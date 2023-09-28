У Сосниці на Чернігівщині мама загиблого воїна Владислава Грищенка побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі її сина. ВIДЕО

У Сосницькій громаді (Чернігівська область) мама полеглого Героя Владислава Грищенка пані Валентина побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі сина.

Про це повідомляють у Сосницькій громаді, передає Цензор.НЕТ.

"У Сосницькій громаді мама Героя побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі сина

Владислав Грищенко загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

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Відремонтована вулиця імені Владислава Грищенка у Сосниці

У соцмережі також публікують фото стану вулиці до ремонту:

В його честь була перейменована вулиця, на якій мама побудувала дорогу. Таким чином Валентина Грищенко залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням.

Обійшлося будівництво у 3,5 мільйони гривень.

Жителі вулиці вдячні Валентині за сина, за те, що вона виховала справжнього Героя", - йдеться у повідомленні.