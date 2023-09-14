Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ: Незамінна потужна сила, що здатна зупиняти ворога. ВIДЕО
14 вересня в Україні відзначають День танкових військ.
Як передає Цензор.НЕТ, глава держави оприлюднив привітання у Telegram.
"Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі.
І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів. Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер",- зазначив президент.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав танкістів з професійним святом.
"Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – безцінні. Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині.
Я вдячний кожному з вас за службу! Разом - до Перемоги!" - сказав Залужний.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що танкові підрозділи є незамінною потужною силою, що здатна зупиняти ворога та долати його спротив.
"Ми пишаємося героїчними вчинками воїнів-танкістів і схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за волю та свободу українців.
Шановні воїни-танкісти! Щиро бажаю Вам скорішого повернення до рідних домівок. Нехай сонце Перемоги осяє нам шлях до благословенного майбутнього у процвітаючій країні", - додав він.
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Надпись на одном из беспилотников, которые сегодня атаковали Евпаторию (c)
Кацапі цій манді вдячні
На Ваших плечах та у Ваших руках Перемога України над кацапським @уйловським рашизмом!
Бережи Вас Боже, наснаги та вдалого полювання!
Слава Танковим військам ЗСУ!
а не зайці на трамваї...
Нехай броня ваша буде непробивна! З святом Вас хлопці!
і тепер ця зелена падлюка мені розсказує, що воно козак?
ви тільки 6го серпня 23 впали в Україну?
от тока зачьоти вечірні здасть і буде гарний - блідно-зелений...
ми ніколи не навчімося.
до прапрапра онуків будемо вірити в лісапет,
на якому буба на роботу педалі тискає...
миколі особливо дякую, а для особливо нічого не зрозумівших,
от саме за таких "микол", "буб" ми і досі не в НАТО...