Путін доручив екскомандиру ПВК "Вагнер" Трошеву формувати добровольчі підрозділи для війни проти України. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Під час зустрічі з Трошевим та заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим Путін сказав:

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції. Ви самі понад рік воювали у такому підрозділі".

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