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Новини Відео Війна
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У секторі оборони буде запроваджена інституція військового омбудсмена, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 568 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані. Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони.

Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Сьогодні в Україні відзначають День танкових військ: Незамінна потужна сила, що здатна зупиняти ворога. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) омбудсмен (474)


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Топ коментарі
+11
Вова, воровать меньше надо, а не новых нянь и омбудсменов выдумывать =) Шут гороховый
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14.09.2023 22:45
+11
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14.09.2023 22:56
+5
Знову роздавання штату.
Знову додаткові витрати грошей!
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14.09.2023 22:45
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А отой "координаційний штаб" канєшно жи під керівництвом єрмакаки?
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14.09.2023 22:29 Відповісти
ОК, ще сотня родичів відукосить від смобілізації пр нехілому пакеті. що змінилося с часів яника?
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14.09.2023 22:29 Відповісти
Виявляється Вся америк. система ППО в Україні - це справа рук дружини Зеленського. Ніколи б не повірили, але він сам сказав. Тепер ясно з кого спитати,чим вона 3 роки займалась,що у нас оборонні заводи,так важко запущені після 2014р зі стану банкрутства, зупинялись після 2019?

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14.09.2023 22:32 Відповісти
Як Резнікова звільняли, всі блогери ОПУ росказувати, що це саме його заслуга, особисто домовився про Петріот. І от тепер така підстава. Невже тим блогерам не можна вірити?
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14.09.2023 22:34 Відповісти
Если мовний омбудсмен выявляет тех, кто нарушает мовний закон. То военный омбудсмен по идее должен выявлять ухилянтов. Вот еще одно счастье для ухилянтов под диванами.
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14.09.2023 22:32 Відповісти
мовний захищає мову від різних кацапідорів
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14.09.2023 22:44 Відповісти
Предвыборная программа в 2014 кандидата в Президенты Украины, а затем 5-го (пятого) Президента Украины .

"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особо подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным с целью обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе."
-----------
Так что гуляй, Вася.
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14.09.2023 23:02 Відповісти
Максік,закон про мову було прийнято пізніше...а для розвитку почитай предвиборчу програму найвеличнішого...і гуляй дальше...!!!)))
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14.09.2023 23:06 Відповісти
Я в 2014 не голосовал за то, что будет потом и позже. Я голосовал за то, что было сказано на момент избир. компании. А если кто-то обдурил народ, то такое позже ему и вернулось.
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14.09.2023 23:12 Відповісти
та піхй, що ти там ниєш, клоун. вчи мову
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15.09.2023 00:01 Відповісти
Це просто прокладка що міністра не міняти постійно бо він головний у схемах.
А так.... раз обдурмена поміняли й "шито- крито".....
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14.09.2023 22:46 Відповісти
Силы обороны нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУР...
Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео - поражение патрульного корабля "Сергей Котов".

А ситуация в акватории ЧМ таки меняется
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14.09.2023 22:36 Відповісти
Знову роздавання штату.
Знову додаткові витрати грошей!
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14.09.2023 22:45 Відповісти
Вова, воровать меньше надо, а не новых нянь и омбудсменов выдумывать =) Шут гороховый
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14.09.2023 22:45 Відповісти
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14.09.2023 22:52 Відповісти
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14.09.2023 22:56 Відповісти
+Ворог і злодій
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14.09.2023 23:23 Відповісти
Капець...спочатку "інвестняні"...тепер військоняні"...сюр якийсь...
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14.09.2023 23:03 Відповісти
Сьогодні ж відзначу ... роботу Рустема Умєрова ... щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен.
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Интересно, а с какой формулировкой будут увольнять Рустема Умерова?
И потом наверняка послом в Оман
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14.09.2023 23:15 Відповісти
На фоні корупційних зашкварів на постачанні у війська в ОПі сезон імітації бурхливої діяльності.
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14.09.2023 23:20 Відповісти
Як же він уже дістав.
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14.09.2023 23:57 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0dXTc5fMgc9C988cT5KMjj96G7SQAHhAocXUTFaq4P3wjstsxogyx99VmQYvBGBQxl?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

Абсолютно ******* чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що так як https://www.facebook.com/DASU2016?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-]K-y-R Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:

- або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;

- або давайте «порішаємо»;

- або сідайте у тюрму.

Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. ****** це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).

А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це мʼяко кажучі.

А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нахер , армія ******, у нас тут сєрйозні тєми

Та нє, пацани. Так не буде.

Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі трьохбуквєнні «правоохоронці» - відʼїb@тися

Вибачте за мою французську. За@бало
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15.09.2023 00:19 Відповісти
Дирибанить держбюджет всі охочі, а поповнювати ( розширювати виробництво,покращувати економіку) --влада просто не вміє Роздувати штати непотрібними структурами--тут ми мастаки. Я розумію---що не всі друзі ще при кориті.
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15.09.2023 04:22 Відповісти
Потім вигадають шкільного омбудсмена, потім лікарняного, потом транспортного, потім ще якогось. Бо вові дуже подобаються іншомовні красиві слова та немає своїх мозгів(((((
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15.09.2023 04:33 Відповісти
"економічне диво від зеленського" за один рік: падіння економіки на 30%, інфляція 40%, мінус 8 млн громадян...
Я вам кажу: у зеленського "дар" керувати країною. Другого терміну його правління Україна як держава просто не витримає
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15.09.2023 06:16 Відповісти
Треба військову прокуратуру,про це війскові кажуть вже лавно.Але цей не розуміє.Дуже кумедно виглядае ця неголеність та зелена майка.Поголити його не можна,бо будуть помітни розміри пики,яка добре підгодована під час загальної біди.
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15.09.2023 08:47 Відповісти
Президента подменили после выборов,это его двойник,а нами руководит инопланетянин ,который живёт в ином мире. Этим все наши проблемы объясняються, мне так каатца
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16.09.2023 01:55 Відповісти
 
 