Уцілілий окупант стрімголов біжить у перелісок після атаки українського дрона-камікадзе на ворожу БМП. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе влучив у БМП з двома окупантами, які сиділи на броні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що бронемашина загорілася і зупинилася. Одному із окупантів вдалося вижити - на відео він стрімголов біжить у перелісок від палаючої техніки, після того як вибуховою хвилею його скинуло з броні.
"Два окупанти хотіли насолодитись останніми сонячними днями і для цього вирішили переміщуватись зверху на броні. Оператор нашого дрона з групи М2, помітивши це, вирішив допомогти загарбникам швидше засмагнути, влаштувавши їм "турбосолярій", - зазначає у дописі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+9 Олег Б #390511
показати весь коментар29.09.2023 10:14
+5 Nick Nemo
показати весь коментар29.09.2023 12:24
+3 Oleg D #506362
показати весь коментар29.09.2023 10:38
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Він он у своєму блозі закликає не дивитись таке , а тут викладають .
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Дрон еще один висит...