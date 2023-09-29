Уцілілий окупант стрімголов біжить у перелісок після атаки українського дрона-камікадзе на ворожу БМП. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у БМП з двома окупантами, які сиділи на броні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що бронемашина загорілася і зупинилася. Одному із окупантів вдалося вижити - на відео він стрімголов біжить у перелісок від палаючої техніки, після того як вибуховою хвилею його скинуло з броні.

"Два окупанти хотіли насолодитись останніми сонячними днями і для цього вирішили переміщуватись зверху на броні. Оператор нашого дрона з групи М2, помітивши це, вирішив допомогти загарбникам швидше засмагнути, влаштувавши їм "турбосолярій", - зазначає у дописі до відео автор публікації.

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