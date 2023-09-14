Туристи із РФ спостерігають за атакою "Нептунів" на С-400 "Тріумф" в окупованій Євпаторії: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис сьогоднішньої атаки українських воїнів на новітній російську ЗРС С-400 "Тріумф" в окупованій Євпаторії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зафільмували російські туристи, які приїхали на відпочинок в окупований український Крим.
"Найкраща російська зенітно-ракетна система С-400 "Тріумф" "відбиває" удар українських крилатих ракет "Нептун", завданий по позиціях дивізіону С-400 на території тимчасово окупованого Криму. Як бачимо, "Нептуни" без проблем вражають задані цілі - позиційний район дивізіону С-400. Цікавий документальний аматорський репортаж російських туристів із Євпаторії, що підтверджує знищення комплексів та масштаби руйнувань. Щоправда, оператор якось дуже сумно зітхає. Напевно, не хоче їхати з Криму", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пахлава медовая, кукуруза горячая, вата сладкая... тьотки потные
все як замовляли !
та берегових цілей "Нептун", на полігоні в Одеській області, 5 квітня 2019 р.
Таки наш ,, Нептун " то є сила 👍🏼‼️
Тільку ві Львові.
Роздінуть, роззують, ще й писок наб'ють,
Тільку ві Львові.
(https://mp3iq.net/m/505948-v-ktor-morozov/4632795-tilku-vi-lvovi/ Віктор Морозов Тiльку вi Львовi
Тепер і в Криму
А от цікаво скільки у кацапів зажмурилося та побігло до кадздона на концерт, а скільки отримало квитки та вже на шляху туди
Але емментальний корейський кнур не знає про цю "****** дєйствітєльность" і думає, що зустрічається зі справжнім царьом параші.
Не полный перечень помоек:
К вам , п@дарам , еще не прилетело - мы до Урала пока не достаем ... пока ...
Не охранили
Прекрасная реклама кацапского ПВО (любого) для продажи на экспорт
падли кацапські, щоб кожен ранок у вас так починався
- Ужє нічєго нє поможєт" 🤣
Кацапи знають що до них прийшов у гості пан *******