Орел, який зупинив штурм ГРУ на харківській окружній: Пам’яті підполковника-нацгвардійця Олександра Орлова. ВIДЕО

Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення "Омега" НГУ, підполковник Олександр Орлов ціною власного життя зупинив наступ штурмового підрозділу російського ГРУ.

Відео про захисника оприлюднило Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Орлов у 2007 призвався до внутрішніх військ. Весною під час Революції Гідності він зберіг вірність присязі народу України. Вже восени він був командиром бойової групи окремого загону спецпризначення Східного територіального управління Нацгвардії України. Він сформував групу снайперів харківської "Омеги" та до своєї загибелі був її незмінним лідером.

Щороку він виконував складні завдання на передовій. Спеціалізувався на боротьбі проти російських снайперів.

Він загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на харківській окружній штурм підрозділу російського ГРУ. Атака рашистів тоді захлинулася, вони не змогли закріпитися у житлових районах Північної Салтівки.

За мужність та героїзм Олександра Орлова представлено до найвищої державної нагороди - Герой України (посмертно).

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