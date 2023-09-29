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Два окупанти проїжджають повз свою палаючу техніку: "#бать пацанов у#бало! Может заглянешь, люди есть или нету?", -"Да, ну, его нах#й". ВIДЕО

Два російські окупанти, які рухалися на автомобілі повз підбиту українськими воїнами техніку, не наважилися перевірити чи не залишився хтось живий після атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупанти обговорюють чи потрібна така перевірка, опублікований у соцмережах.

"Російські військовослужбовці проїжджають дорогою у тимчасово окупованій частині Запорізької області повз техніку, охоплену вогнем", - йдеться у коментарі до публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти у лісосмузі палять тіла своїх "двохсотих". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Запорізька область (3631) русский мир (453)


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Топ коментарі
+30
Кацапи свАіх нє брасают!
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29.09.2023 11:05
+22
Перевірити чи люди там є - людей ТАМ ніколи і не було! Прямоходячі істоти - так, є, але ж людей там ніколи не було і зараз немає!
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29.09.2023 11:06
+19
Патамушта русские своих не бросают. А кого бросили - тот уволился из русских ещё вчера.
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29.09.2023 11:09
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Кацапи свАіх нє брасают!
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29.09.2023 11:05 Відповісти
Це девіз лапотників. Своїх нажуй! Скрєпи
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29.09.2023 11:34 Відповісти
явно гуманісти! просто проїхали повз... а могли ж і гранатами закидати...
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29.09.2023 11:51 Відповісти
Перевірити чи люди там є - людей ТАМ ніколи і не було! Прямоходячі істоти - так, є, але ж людей там ніколи не було і зараз немає!
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29.09.2023 11:06 Відповісти
Да ну вас всех нах#й,вонючие оккупанты.
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29.09.2023 11:07 Відповісти
На#уй, #банаврот, пацанов #*****...🤡
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29.09.2023 11:07 Відповісти
Патамушта русские своих не бросают. А кого бросили - тот уволился из русских ещё вчера.
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29.09.2023 11:09 Відповісти
Зверніть увагу, на який машині вони їдуть. Точно у когось вкрали. ...Вони ж у джипу- якже ж можна снізойті до якоїсь там палаючої шишиги чи що там ще горіло на узбіччі.
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29.09.2023 11:14 Відповісти
Зверніть увагу - половина матюків, касапи спілкуються на половину старим татаро-монгольським діалектом.
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29.09.2023 11:20 Відповісти
Залиште у спокої монголів У них матюкаються лише ті хто жив чи вчився в Росії Матюччя - це чисто кацапський винахід!
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29.09.2023 11:27 Відповісти
А в нас ? 🤔
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29.09.2023 11:31 Відповісти
А в нас - відлуння кацапської багатовікової окупації.
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29.09.2023 11:48 Відповісти
Як наші молодчики починають материтися на вулиці я відразу запитую хлопці ви часом не з мацкви? Відповідають що ні, а я додаю - а матюкаєтесь як кацапи. Відразу замовкають..
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29.09.2023 11:54 Відповісти
І унітазний йоршик розповідає що вони частина Европейської культури. Культура-мат через слово.
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29.09.2023 11:27 Відповісти
Які бляха люди, їх там в принципі буде не могло.
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29.09.2023 11:30 Відповісти
Прям пестня по мотивам "Тёмная ночь":

Йоханый в рот
Кто-то бросил ручной пулемёт
И гранату системы пуйло
На ремень мне повесил...
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29.09.2023 11:46 Відповісти
Мы своих не бросаем! … да кацапы?
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29.09.2023 11:51 Відповісти
Из всех слов из трех букв у кацапом только "рот" - не матерное, но учитвая контекст... Это не простой рот.
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29.09.2023 12:15 Відповісти
Якось у Китаї знайомий китаєць запитує, чому ми сміємося, коли чуємо по-китайські "step by step". Я його питаю, а як це на китайській? Китаєць відповідає : "***-***". Я починаю сміятися. Китаєць дивиться на мене та каже: Китайською катастрофа буде "******". Я ледве живіт не надірвав з реготу. А китаєць не зупиняється, дивиться серйозно та каже: маленька різнокольорова пташка, яка живе тільки на Великій Китайській стіні та занесена до Червоної книги китайською буде "@уйня".
Отака муйня
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29.09.2023 12:35 Відповісти
Не удивлюсь, если по-китайски "великий геополитик" будет "@уйло"
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29.09.2023 12:39 Відповісти
На усіх мовах світу @уйло воно і є @уйло, як не крути
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29.09.2023 12:40 Відповісти
сваіхнібрасаім, да ну его *****!
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29.09.2023 12:38 Відповісти
Патамуша свая жопа всєгда свая жопа-ана радная і любімая...
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29.09.2023 14:58 Відповісти
Да ну нах, баби єшшо наражають.
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29.09.2023 19:18 Відповісти
 
 