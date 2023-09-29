Артилеристи знищили РСЗВ БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та логістичний центр армії РФ на Донбасі. ВIДЕО
Аеророзвідники Flight Club із 92-ї ОМБр за допомогою безпілотників "Шарк" виявили в Луганській та Донецькій областях області РСЗВ БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" і логістичний центр армії РФ та допомогли артилеристам знищити ці цілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"На Донеччині та Луганщині екіпажі Flight Club з 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ завдяки безпілотникам "Шарк" змогли виявити та скоригувати вогонь для знищення ворожих реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і БМ-27 "Ураган", причіпну гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та логістичний центр російської армії", - йдеться у коментарі до відео.
SHARK - розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню. БпЛА обладнано високонадійним модулем зв’язку, що дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах РЕБ.
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To be continued