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Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ: Незамінна потужна сила, що здатна зупиняти ворога. ВIДЕО

14 вересня в Україні відзначають День танкових військ.

Як передає Цензор.НЕТ, глава держави оприлюднив привітання у Telegram.

"Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі.

І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів. Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер",- зазначив президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав танкістів з професійним святом.

"Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – безцінні. Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині.

Я вдячний кожному з вас за службу! Разом - до Перемоги!" - сказав Залужний.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що танкові підрозділи є незамінною потужною силою, що здатна зупиняти ворога та долати його спротив.

"Ми пишаємося героїчними вчинками воїнів-танкістів і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за волю та свободу українців.

Шановні воїни-танкісти! Щиро бажаю Вам скорішого повернення до рідних домівок. Нехай сонце Перемоги осяє нам шлях до благословенного майбутнього у процвітаючій країні", - додав він.

Також дивіться: Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) привітання (730) танк (2066) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+10
"Ани Лорак, спасибо за борт!"

Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
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14.09.2023 09:54
+10
Шановні Танкісти ЗСУ!
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
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14.09.2023 09:55
+6
Ця прокацапська тупа курка постійно "донатить на ЗСУ
Кацапі цій манді вдячні
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14.09.2023 09:57
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от з днями в нас все гаразд - коли вже в нас буби?
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14.09.2023 09:52 Відповісти
"Ани Лорак, спасибо за борт!"

Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
показати весь коментар
14.09.2023 09:54 Відповісти
Ця прокацапська тупа курка постійно "донатить на ЗСУ
Кацапі цій манді вдячні
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14.09.2023 09:57 Відповісти
https://www.facebook.com/AniLorak/posts/pfbid02HvMyR2X19nCa5zf6QFfah8JaZuKcmv3s7zmePuMay6bL6Q6jTP47N5ose6dp2Yb7l?locale=ru_RU Просто зараз: Куйок тролять євпаторійськими дронами.
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14.09.2023 10:13 Відповісти
ЗСУ поставили куйок "на счетчик" - дрони вона сплачує в кредит
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14.09.2023 10:37 Відповісти
Шановні Танкісти ЗСУ!
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
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14.09.2023 09:55 Відповісти
не бутьте наївним - танкістам потрібні танки і сняряди,
а не зайці на трамваї...
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14.09.2023 09:58 Відповісти
Чого ж? Із зайців добре рагу
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14.09.2023 10:24 Відповісти
То він про тих танкістів яких розформував перед війною?
Нехай броня ваша буде непробивна! З святом Вас хлопці!
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14.09.2023 10:06 Відповісти
А при чому він до розформування?
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14.09.2023 10:31 Відповісти
Аби ляпнути) звідки недолугому знати як формують та розформовують військові частини... Вам не соромно себе на посміховисько виставляти?
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14.09.2023 10:58 Відповісти
Шо ти пишеш? Яке розформування? Кого він розформував? Факти є якісь, чи аби шо написати?
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14.09.2023 11:33 Відповісти
23-й окремий танковий батальйон, він же в/ч А0229.
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14.09.2023 22:03 Відповісти
тварюка зелена зняла-розформувала останній танковий батальон який прикривав Київ з півночі...
і тепер ця зелена падлюка мені розсказує, що воно козак?
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14.09.2023 10:34 Відповісти
Хватит уже блеять,не он предлагает что-то куда-то,этим занимается генштаб и главнокомандующий.
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14.09.2023 10:49 Відповісти
блеяєте ви - вівці 19-го.. - і про сметеьом і про дайде йому щє 100 ддім - за вас бущє будуть бандуристи...
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14.09.2023 10:53 Відповісти
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14.09.2023 10:54 Відповісти
змістовна відповідь - на кшталт вашого вибору в квітні 19го...
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14.09.2023 10:56 Відповісти
Ти сповна розуму такі коментарі писати? Спочатку думай, потім пиши!!! Який ще батальйон танковий? Найближчий танковий батальйон був в Гончарівському!!! Треба володіти інформацією!
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14.09.2023 12:35 Відповісти
по перше не ти, а ви, а по друге
ви тільки 6го серпня 23 впали в Україну?
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14.09.2023 12:39 Відповісти
наступний президент України - енарал-лейтенант буданов!
от тока зачьоти вечірні здасть і буде гарний - блідно-зелений...
ми ніколи не навчімося.
до прапрапра онуків будемо вірити в лісапет,
на якому буба на роботу педалі тискає...
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14.09.2023 10:44 Відповісти
всім дякую...
миколі особливо дякую, а для особливо нічого не зрозумівших,
от саме за таких "микол", "буб" ми і досі не в НАТО...
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14.09.2023 11:21 Відповісти
Траки-сила
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14.09.2023 11:38 Відповісти
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14.09.2023 16:45 Відповісти
Танки були, є, і будуть головною ударною силою СВ... З професійним Святом, танкісти ЗСУ!
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14.09.2023 22:03 Відповісти
 
 