Влада РФ заявила про атаку безпілотників на Курську область, у регіоні частково зникло світло. ВIДЕО

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці 29 вересня з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію.

Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", - йдеться в повідомленні.

Російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО.

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