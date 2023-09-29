Влада РФ заявила про атаку безпілотників на Курську область, у регіоні частково зникло світло. ВIДЕО
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці 29 вересня з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.
Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", - йдеться в повідомленні.
Російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар29.09.2023 07:04
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.09.2023 06:51
+4 Павел Орехов #471317
показати весь коментар29.09.2023 07:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інша справа - "В Курске конец света"
Спробуй здогадайся, що у них там скінчилося - світ чи світло