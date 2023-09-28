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Рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" знищили українські бійці поблизу окупованого Донецька. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у селищі Спартак поблизу окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Український оператор FPV-дрона знищує дефіцитну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор", спалює броньовану ремонтно-евакуаційну машину, та на додачу ліквідовує кількох російських військовослужбовців. Працюють бійці аерогрупи "MUTANT" ЦСО "А" СБУ поблизу населеного пункту Спартак Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці знищили корабельну вогнеметну РСЗВ А-22 "Вогонь", встановлену на МТЛБ. ВIДЕО

"Термінатор" - російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Екіпаж - 5 осіб. На озброєнні армії РФ з 2011 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена українськими воїнами рідкісна російська РСЗВ БМ-30 "Смерч". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+10
Був Термінатор!!!
став металобрухт!!!
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28.09.2023 12:01
+9
Якась не скрєпна назва "Термінатор"....
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28.09.2023 12:27
+8
Украинские Киборги уничтожили рабссейсский Терминатор. вместе с тараканами, которые были у него внутри.
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28.09.2023 12:12
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Був Термінатор!!!
став металобрухт!!!
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28.09.2023 12:01 Відповісти
Якась не скрєпна назва "Термінатор"....
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28.09.2023 12:27 Відповісти
Це вже 3 "євпатор-коловратор" ( так скрепніше ) знищено! А всього їх начебто 10
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28.09.2023 12:45 Відповісти
Могли б "Ємєля" назвати
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28.09.2023 12:48 Відповісти
тре було назвати "чабурашка"
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28.09.2023 19:27 Відповісти
"Чебуратор"....
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29.09.2023 08:43 Відповісти
Ще й п'ять кацапоїдних їстот заминусовано.
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28.09.2023 12:02 Відповісти
Украинские Киборги уничтожили рабссейсский Терминатор. вместе с тараканами, которые были у него внутри.
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28.09.2023 12:12 Відповісти
Ну на відео щось таке собі...
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28.09.2023 12:16 Відповісти
ты сделал лучше - но не успел снять...(((
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28.09.2023 12:26 Відповісти
Що не так?
Все чітко, влучання- взрив.
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28.09.2023 12:28 Відповісти
На видео взрыв и пролёт пяти свинособак прямо в пекло. Что ещё вы хотели увидеть
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28.09.2023 18:53 Відповісти
Аста ла виста ))
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28.09.2023 12:21 Відповісти
Прямо в скрєпу прилетіло.
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28.09.2023 12:27 Відповісти
Екіпаж - 5 осіб
Нахіба там стільки м'яса?
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28.09.2023 12:52 Відповісти
Сервоприводы дорогие, люди дешевые. Дальше простой экономический расчет.
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28.09.2023 13:39 Відповісти
такі втрати для кацапні відчутні....


Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появилась в российской армии относительно недавно. Что она собой представляет - смотрите в инфографике Sputnik.

"Терминаторов" приняли на вооружение в России в 2018 году. Этот вид военной техники предназначен для боевых действий в составе танковых формирований, а задачи БМПТ - поражать противотанковые средства и подавлять пехоту, вооруженную гранатометами либо противотанковыми комплексами.

Способен "Терминатор" бороться также с вертолетами и беспилотниками.

БМПТ оснащена довольно мощной броней, даже лучше, чем у танка Т-90А за счет применения динамической защиты "Реликт". Двигатель мощностью в 735 лошадиных сил обеспечивает 48-тонной машине развивать скорость в 65 километров в час. "Терминатор" способен преодолевать и водные преграды.

Вооружен "Терминатор" двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. За работу "Атак" отвечают два оператора, всего в экипаже БМПТ - пять человек.
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28.09.2023 19:32 Відповісти
Рідкий термінатор...
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28.09.2023 19:41 Відповісти
Був та загув! Слава захисникам України! Бережи їх Боже!
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28.09.2023 22:10 Відповісти
 
 