не брав участі, та чинив супротив.

І тепер з нього наполегливо ліплять героя, незважаючи на сотні тисяч жертв з його вини.
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13.09.2023 22:30
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Кацап-йди нах.
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13.09.2023 22:22 Відповісти
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13.09.2023 22:49 Відповісти
в "глобальну"......
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14.09.2023 01:46 Відповісти
Розкумарився...дойшло вже.
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13.09.2023 22:21 Відповісти
Та не дойшло. Вибори на горизонті, потрібна картинка "рішучого державника"
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13.09.2023 22:43 Відповісти
До окончания войны их не будет, вы сами это знаете. Или конституцию не читали?
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14.09.2023 07:37 Відповісти
Додайте те, що сп..ли. І тоді засипемо рашку дронами.
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13.09.2023 22:51 Відповісти
А на дороги нічого не залишилося?
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13.09.2023 22:23 Відповісти
Та ні шашлики більшу суму з'їдять ...
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13.09.2023 22:43 Відповісти
Пане Боневтіку, це зробить вже інший Президент, Уряд і Верховна Рада, а ти свої можливості прогуляв в Трускавці, Буковелі, Омані, відводив війська, заставляв не стріляти, дивився пуйлу в очі, розміновував території і призначав агентів ФСБ на керівні посади. Добудь свій конституційний строк і в "квартал". Через місяць Верховна Рада вже не зовсім легітимна, а черех пів року і Президент. Це не я кажу, про це каже Конституція України.
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13.09.2023 22:24 Відповісти
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13.09.2023 22:26 Відповісти
А где велике крадивництво? Где миллиард зедеревьев? ********* от старины Байдена делает волшебное дело?
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13.09.2023 22:26 Відповісти
Рік тому ЗСУ збили перший російський дрон іранського виробництва Shahed. З тих пір РФ випустила по Україні понад дві тисячі ударних безпілотників.
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13.09.2023 22:26 Відповісти
Ну все, теперь оппозиция будет молчать что мало денег. Правда группа поддержки на подтанцовке будет выступать, но это такие мелочи.
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13.09.2023 22:29 Відповісти
Кацапи тут горілки нема.
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13.09.2023 22:39 Відповісти
Це той рідкісний випадок, коли негідника, крадія, цинічного брехуна та блазня пхнуть на вершину слави за те, чого він не робив, за чужі подвиги, за те, в чому він не брав участі, та чинив супротив.

І тепер з нього наполегливо ліплять героя, незважаючи на сотні тисяч жертв з його вини.
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13.09.2023 22:30 Відповісти
Щеневтик пытается поднять себе рейтинг.
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13.09.2023 22:35 Відповісти
А сколько из них украдут? Это же деньги Украины, а не партнеров.
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13.09.2023 22:34 Відповісти
2 мільярда на Телемарахвон теж з Оборонного бюджету?
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13.09.2023 22:35 Відповісти
*****! Это нужно было делать в мае 19-го!
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13.09.2023 22:38 Відповісти
Это нужно было делать в мае 2017-го.
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13.09.2023 22:44 Відповісти
Це сума на ''розкачку'' нового міністра? А на яйкі по 17 там враховано. Чи при новому міністрі ціна нова буде?
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13.09.2023 22:40 Відповісти
Тиловики сумно зітхають - треба допомогти і їм
https://www.youtube.com/watch?v=pMi7YRWpYFI

Коли збирають гроші на дрони - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на пікапи - тиловики сумно зітхають. Коли збирають гроші на тепловізори - тиловики сумно зітхають. Дрони, пікапи, тепловізори справді дуже потрібні, я без сарказму. А ось на вантажівки мало хто звертає увагу, мало хто постійно спілкується не зі штурмовиками чи аеророзвідкою, а з непомітними для широкого загалу силами тилу та логістики. Але...

Але коли треба руками завантажити на вантажівку ********** до 155-мм гармат - тиловики не зітхають, вони стогнуть.
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13.09.2023 22:40 Відповісти
Пізно всрався. Сотні тисяч жерт, зруйнована країна, окуповані території.
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13.09.2023 22:40 Відповісти
ну і для чого про це пздіти на весь світ?
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13.09.2023 22:50 Відповісти
Цікаво, куди поділись купа купезна грошей зібраних з людей для "армії дронів" на прокладку для відмивання грошей UNITED 24, і виділених коштів з бюджету до цього? І ці теж кудись відправлять. Але не в Укроборонпром. Бо там навіть під час війни сидять без роботи.
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13.09.2023 22:54 Відповісти
Фонд Порошенка вже понад 2,7 млрд на фронт закинув, бубочка з монобільшістю теж 2 млрд за цей час- тільки на тєлємарафон.
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13.09.2023 23:11 Відповісти
Цікаво цікаво
хтось заховав 503 тисячі (пів мільйона) надрукованих за гроші Євросоюзу підручників з української мови для 5 класу авторства Ніни Голуб та Олени Горошкіної

і ці підручники (20 фур на секундочку) ‼️‼️‼️кудись зникли. До шкіл вони не доїхали (хіба до деяких). ( Лариса Ницой)

може СБУ розшукае, раз боротьба з коррупціею почалась
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14.09.2023 00:08 Відповісти
І зразу ж "епохальний відосик" як Розенблат, взяв аванс в 15 лямів баксів, підкидає дрон, а той не летить.
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14.09.2023 01:52 Відповісти
Пусть сначала отчитаются за расходы на армию в бюджете 2023года - процентов 40 украли. Ну украдут ещё на 100 миллиардов больше. Дружная команда президента Ермака и Зе помощники работают профессионально. Миллиарды по карманам.
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14.09.2023 07:12 Відповісти
А про дороги забув?
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14.09.2023 09:49 Відповісти
 
 