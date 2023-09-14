Мешканець Благодатного чимчикує узбіччям у своїх справах під час бою з окупантами та зачисткою їхніх позицій. ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри бою спецпризначенців 3-го полку імені князя Святослава Хороброго з російськими окупантами у селі Благодатне на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бій датований початком літа 2023 року. На записі є фрагмент, на якому зафільмований, чоловік у цивільному одязі, очевидно, місцевий мешканець, який під час бою чимчикує узбіччям у своїх справах.
Під час цієї операції бійці ССО ліквідували 6 та полонили 8 окупантів.
Топ коментарі
+36 Виталий Танчик #518988
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+23 Vitaliy Mauler #573781
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+15 Eduard Povolotsky #551372
показати весь коментар14.09.2023 09:25
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офуєть можна, від наївного довпоіпізма деяких людей під час ВІЙНИ!!!!
- Ало, Гришу позвіть до телефону.
- Нема Гриші, помер Гриша!.. На кого ти нас...
- Минутку, так він шо, на рибалку не їде?
На этот раз на https://bizmedia.kz/2023/09/14/konczerty-kamyzyakov-v-kazahstane-oficzialno-otmenili/ дверь указали "Камызякам", открыто поддержавшим агрессию, а циничное поведение их главаря Азамата Мусагалиева было воспринято казахами как предательство своего народа!
Горіли труби й дід Петро ішов по самогонку.
- Скажи паляниця.
- Паланіца!
звикли, хоча прильоти по мiсту останiм часом стали
частiше...