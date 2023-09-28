Рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" знищили українські бійці поблизу окупованого Донецька. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у селищі Спартак поблизу окупованого Донецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.
"Український оператор FPV-дрона знищує дефіцитну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор", спалює броньовану ремонтно-евакуаційну машину, та на додачу ліквідовує кількох російських військовослужбовців. Працюють бійці аерогрупи "MUTANT" ЦСО "А" СБУ поблизу населеного пункту Спартак Донецької області", - йдеться у коментарі до відео.
"Термінатор" - російська бойова машина вогневої підтримки, призначена для дії у складі танкових формувань з ціллю ураження танконебезпечних засобів супротивника - для ефективного знищення живої сили, яка має гранатомети, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю; є можливість уражати на ходу і з місця танки, БМП, доти, дзоти та інші високозахищені цілі. Екіпаж - 5 осіб. На озброєнні армії РФ з 2011 року.
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став металобрухт!!!
Все чітко, влучання- взрив.
Нахіба там стільки м'яса?
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появилась в российской армии относительно недавно. Что она собой представляет - смотрите в инфографике Sputnik.
"Терминаторов" приняли на вооружение в России в 2018 году. Этот вид военной техники предназначен для боевых действий в составе танковых формирований, а задачи БМПТ - поражать противотанковые средства и подавлять пехоту, вооруженную гранатометами либо противотанковыми комплексами.
Способен "Терминатор" бороться также с вертолетами и беспилотниками.
БМПТ оснащена довольно мощной броней, даже лучше, чем у танка Т-90А за счет применения динамической защиты "Реликт". Двигатель мощностью в 735 лошадиных сил обеспечивает 48-тонной машине развивать скорость в 65 километров в час. "Терминатор" способен преодолевать и водные преграды.
Вооружен "Терминатор" двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. За работу "Атак" отвечают два оператора, всего в экипаже БМПТ - пять человек.