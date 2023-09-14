Вгрузле в українську землю тіло російського окупанта лежить горілиць просто неба: "Подивися на цього дебіла. Улибається". ВIДЕО 18+

Українські воїни натрапили на покинуте у переліску тіло ліквідованого російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нікому не потрібний труп, очевидно, вже давно лежить горілиць просто неба. Більша частина його тіла вже вгрузла в грунт і на поверхні видно голову і частину тулуба.

"Подивися на цього дибіла. Улибається", - каже з насмішкою один із українських бійців про знахідку.

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