У Сосниці на Чернігівщині мама загиблого воїна Владислава Грищенка побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі її сина. ВIДЕО
У Сосницькій громаді (Чернігівська область) мама полеглого Героя Владислава Грищенка пані Валентина побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі сина.
Про це повідомляють у Сосницькій громаді, передає Цензор.НЕТ.
"У Сосницькій громаді мама Героя побудувала дорогу за гроші, які виділила держава після загибелі сина
Владислав Грищенко загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.
Відремонтована вулиця імені Владислава Грищенка у Сосниці
У соцмережі також публікують фото стану вулиці до ремонту:
В його честь була перейменована вулиця, на якій мама побудувала дорогу. Таким чином Валентина Грищенко залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням.
Обійшлося будівництво у 3,5 мільйони гривень.
Жителі вулиці вдячні Валентині за сина, за те, що вона виховала справжнього Героя", - йдеться у повідомленні.
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проходячипроїжджаючи на іномарці повз цю вулицю ?
Очі в сірка не позичає ?
А совість ?
То перевертає все , оскільки рахується що мусять керувати найліпший а оно он як. Несподівано.
а влада наша це наш тягар! чого ця жінка має платити за дороги s + і за такі гроші за які син заплатив життям?
Слава Герою !
ця вулиця повинна мати назву "Вулиця Владислава Грищенко"
а односельцям пані Валентини не завадило б зкинутись та хоча б частково повернути гроші, бо Мати втратила Сина-годувальника....