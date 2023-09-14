Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із воїном Сергієм Ярмоленком. Він був юристом, колишнім прокурором у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, і в перші дні повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем на фронт.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Проводжати Сергія прийшли рідні, друзі та бойові побратими.
До повномасштабного вторгнення РФ він займався адвокатською діяльністю. Ярмоленко був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Захоплювався бігом, брав участь у благодійних марафонах.
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ чоловік став на захист держави. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.
Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.
У 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".
У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька.
Завтра він спочине на Алеї слави Сабарівського цвинтаря у своїй рідній Вінниці.
Автор фото та відео Олег Богачук
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І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR пісні чеченського поета-воїна Тимура Муцураєва "Они ушли".
А цивільних не бачу нікого крім мабуть рідних.
Киянам повинно бути соромно перед захисником України і Києва...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!