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Влада РФ заявила про атаку безпілотників на Курську область, у регіоні частково зникло світло. ВIДЕО

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці 29 вересня з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", - йдеться в повідомленні.

Російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Блекаут" у Курській області РФ влаштувала СБУ, - джерела. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4198) вибух (4478) Курськ (1126)


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Топ коментарі
+6
Хай звикають! Не все ж їм "хахлов паджаривать!"
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29.09.2023 07:04
+4
Ета апять курскіє салавьі...
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29.09.2023 06:51
+4
Москва на очереди пусть попробуют как мы по 16 часов без света зимой.
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29.09.2023 07:06
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"Печалька", може чимось допомогти?
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29.09.2023 06:47 Відповісти
Аха, ще пару вісім трансформаторів та підстанцій денаціфікувати)))
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29.09.2023 07:25 Відповісти
Угу, и еще шлифонуть по главному цвынтарю козлорылии, по кр. пл.
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29.09.2023 08:03 Відповісти
Блін, прийде зима, то почнеться ось цей взаємний обмін дронами та ракетами з енергетики
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29.09.2023 06:50 Відповісти
Ета апять курскіє салавьі...
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29.09.2023 06:51 Відповісти
Хай звикають! Не все ж їм "хахлов паджаривать!"
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29.09.2023 07:04 Відповісти
Москва на очереди пусть попробуют как мы по 16 часов без света зимой.
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29.09.2023 07:06 Відповісти
Таке відчуття, що спробують. Не Москва, але Курськ, Брянськ і Бєлгород - це точно
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29.09.2023 07:11 Відповісти
На ети города кремлевским старцам начхать а вот за настроение москвичей они опасаются.
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29.09.2023 07:15 Відповісти
А, ну так. вибори ж у 2024
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29.09.2023 07:22 Відповісти
Тю , типо начихать... Дык, лимита с этого заунынья будет похлеще штурмовать мацквабад.
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29.09.2023 08:05 Відповісти
У Курську кінець світу, якось не звучить.
Інша справа - "В Курске конец света"
Спробуй здогадайся, що у них там скінчилося - світ чи світло
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29.09.2023 07:06 Відповісти
Залишки мізків у них закінчилися
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29.09.2023 07:12 Відповісти
Курськ - споконвічне руське Київське місто окуповане Москвою 1508р..
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29.09.2023 07:16 Відповісти
Бєлгород перший
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29.09.2023 07:28 Відповісти
..то - само собою
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29.09.2023 07:30 Відповісти
Дайошь потужну экономiю свiтла на лаптеунтii. Пусть камни с неба нервно покуривают в сторонке.
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29.09.2023 08:09 Відповісти
Дрібна ПС - 32 MVA. В курській області таких двісті п'ядесят.
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29.09.2023 12:08 Відповісти
Верным Курском идете, кацапы!
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29.09.2023 12:30 Відповісти
 
 