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Вгрузле в українську землю тіло російського окупанта лежить горілиць просто неба: "Подивися на цього дебіла. Улибається". ВIДЕО 18+

Українські воїни натрапили на покинуте у переліску тіло ліквідованого російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нікому не потрібний труп, очевидно, вже давно лежить горілиць просто неба. Більша частина його тіла вже вгрузла в грунт і на поверхні видно голову і частину тулуба.

"Подивися на цього дибіла. Улибається", - каже з насмішкою один із українських бійців про знахідку.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Муміфіковане та розплескане тіло окупанта на дорозі поблизу Бахмуту: "Рускій Ванька наступав. Може хтось із родичів упізнає". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) смерть (6746) труп (99)


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Топ коментарі
+47
Навіть людям з нестійкою психікою дивитись на здохлого і напівгнилого окупанта - одне задоволення, це заспокоює нерви і підіймає настрій.
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14.09.2023 12:49
+39
черный прищуренный глупо улыбаеться - бурят

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14.09.2023 12:52
+37
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14.09.2023 12:49
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Пхахахаха.
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14.09.2023 12:48 Відповісти
черный прищуренный глупо улыбаеться - бурят

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14.09.2023 12:52 Відповісти
Хороший кацап…. демілітаризований ..
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14.09.2023 12:48 Відповісти
А що йому робити? Тільки посміхатися …..
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14.09.2023 12:48 Відповісти
Попав у х**ловський рай.
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14.09.2023 12:52 Відповісти
Та ще аплодувати кабздону ...
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14.09.2023 13:37 Відповісти
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14.09.2023 12:49 Відповісти
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14.09.2023 13:51 Відповісти
Навіть людям з нестійкою психікою дивитись на здохлого і напівгнилого окупанта - одне задоволення, це заспокоює нерви і підіймає настрій.
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14.09.2023 12:49 Відповісти
Виявляється я не одна така))))
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14.09.2023 13:34 Відповісти
повільно перетворюється на гумус для українських чорноземів ...
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14.09.2023 12:50 Відповісти
скалицца, ****
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14.09.2023 12:51 Відповісти
Шкіриця)
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14.09.2023 15:59 Відповісти
Воображает.
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14.09.2023 22:21 Відповісти
Мабуть кабздона слухає...
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14.09.2023 12:52 Відповісти
файно демілітаризувався
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14.09.2023 12:53 Відповісти
Он так искренне рад встрече))
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14.09.2023 12:53 Відповісти
треба було насіння соняшників брати у кишеню, хоч користь якась була б...
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14.09.2023 12:54 Відповісти
асвабадітель....
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14.09.2023 12:55 Відповісти
Квадратні метри в його хаті він дійсно "асфабаділ" . А йще повітря від його перегару ...
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14.09.2023 13:05 Відповісти
яка там в нього хата в селі "хрустальний срач"?
порядна людина в далеке поле зa 5 km від того срача побіжить пописять...
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14.09.2023 13:13 Відповісти
Сіла та хутори це в Україні , а в московії там "дьорьовня" ...

