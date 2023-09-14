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Якутський танкіст із танка "Алеша" розповів про "легендарний" бій та брехню пропагандистів: "Не восемь танков, а максимум два. С помощью артиллерии и пехоты". ВIДЕО

Якутський танкіст із танка "Алеша" розповів про "легендарний" бій у Запорізькій області та брехню кремлівських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це окупант розповів в інтерв'ю на регіональному ТВ "Якутия 24".

"Відео викладають, де ми всі вісім танків підбили, але насправді два. Максимум. І то не самі, а за активної участі артилеристів та піхотинців", - каже член екіпажу розпіареного пропагандистами танка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шойгу не зміг правильно додати до шести шість: "Одиннадцать". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) брехня (200) Запорізька область (3599) бойові дії (3799)


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Топ коментарі
+57
28 панфиловцев никогда не умрут
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14.09.2023 16:00
+44
ПиZZда тебе,якутский танкист...
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14.09.2023 16:00
+30
Сумний якийсь якутський кацапський танкіст-@ідар.
По очах видно, що люлей відгрібли від ЗСУ значно більше, ніж отримали "заслуг"
Хтів би він про це сказати, проте сцить
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14.09.2023 16:04
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28 панфиловцев никогда не умрут
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14.09.2023 16:00 Відповісти
скільки років цьому "гренадеру" ? тяне десь під 60 ! сумно йому .....
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14.09.2023 17:36 Відповісти
почему молчит пулемет мать вашу кричал политрук ,,патроны кончились ,, услышал он в ответ --- иванов ты коммунист ??? закричал политрук , да крикнул иванов и пулемет снова застрочил
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15.09.2023 06:37 Відповісти
28 алєнєводов...
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15.09.2023 09:11 Відповісти
ПиZZда тебе,якутский танкист...
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14.09.2023 16:00 Відповісти
та бонусом - бутилка в жопу! ))
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14.09.2023 16:21 Відповісти
Вважаю, що це його станьнє фото ще живим
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14.09.2023 16:52 Відповісти
Телеввізор не дивиться? Пахне статтею за дискредитацію армії
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14.09.2023 16:01 Відповісти
Це мехвод, йому не дали Героя Рейха, тому він не в гуморі...
По легенді, за ричаги сів сам командир роти.
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15.09.2023 00:28 Відповісти
Арта лупила по Леопардах по Бредлі
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14.09.2023 16:01 Відповісти
Сумний якийсь якутський кацапський танкіст-@ідар.
По очах видно, що люлей відгрібли від ЗСУ значно більше, ніж отримали "заслуг"
Хтів би він про це сказати, проте сцить
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14.09.2023 16:04 Відповісти
Да ладно , не прибедняйся, все равно тебя найдем...
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14.09.2023 16:04 Відповісти
А шо то в нього за петлиці такі, як у німці під час другої світової
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14.09.2023 16:05 Відповісти
Це форма від юдашкіна. Він нічого розумнішого, ніж просто скопіювати її у Хьюго Босса (який шив форму нацистам), не вигадав.
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14.09.2023 16:08 Відповісти
хуго, задється, тільки для сс шив, а не вермахту.
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14.09.2023 16:15 Відповісти
Для SS форму створили Karl Diebitsch та Walter Heck.
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14.09.2023 16:27 Відповісти
так, хуго лише брау участь у виробництві, а не дизайні.
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14.09.2023 18:00 Відповісти
«Этот день победы…» в Якутии запомнят навсегда

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14.09.2023 16:16 Відповісти
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14.09.2023 16:17 Відповісти
ідіоти гребані- до цього часу по нужді ходять до- вітру...а все ще себе "пабедітелямі" зомбують.... їх би ЕС на екскурсії повозити...
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14.09.2023 18:24 Відповісти
И V на рукавах
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14.09.2023 16:46 Відповісти
А у погляді - туга,),сумує тварино,за концертом кабздона,,),
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14.09.2023 16:05 Відповісти
а хтось сумнівавсь?
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14.09.2023 16:12 Відповісти
дада.
називайте мене расистом!
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14.09.2023 16:15 Відповісти
Як у тому старому анекдоті.

- Це правда, що, Мойша виграв у Спортлото 5 тис рублів.

- Правда! Тільки 10 тис. рублів. Не в Спортлото, у проферанс. І не виграв, а програв!

Так і ця чукча проговорилася, що це не вона поціляла, а в неі поціляли!
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14.09.2023 16:15 Відповісти
Этот булбудах еще просто не встретился со своим джавелином
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14.09.2023 16:20 Відповісти
следующий ролик оленевод утонул в сортире....
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14.09.2023 16:33 Відповісти
А чому не кажете, про який саме бій йдеться? Я так розумію, це наша атака під Новодарівкою 4 червня:

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14.09.2023 16:40 Відповісти
Танків там, насправді, було лише два. Все інше - це бронеавтомобілі або БМП (6 штук).
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14.09.2023 16:42 Відповісти
- Ты танка "Леопарда" видал, однако?
- Видал!
- Какой он?
- Огромный!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А какой?
- Как огромная касатка, а весом как кашалота....
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14.09.2023 16:40 Відповісти
І знову ординське потворне біосміття, тепер уже під прапорами Рашистської *********, лізе розпинати Україну.

