Якутський танкіст із танка "Алеша" розповів про "легендарний" бій та брехню пропагандистів: "Не восемь танков, а максимум два. С помощью артиллерии и пехоты". ВIДЕО

Якутський танкіст із танка "Алеша" розповів про "легендарний" бій у Запорізькій області та брехню кремлівських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це окупант розповів в інтерв'ю на регіональному ТВ "Якутия 24".

"Відео викладають, де ми всі вісім танків підбили, але насправді два. Максимум. І то не самі, а за активної участі артилеристів та піхотинців", - каже член екіпажу розпіареного пропагандистами танка.

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