FPV-дрони "Дикі Шершні" допомагають відбити ворожу атаку на бердянському напрямку. ВIДЕО

Вчора окупанти вирішили атакувати важкою бронетехнікою наші позиції. Сформували бронегрупу і спрямували на нашу піхоту.

Але напередодні ми передали нашим бійцям профінансовані читачами Цензор.НЕТ дрони-камікадзе "Дикі Шершні".

Результат на короткому відео. Це професійна робота FPV-підрозділу "Булава" та аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Ось так ваші донати врятували життя нашим хлопцям!

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