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Новини Відео Війна
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Мешканець Благодатного чимчикує узбіччям у своїх справах під час бою з окупантами та зачисткою їхніх позицій. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри бою спецпризначенців 3-го полку імені князя Святослава Хороброго з російськими окупантами у селі Благодатне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій датований початком літа 2023 року. На записі є фрагмент, на якому зафільмований, чоловік у цивільному одязі, очевидно, місцевий мешканець, який під час бою чимчикує узбіччям у своїх справах. 

Під час цієї операції бійці ССО ліквідували 6 та полонили 8 окупантів.  

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Велосипедист проїжджає повз українську РСЗВ, що здійснює пуск ракети. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8453) ССО (519) 3 полк спецпризначенців (24) бій (162)


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Топ коментарі
+36
Як по мені, то цей маленький епізод відео котрий внесли у заголовок каже швидше про тупість цього самого мешканця та його байдужість до усього що відбувається. А побачити дії захисників України, їх оснащення та бойові навички було приємно!
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14.09.2023 09:28
+23
Мне больше нравится видео, когда велосипедист едет, а позади него хаймарс начинает работать.
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14.09.2023 09:28
+15
Фаталіст мабуть
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14.09.2023 09:25
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Фаталіст мабуть
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14.09.2023 09:25 Відповісти
пішов у ліс по гриби... а тут війна...
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14.09.2023 12:20 Відповісти
Він вірить у те, що якщо не звертати уваги на війну, то і вона на нього уваги не зверне.
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14.09.2023 09:28 Відповісти
Мне больше нравится видео, когда велосипедист едет, а позади него хаймарс начинает работать.
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14.09.2023 09:28 Відповісти
Як по мені, то цей маленький епізод відео котрий внесли у заголовок каже швидше про тупість цього самого мешканця та його байдужість до усього що відбувається. А побачити дії захисників України, їх оснащення та бойові навички було приємно!
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14.09.2023 09:28 Відповісти
А , може, йому на на все начхати? Може, смерті шукає: втратив сім'ю - ось і бреде, смерті шукаючи. А, можливо, просто алкаш нализаний до неможливості? Чи нарком? Цензоре! Не треба на дурниці відвалікатися!
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14.09.2023 10:36 Відповісти
А може потрібно було перевірити останні дзвінки на телефоні цього ...мешканця ?
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14.09.2023 11:22 Відповісти
Вам бы в женском общежитии вахтёршей работать
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14.09.2023 11:28 Відповісти
Жіноча общага- хвороблива тема для вас ?
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14.09.2023 11:31 Відповісти
Да нет, скорее, давно пройденный этап.
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14.09.2023 12:29 Відповісти
ну, якшо - в цивільному одязі, то ясно, шо місцевий мешканець, хто ж ШЕ???? А навіть якшо так, то кому він інфу скидає хтось перевіряв????
офуєть можна, від наївного довпоіпізма деяких людей під час ВІЙНИ!!!!
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14.09.2023 09:31 Відповісти
дуже символічно - у вас війна, а в мене свої справи..., так це, блін, на фронті, а більшість так живе в тилу - десь там війна, вона мені не заважає, я вас не чіпаю й ви мене теж...
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14.09.2023 09:31 Відповісти
Напевно, то був рибак.

- Ало, Гришу позвіть до телефону.
- Нема Гриші, помер Гриша!.. На кого ти нас...
- Минутку, так він шо, на рибалку не їде?
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14.09.2023 10:09 Відповісти
І усі повірили, що це - місцевий мешканець, який іде у своїх справах.
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14.09.2023 09:43 Відповісти
Z-артисты опять рвутся в Казахстан! Казахи устали отбиваться от этой нечисти!

На этот раз на https://bizmedia.kz/2023/09/14/konczerty-kamyzyakov-v-kazahstane-oficzialno-otmenili/ дверь указали "Камызякам", открыто поддержавшим агрессию, а циничное поведение их главаря Азамата Мусагалиева было воспринято казахами как предательство своего народа!
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14.09.2023 09:51 Відповісти
А може він ''глухонімий''.
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14.09.2023 09:54 Відповісти
Ага, ещё и слепой …🤣 !
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14.09.2023 16:03 Відповісти
Війна посунься, відступись, і відійти в сторонку,
Горіли труби й дід Петро ішов по самогонку.
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14.09.2023 09:55 Відповісти
зеблан
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14.09.2023 09:55 Відповісти
Скоріш за все , так спокійно чимчикував ініорматор орків 😠
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14.09.2023 09:57 Відповісти
Інформатор .
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14.09.2023 09:59 Відповісти
Можно подумать вы при каждой тревоге бежите в укрытие!
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14.09.2023 09:58 Відповісти
його мабуть, то всьо, вже заєало.
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14.09.2023 10:23 Відповісти
А десь вкладають асфальт...
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14.09.2023 10:28 Відповісти
а точно місцевий .. може кацап перевдягнутий ...
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14.09.2023 10:36 Відповісти
А чому не розглядається версія , що це козломордий вкрав або забрав в когось цивільний одяг і веде розвідку або просто уйобує подальше?
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14.09.2023 10:36 Відповісти
Нада было так:

- Скажи паляниця.
- Паланіца!

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14.09.2023 10:49 Відповісти
На початку окупації в нас ще розпродувалися останнім магазини. Черга, в 300 метрах веде вогонь САУ МСТА-С (звук пострілу у неї доволі гучний) а жінки і вухом не ведуть. Людина до всього звикає і інстинкт самозбереження слабшає.
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14.09.2023 11:00 Відповісти
Тут в сотні км від польського кордону, тільки но гримнуло, а вуха прижимаються, як в кота, бо минулого місяця прилітало.
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14.09.2023 11:25 Відповісти
А ми в Сумах (35 км вiд кордону з орками), вже до всього
звикли, хоча прильоти по мiсту останiм часом стали
частiше...
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14.09.2023 19:01 Відповісти
Сумно..
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14.09.2023 22:13 Відповісти
В Харкові коли в АТБ була черга на касі у пару кілометрах півнішніше стріляв по кацапах Піон, то було незабутньо, бо настільки гучно, що касири не знали прильот то чи відльот ) Добивав і до Бєлгорода.
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14.09.2023 12:11 Відповісти
Цьому місцевому зелені няні мабуть гарантували евакуацію з майном в Хаят чи Широтон, не менше ... 🤬
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14.09.2023 11:41 Відповісти
Він хотів собі двох рабів забрати, щоб хату відбудували, яку зруйнували 🤬
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14.09.2023 12:06 Відповісти
 
 