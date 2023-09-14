Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Сергієм Ярмоленком. Він був юристом, колишнім прокурором у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, і в перші дні повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем на фронт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проводжати Сергія прийшли рідні, друзі та бойові побратими.

До повномасштабного вторгнення РФ він займався адвокатською діяльністю. Ярмоленко був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Захоплювався бігом, брав участь у благодійних марафонах.

Дивіться: Із захисником України Євгеном Шаяном (Пухом) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ чоловік став на захист держави. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.

Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

У 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".

У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька.

Також дивіться: У Києві вшанували пам’ять полеглих захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завтра він спочине на Алеї слави Сабарівського цвинтаря у своїй рідній Вінниці.

Автор фото та відео Олег Богачук





























