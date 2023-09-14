Туристи із РФ спостерігають за атакою "Нептунів" на С-400 "Тріумф" в окупованій Євпаторії: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис сьогоднішньої атаки українських воїнів на новітній російську ЗРС С-400 "Тріумф" в окупованій Євпаторії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зафільмували російські туристи, які приїхали на відпочинок в окупований український Крим.

"Найкраща російська зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф" "відбиває" удар українських крилатих ракет "Нептун", завданий по позиціях дивізіону С-400 на території тимчасово окупованого Криму. Як бачимо, "Нептуни" без проблем вражають задані цілі - позиційний район дивізіону С-400. Цікавий документальний аматорський репортаж російських туристів із Євпаторії, що підтверджує знищення комплексів та масштаби руйнувань. Щоправда, оператор якось дуже сумно зітхає. Напевно, не хоче їхати з Криму", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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