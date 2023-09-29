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FPV-дрони "Дикі Шершні" допомагають відбити ворожу атаку на бердянському напрямку. ВIДЕО

Вчора окупанти вирішили атакувати важкою бронетехнікою наші позиції. Сформували бронегрупу і спрямували на нашу піхоту.

Але напередодні ми передали нашим бійцям профінансовані читачами Цензор.НЕТ дрони-камікадзе "Дикі Шершні".

Результат на короткому відео. Це професійна робота FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Ось так ваші донати врятували життя нашим хлопцям!

Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

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PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон "Дикі Шершні" знищив ворожий танк Т-72. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3631) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Ще й кацапи нам допомогати почали: "Этой ночью в Токмаке наконец удачно отработало ПВО армии россии - зенитной ракетой С-300 поразило свой самолет."
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29.09.2023 11:40 Відповісти
Хто його знає, що там прилетіло, не все можна говорити...
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29.09.2023 11:46 Відповісти
"З гарних новин - мінус Су-35 силами російського ППО вночі над Токмаком",
Водночас російський паблік Fighterbomber, який адмініструє колишній військовий льотчик, натякнув, що пілот збитого Су-35 загинув.
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29.09.2023 12:13 Відповісти
Ось де війна майбутньго, раніше треба було якось намагатися в лобову проєекцію це зупинити, воно ще і стреляє. А тут сів у відносно беспечному місці, і бах у саме слабке місце. А як би мне не дороги будували з 2019 а щось продовжували робити військове як при пороху, діло було б геть по іншому.
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29.09.2023 11:58 Відповісти
 
 