Участь у Раді керуючих МАГАТЕ сприятиме убезпеченню України від російського радіаційного шантажу, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 582 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Є результат на майданчику МАГАТЕ: Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації – Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.
Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу", - сказав Зеленський.
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