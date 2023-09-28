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Участь у Раді керуючих МАГАТЕ сприятиме убезпеченню України від російського радіаційного шантажу, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 582 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Є результат на майданчику МАГАТЕ: Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації – Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.

Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну обрали до керівного органу МАГАТЕ

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) МАГАТЕ (716)


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Топ коментарі
+3
Убезпечення України від російського радіаційного шантажу - це виробництво українських ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", "Вільха М", "Верба" та інших з 2019 року замість доріг, де декількома залпами знищили б заводи по виготовленню їхніх "Калібрів" "Іскандерів" С-400, "Онікс" та інших. Невже асфальт не захищає від радіації і не може визволити Запорізьку АЕС?
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28.09.2023 22:07
+3
Не потрібно нікуди і нізвідки виходити, потрібно було замість доріг будувати ракети і танки.
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28.09.2023 22:44
+2
Ну наверное про жадное,злопамятное,глупое,самовлюбленное,завистливое создание,которое называют президентом Украины;который является Панчем(Петрушкой),фигляром;созданием,какое по ошибке называют клоуном(клоун-это верх актерского мастерства-играя трагедию заставить зрителя смеяться,играя комедию-плакать);убожество, в каком чести меньше,чем у гопника из подворотни. А Вы о ком подумали?
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28.09.2023 23:33
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Когда ж ты уже передоз словишь. Кушай коксик,ням-ням коксик,с.ка!
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28.09.2023 22:01 Відповісти
Вы про срашу? Пенсионера кремля? Или про что?
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28.09.2023 22:42 Відповісти
Ну наверное про жадное,злопамятное,глупое,самовлюбленное,завистливое создание,которое называют президентом Украины;который является Панчем(Петрушкой),фигляром;созданием,какое по ошибке называют клоуном(клоун-это верх актерского мастерства-играя трагедию заставить зрителя смеяться,играя комедию-плакать);убожество, в каком чести меньше,чем у гопника из подворотни. А Вы о ком подумали?
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28.09.2023 23:33 Відповісти
Кацапня про це мріє, ***** разом із різними соловйовопідарами його постійно накркоманом називають )
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28.09.2023 22:43 Відповісти
Убезпечення України від російського радіаційного шантажу - це виробництво українських ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", "Вільха М", "Верба" та інших з 2019 року замість доріг, де декількома залпами знищили б заводи по виготовленню їхніх "Калібрів" "Іскандерів" С-400, "Онікс" та інших. Невже асфальт не захищає від радіації і не може визволити Запорізьку АЕС?
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28.09.2023 22:07 Відповісти
А де ж твоє традиційне слава порноактрисі?
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28.09.2023 22:16 Відповісти
"Если з **** шось не тэ-
обращайтесь в МАГАТЭ.
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28.09.2023 22:24 Відповісти
ну хз, по-правильному надо было тупо выйти из всяких оон, магате и т.п. поскольку они тупо нивелировали свою сущность присутствием и пособничеству кацапам, а не страдать х*рней.
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28.09.2023 22:17 Відповісти
Не потрібно нікуди і нізвідки виходити, потрібно було замість доріг будувати ракети і танки.
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28.09.2023 22:44 Відповісти
все же взносы - платятся, результат - отрицательный, базовые условия нарушены, ядерная безопасность - тоже. а поп*здеть толпе народа за бюджетные деньги всегда хочется, почему б и нет.
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28.09.2023 23:01 Відповісти
Тих хто шмалить айкоси радіакція не бере
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28.09.2023 22:20 Відповісти
Не впевнений і досвід роботи нашої делегації в ООН це доводить….
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28.09.2023 22:46 Відповісти
Нюхнув перед сном і виліз у відосик щоб нічого не снилось
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29.09.2023 06:41 Відповісти
 
 