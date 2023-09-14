У секторі оборони буде запроваджена інституція військового омбудсмена, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 568 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані. Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони.
Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців", - розповів Зеленський.
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"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особо подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным с целью обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе."
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Так что гуляй, Вася.
А так.... раз обдурмена поміняли й "шито- крито".....
Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео - поражение патрульного корабля "Сергей Котов".
А ситуация в акватории ЧМ таки меняется
Знову додаткові витрати грошей!
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Интересно, а с какой формулировкой будут увольнять Рустема Умерова?
И потом наверняка послом в Оман
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0dXTc5fMgc9C988cT5KMjj96G7SQAHhAocXUTFaq4P3wjstsxogyx99VmQYvBGBQxl?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
Абсолютно ******* чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що так як https://www.facebook.com/DASU2016?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-]K-y-R Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:
- або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;
- або давайте «порішаємо»;
- або сідайте у тюрму.
Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. ****** це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).
А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це мʼяко кажучі.
А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нахер , армія ******, у нас тут сєрйозні тєми
Та нє, пацани. Так не буде.
Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі трьохбуквєнні «правоохоронці» - відʼїb@тися
Вибачте за мою французську. За@бало
Я вам кажу: у зеленського "дар" керувати країною. Другого терміну його правління Україна як держава просто не витримає