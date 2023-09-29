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Новини Відео Війна
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Орел, який зупинив штурм ГРУ на харківській окружній: Пам’яті підполковника-нацгвардійця Олександра Орлова. ВIДЕО

Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення "Омега" НГУ, підполковник Олександр Орлов ціною власного життя зупинив наступ штурмового підрозділу російського ГРУ.

Відео про захисника оприлюднило Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Орлов у 2007 призвався до внутрішніх військ. Весною під час Революції Гідності він зберіг вірність присязі народу України. Вже восени він був командиром бойової групи окремого загону спецпризначення Східного територіального управління Нацгвардії України. Він сформував групу снайперів харківської "Омеги" та до своєї загибелі був її незмінним лідером.

Щороку він виконував складні завдання на передовій. Спеціалізувався на боротьбі проти російських снайперів.

Він загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на харківській окружній штурм підрозділу російського ГРУ. Атака рашистів тоді захлинулася, вони не змогли закріпитися у житлових районах Північної Салтівки.

За мужність та героїзм Олександра Орлова представлено до найвищої державної нагороди - Герой України (посмертно).

Також читайте: Нацгвардійці закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку, - Уршалович

Автор: 

Харків (5625) Національна гвардія (1540)


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Топ коментарі
+38
Вічна пам'ять
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29.09.2023 10:34
+25
Вічна память та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
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29.09.2023 10:38
+16
Спокійною душею відлетіли,
Тай дивляться зпід неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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29.09.2023 10:39
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Вічна пам'ять
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29.09.2023 10:34 Відповісти
Вічна память та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
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29.09.2023 10:38 Відповісти
Спокійною душею відлетіли,
Тай дивляться зпід неба мов на храм,
Мовляв - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - Дай Боже сили Вам!
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29.09.2023 10:39 Відповісти
ХАЙ БОГ 🙏 ДАСТЬ НАМ СИЛИ🙏 ПРОЙТИ ЦЮ ДОЛИНУ🖤❤️🔱 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️
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29.09.2023 10:46 Відповісти
А квартальні95 гниди, з України повтікали, ЗАРОБЛЯТИ і ЗАХИЩАТИ…. Дві категорії…. Дякуємо Захиснику України! Він зробив більше, ніж уся привладна свора в урядовому кварталі, які теж, до речі, двинули на Захід України…
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29.09.2023 10:59 Відповісти
Кыш отсюда ольгинец, сидишь по зарубежьям, получаешь зарплату у *****?
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29.09.2023 11:07 Відповісти
А голову СБУ Харкова чомусь судять за оборону міста, мабуть зате що залишився живим, і багато чого знає....
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29.09.2023 12:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 11:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! Вклоняюся..
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29.09.2023 13:47 Відповісти
як же ж боляче лунає оце "Посмертно"..
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29.09.2023 14:04 Відповісти
 
 