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Знищення ворожих танків Т-80 та новітнього Т-90М "Прорив" поблизу села Кодеми на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів-камікадзе вразили ворожі два ворожі танки - Т-80 та Т-90М "Прорив" поблизу села Кодеми на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 93-ю бригадою та 3-ю ОШБр "Крила" продовжують успішно знищувати дороговартісну російську бронетехніку за допомогою дронів-камікадзе. Цього разу в районі населеного пункту Кодеми на Донеччині було уражено два російських танки, один з яких - найсучасніший Т-90М "Прорив", і ще радянський Т-80", - йдеться в коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий російський танк Т-90М "Прорив" знищений внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) танк (2071) знищення (7307) 93 окрема механізована бригада (295) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Кодема - це досить далеко він "нуля". Кілометрів 5, не меньше. Молодці!
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29.09.2023 12:48 Відповісти
Це що, дрони-камікадзе з причепленими кумулятивними зарядами? Пробивають танковий панцир?
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29.09.2023 13:38 Відповісти
Попадают точно под башню. Респект дронокиборгам!!!
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29.09.2023 14:04 Відповісти
а сили удару тут не треба
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29.09.2023 20:15 Відповісти
На другому відео , таке враження , що було застосовано SMArt 155 .
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29.09.2023 14:32 Відповісти
Файрстарта форева.
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29.09.2023 21:21 Відповісти
 
 