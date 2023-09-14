Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ: Незамінна потужна сила, що здатна зупиняти ворога. ВIДЕО

14 вересня в Україні відзначають День танкових військ.

Як передає Цензор.НЕТ, глава держави оприлюднив привітання у Telegram.

"Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі.



І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів. Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер",- зазначив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав танкістів з професійним святом.

"Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – безцінні. Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині.



Я вдячний кожному з вас за службу! Разом - до Перемоги!" - сказав Залужний.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що танкові підрозділи є незамінною потужною силою, що здатна зупиняти ворога та долати його спротив.

"Ми пишаємося героїчними вчинками воїнів-танкістів і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за волю та свободу українців.



Шановні воїни-танкісти! Щиро бажаю Вам скорішого повернення до рідних домівок. Нехай сонце Перемоги осяє нам шлях до благословенного майбутнього у процвітаючій країні", - додав він.

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