Знищення ворожих танків Т-80 та новітнього Т-90М "Прорив" поблизу села Кодеми на Донеччині. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе вразили ворожі два ворожі танки - Т-80 та Т-90М "Прорив" поблизу села Кодеми на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 93-ю бригадою та 3-ю ОШБр "Крила" продовжують успішно знищувати дороговартісну російську бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе. Цього разу в районі населеного пункту Кодеми на Донеччині було уражено два російських танки, один з яких - найсучасніший Т-90М "Прорив", і ще радянський Т-80", - йдеться в коментарі до запису.
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