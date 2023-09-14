Мешканець Благодатного чимчикує узбіччям у своїх справах під час бою з окупантами та зачисткою їхніх позицій. ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри бою спецпризначенців 3-го полку імені князя Святослава Хороброго з російськими окупантами у селі Благодатне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій датований початком літа 2023 року. На записі є фрагмент, на якому зафільмований, чоловік у цивільному одязі, очевидно, місцевий мешканець, який під час бою чимчикує узбіччям у своїх справах.

Під час цієї операції бійці ССО ліквідували 6 та полонили 8 окупантів.

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