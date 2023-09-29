Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер" Трошеву формувати добровольчі підрозділи для війни проти України. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Під час зустрічі з Трошевим та заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим Путін сказав:
"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції. Ви самі понад рік воювали у такому підрозділі".
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Певно китайські товариші щось знають та не вірять, що @уйло живий
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@уйло ще той квартальщик