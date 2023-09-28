Рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" знищили українські бійці поблизу окупованого Донецька. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у селищі Спартак поблизу окупованого Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

"Український оператор FPV-дрона знищує дефіцитну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор", спалює броньовану ремонтно-евакуаційну машину, та на додачу ліквідовує кількох російських військовослужбовців. Працюють бійці аерогрупи "MUTANT" ЦСО "А" СБУ поблизу населеного пункту Спартак Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.

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"Термінатор" - російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Екіпаж - 5 осіб. На озброєнні армії РФ з 2011 року.

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