Ми щодня втрачаємо красивих, розумних, талановитих.((

https://www.facebook.com/Girska.VCA?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=-UC%2CP-R Гірська міська військово-цивільна адміністрація https://www.facebook.com/Girska.VCA/posts/pfbid02yZZd32bKxR9bkpD8qMxWxG7F3XfqU5xZ2jN8gzedPK5pbgiPQ7t1fcG753Uamh7ol?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=%2CO%2CP-R

Гірська громада ( Луганська область ) втратила Героя…

26 серпня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Гірської громади Артем Юрійович Махортов.

Артем народився 14 березня 1988 року у місті Золоте. Свого часу закінчив Золотівський ліцей №16 та отримав диплом кухаря-кондитера у Золотівському професійному ліцеї, після чого проживав та працював у місті Гірське. Після початку повномасштабного вторгнення проходив службу на посаді командира протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

26 серпня цього року, героїчно захищаючі рідну землю на Запорізькому напрямку в районі села Роботино Пологівського району, потрапивши під мінометний обстріл, отримав травми, несумісні з життям.
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14.09.2023 16:42 Відповісти
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14.09.2023 16:44 Відповісти
Хіба це тут доречно?
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14.09.2023 18:48 Відповісти
Мені схотілось порівняти наших воїнів із мордорським страхіттям.
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14.09.2023 19:45 Відповісти
Цей наш воїн родом з Луганської області.
Це косориле прийшло його визволяти? Від кого?
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14.09.2023 19:48 Відповісти
-Дед, а правда ты пять самолетов сбил?
-Ну как сбил, недозаправил.
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14.09.2023 16:42 Відповісти
Дебільного бурята "на подвал" і завтра він "особисто знищив 80 танків"
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14.09.2023 17:26 Відповісти
.тут нет обьекта обсуждения,а там вооше были танки ВСУ .. Очередная ложь с болот мацковии
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14.09.2023 17:47 Відповісти
цим монголам ще за руйнацію Києва в 13 сторіччі ще треба відплатити
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14.09.2023 19:57 Відповісти
Яким боком буряти до моноголів ? це по перше . А по друге - там ще до моноголів самі руські князі кілька разів брали штурмом та грабували Київ . Так шо монголам там і не дуже багато чого залишилося
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14.09.2023 20:23 Відповісти
мені багато років тому один бурят з улан-уде сам сказав що вважає себе монголом

в них одна і та сама мова

тай чингисхан в юнацтві в бурятських краях никався
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14.09.2023 20:27 Відповісти
ішак може вважти себе конем , і що з того ?

А Чингісхан піввсвіту завоював - разом з Китаєм . То що тепер всі китайці - монголи?
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14.09.2023 20:30 Відповісти
я перепрошую, ви з ішаками вмієте розмовляти ?
чи просто придурюєтесь ?

і не треба притягувати в розмову китайців - мова йшла про бурятів які вважають себе не китайцями а монголами

має бути хоч якась дисципліна думки, юначе
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15.09.2023 02:04 Відповісти
Мови в них різні. Це все одно що говорити , що московська і українська - це одна мова
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14.09.2023 20:38 Відповісти
В статті якут. Якути і буряти це різні сорти г**на.
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14.09.2023 22:51 Відповісти
В складі московитів найбільша кількість вихідців інших національностей не бурятів чи якутів - а українців . Особливо в командному складі - ледь не кожен другий . То що всі українці - гівно ?

Наскільки тупувата в нас влада замість того , щоб підтримувати національно визвольні рухи в московії - вона привчає українців ставитися до етнічних меншин Московії , як до недолюдей .

Українці навпаки мали б закликати підніматися інші обдурені поневолені народи Московії до національної боротьби проти москалів - але замість того культивує зневагу і презирство .
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15.09.2023 00:00 Відповісти
Буруты то есть настоящии монголы, а те шо в манголии, то уже манжуры, которые в 16 веке выгнали из манголии манголов. ПС. Так шо квитацца нада с бурутами (буряками).
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15.09.2023 00:15 Відповісти
Жаль что не замочили этого манкурта.
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14.09.2023 19:59 Відповісти
"максимум два" = один и один возможно поврежден
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14.09.2023 22:01 Відповісти
не восемь, а два, и не ихних, а наших, ещё и арта с пехотой выгребли ))))
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14.09.2023 22:38 Відповісти
И ИЗ ЖОПЫ ДО СИХ ПОР ОСКОЛКИ ВЫКОВЫРИВАЕТ !)
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14.09.2023 23:11 Відповісти
Одна з найбільших помилок нашого недолугого керівництва - це повний провал пропаганди всередині московії .

Єдиний шлях до пермоги - це розвал ********* . Це неможливо здійснити військовим шляхом - але цілком можливо - якщо повстануть всі народи поневолені Московією .
Башкири , якути ,буряти, калмики , дагестанці , чеченці - при правльній пропаганді і збройній підтримці визвольних рухів цих народів - Московія б зникла.

Але замість такої політики - єдине на що спроможне шапіто - це сіяти зверхність і зневагу до малих національностей Рабсійської *********.

Як казав Сунь цзи - Найкращий спосіб перемогти - це розбити союзи ворога.
Але шапіто здатне лише на цирк . І за цей цирк тисячі глядачів заплатять своєю кров'ю
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15.09.2023 00:08 Відповісти
 
 