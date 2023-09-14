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Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Сергієм Ярмоленком. Він був юристом, колишнім прокурором у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, і в перші дні повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем на фронт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проводжати Сергія прийшли рідні, друзі та бойові побратими.

До повномасштабного вторгнення РФ він займався адвокатською діяльністю. Ярмоленко був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Захоплювався бігом, брав участь у благодійних марафонах.

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З перших днів повномасштабного вторгнення РФ чоловік став на захист держави. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.

Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

У 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".

У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька.

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Завтра він спочине на Алеї слави Сабарівського цвинтаря у своїй рідній Вінниці.

Автор фото та відео Олег Богачук

Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 01
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 02
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 03
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 04
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 05
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 06
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 07
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 08
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 09
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 10
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 11
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 12
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 13
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 14
Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані 15

Автор: 

похорон (1283) Богачук Олег (1457)


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14.09.2023 13:00 Відповісти
"Я пам'ятатиму завжди той темний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR пісні чеченського поета-воїна Тимура Муцураєва "Они ушли".
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14.09.2023 13:07 Відповісти
Спочивай з миром Сергію.
А цивільних не бачу нікого крім мабуть рідних.
Киянам повинно бути соромно перед захисником України і Києва...
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14.09.2023 13:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 13:10 Відповісти
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14.09.2023 13:22 Відповісти
кращі люди гинуть... й тут поруч особи при владі щось гарячково заробляють, щось брешуть, будують якісь схеми, видно, що це їх час - час, щоб збагатитися, щоб відгризти собі шматок, щось таке замутити, й щоб надовше втриматись при владі...
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14.09.2023 13:31 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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14.09.2023 13:41 Відповісти
слава герою та вічна память!!!
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14.09.2023 19:56 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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15.09.2023 00:45 Відповісти
 
 