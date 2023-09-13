В бюджеті 2024 року додаємо 100 млрд грн на виробництво зброї і українську армію дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 567 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з Премʼєр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком – щодо бюджету наступного року. Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави.

Головне – захист нашої держави та людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Щонайменше! Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, і на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Будемо підтримувати.

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Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоровʼя – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів.

Я доручив Прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом", - розповів Зеленський.