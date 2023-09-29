Два окупанти проїжджають повз свою палаючу техніку: "#бать пацанов у#бало! Может заглянешь, люди есть или нету?", -"Да, ну, его нах#й". ВIДЕО
Два російські окупанти, які рухалися на автомобілі повз підбиту українськими воїнами техніку, не наважилися перевірити чи не залишився хтось живий після атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупанти обговорюють чи потрібна така перевірка, опублікований у соцмережах.
"Російські військовослужбовці проїжджають дорогою у тимчасово окупованій частині Запорізької області повз техніку, охоплену вогнем", - йдеться у коментарі до публікації.
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Топ коментарі
+30 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар29.09.2023 11:05
+22 Сергей121
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+19 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар29.09.2023 11:09
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Йоханый в рот
Кто-то бросил ручной пулемёт
И гранату системы пуйло
На ремень мне повесил...
Отака муйня