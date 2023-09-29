FPV-дрони "Дикі Шершні" допомагають відбити ворожу атаку на бердянському напрямку. ВIДЕО
Вчора окупанти вирішили атакувати важкою бронетехнікою наші позиції. Сформували бронегрупу і спрямували на нашу піхоту.
Але напередодні ми передали нашим бійцям профінансовані читачами Цензор.НЕТ дрони-камікадзе "Дикі Шершні".
Результат на короткому відео. Це професійна робота FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Ось так ваші донати врятували життя нашим хлопцям!
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