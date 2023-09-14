Вгрузле в українську землю тіло російського окупанта лежить горілиць просто неба: "Подивися на цього дебіла. Улибається". ВIДЕО 18+
Українські воїни натрапили на покинуте у переліску тіло ліквідованого російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нікому не потрібний труп, очевидно, вже давно лежить горілиць просто неба. Більша частина його тіла вже вгрузла в грунт і на поверхні видно голову і частину тулуба.
"Подивися на цього дибіла. Улибається", - каже з насмішкою один із українських бійців про знахідку.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+47 Олександра Колядинська #557602
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+39 saimansay
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+37 Deodar Revolution
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порядна людина в далеке поле зa 5 km від того срача побіжить пописять...
Я на їх форумах так й стібаюся з цих утирків -- мовляв якщо то ви кажете що "ваша земля" й ви там "находімся в дєрєвнє якщо що то дьорьовня , то знайдіть там хоч одну "балалайку" , адин "какошнік"або "гармошку" . Але якщо там у клубі бандура , а в кожній хаті на стінах світлини батьків й бабусь , а в кожній другій Тарас Григорович або на стіні , або в "Кобзарі" , то то не ваша ... гастамєлЯ , це український ГостОмель !
Твой сын не такой как был вчера.
Его засосала украинская землица,
И жизнь закончилась для дурака.
Можна й порадіти.
Прізваниіє кацапів.