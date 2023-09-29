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Уцілілий окупант стрімголов біжить у перелісок після атаки українського дрона-камікадзе на ворожу БМП. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе влучив у БМП з двома окупантами, які сиділи на броні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що бронемашина загорілася і зупинилася. Одному із окупантів вдалося вижити - на відео він стрімголов біжить у перелісок від палаючої техніки, після того як вибуховою хвилею його скинуло з броні.

"Два окупанти хотіли насолодитись останніми сонячними днями і для цього вирішили переміщуватись зверху на броні. Оператор нашого дрона з групи М2, помітивши це, вирішив допомогти загарбникам швидше засмагнути, влаштувавши їм "турбосолярій", - зазначає у дописі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон влучає в російського окупанта, який іде українським степом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748) БМП (413)


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Топ коментарі
+9
не факт. То агонія і адреналін
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29.09.2023 10:14
+5
Как курица без головы. 🐔
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29.09.2023 12:24
+3
Побіг здохнути в кущах.
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29.09.2023 10:38
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И выжил же сучёнок.
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29.09.2023 10:00 Відповісти
не факт. То агонія і адреналін
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29.09.2023 10:14 Відповісти
Как курица без головы. 🐔
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29.09.2023 12:24 Відповісти
то бух мехвод, але срака пригоріла
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29.09.2023 17:04 Відповісти
Тільки не показуйте цього Касьянову ! Не травмуйте його психіку .
Він он у своєму блозі закликає не дивитись таке , а тут викладають .
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29.09.2023 10:02 Відповісти
А кто такой касьянов?
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29.09.2023 10:04 Відповісти
Відомий в Україні - нитік .
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29.09.2023 10:05 Відповісти
Значит гуглить не буду))
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29.09.2023 10:12 Відповісти
І не треба . Просто знайди його на ЦН в розділі - блоги . І все зрозумієш .
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29.09.2023 10:17 Відповісти
Броневая свинособака?
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29.09.2023 10:09 Відповісти
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Дрон еще один висит...
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29.09.2023 10:38 Відповісти
Побіг здохнути в кущах.
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29.09.2023 10:38 Відповісти
Надеюсь осколками его нормално нашпиговало ?
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29.09.2023 11:18 Відповісти
 
 