Я на їх форумах так й стібаюся з цих утирків -- мовляв якщо то ви кажете що "ваша земля" й ви там "находімся в дєрєвнє якщо що то дьорьовня , то знайдіть там хоч одну "балалайку" , адин "какошнік"або "гармошку" . Але якщо там у клубі бандура , а в кожній хаті на стінах світлини батьків й бабусь , а в кожній другій Тарас Григорович або на стіні , або в "Кобзарі" , то то не ваша ... гастамєлЯ , це український ГостОмель !
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14.09.2023 17:01 Відповісти
рекомендовано для перегляду дітям, вагітним жінкам а також людям із нестійкою психікою
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14.09.2023 12:55 Відповісти
Прям фото на паспорт...)))
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14.09.2023 12:55 Відповісти
Так йому " привєт" від лідора передали! Как же тут нє вєсєлітса....
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14.09.2023 12:56 Відповісти
тот случай когда думал, что собаку переехали, а то всего лишь дохлый кацап)
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14.09.2023 12:58 Відповісти
хтось йому зуби почистив перед смертю, чі шо ? ))
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14.09.2023 12:58 Відповісти
Зуби найкраще зберігаються, серед інших частин тіла)
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14.09.2023 13:45 Відповісти
хаймарсом ему почистили. видишь - улыбается))
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14.09.2023 17:08 Відповісти
Зараз трохи відпочине і на "Києв за трі дня".
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14.09.2023 12:59 Відповісти
"Улибка Ванькі"...Звичайно це не "посмішка Джоконди" але якби серед наших вояків знайшовся художник і намалював цього москаля картина мала б всі шанси стати знаменитою...Знаменитою пересторогою...
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14.09.2023 13:00 Відповісти
Поковиряйте його дротинкою..Бо кацапи приблизно так і живі виглядають, з "пАхмелья"...
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14.09.2023 13:03 Відповісти
Відмучився -- посміхається
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14.09.2023 13:03 Відповісти
Рюзьке мама, ты узнала своего сына?
Твой сын не такой как был вчера.
Его засосала украинская землица,
И жизнь закончилась для дурака.
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14.09.2023 13:04 Відповісти
Весёлый Роджер ))
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14.09.2023 13:04 Відповісти
С аптечки торчат две пластиковые ложечки мхаха
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14.09.2023 13:08 Відповісти
Скільки ще ціеї падалі по лісах і полях валяється.
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14.09.2023 13:09 Відповісти
Улыбка без причины - признак дурачины!
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14.09.2023 13:15 Відповісти
В нього вже є причина,відмучився
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14.09.2023 18:55 Відповісти
такі вони, мертві кацапські живці (а чи навпаки ) - пірати Донецького вугільного Басейну
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14.09.2023 13:17 Відповісти
Да ему просто сейчас лучше, чем на парашке жить!
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14.09.2023 13:20 Відповісти
Весельчак У, *****. Чи тобі землі мало було в ху...йлобаді.
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14.09.2023 13:24 Відповісти
"В" Україні
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14.09.2023 13:42 Відповісти
ну що ж, там рускій дух, там русью пахло.
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14.09.2023 13:44 Відповісти
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14.09.2023 13:45 Відповісти
освободітєль освободілся
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14.09.2023 13:50 Відповісти
"Парню очень хотелось счастье здесь увидать. За рабочее дело он ушел воевать."
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14.09.2023 13:51 Відповісти
А які глибокі очі
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14.09.2023 14:02 Відповісти
Це Мона Ліза по рашистські...
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14.09.2023 14:12 Відповісти
Ну що сказать? Вбитий уззкій - це живий наш.
Можна й порадіти.
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14.09.2023 14:36 Відповісти
Гарна знимка! Я казав би, що вона б дуже личила б для оформлення диску якого-небудь колективу, що творить у жанрі Brutal Death Metal. Або Funeral Doom.
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14.09.2023 14:50 Відповісти
Мабуть радіє, що встиг унітаз ********....
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14.09.2023 15:06 Відповісти
Скорше, зрадів, бо дізнався, де ще є той унітаз. Але с3,14здити так і не встиг.
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14.09.2023 21:16 Відповісти
распостранить среди росвоеннослужащих
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14.09.2023 15:25 Відповісти
шлёпнуть это фото кацапам на новогодние открытки. и пусть крутят на новогоднем огоньке там у себя. с бенгальскими огнями в жопах.
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14.09.2023 15:29 Відповісти
Лежить, смердить і удобряє українську землю.
Прізваниіє кацапів.
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14.09.2023 19:20 Відповісти
Придивiться уважно навкруги. Там десь й комбат прилiг повишкiрятися.
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14.09.2023 22:24 Відповісти
В наушниках наверно что-то убойное слушал.
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15.09.2023 02:36 Відповісти
 
 