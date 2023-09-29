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Артилеристи знищили РСЗВ БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та логістичний центр армії РФ на Донбасі. ВIДЕО

Аеророзвідники Flight Club із 92-ї ОМБр за допомогою безпілотників "Шарк" виявили в Луганській та Донецькій областях області РСЗВ БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" і логістичний центр армії РФ та допомогли артилеристам знищити ці цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На Донеччині та Луганщині екіпажі Flight Club з 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ завдяки безпілотникам "Шарк" змогли виявити та скоригувати вогонь для знищення ворожих реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і БМ-27 "Ураган", причіпну гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та логістичний центр російської армії", - йдеться у коментарі до відео.

SHARK - розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню. БпЛА обладнано високонадійним модулем зв’язку, що дозволяє йому заглибитися у тил противника до 80 км в умовах РЕБ.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) українська зброя (179) артилерія (789) 92 окрема штурмова бригада (252) аеророзвідка (25)


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Гарна робота-всім виконавцям респект...
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29.09.2023 16:39 Відповісти
МОЛОДЦІ ( ТА Й МУЗОН ЗАЧЬОТ)
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29.09.2023 16:42 Відповісти
красiв-ОЄ,
To be continued
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29.09.2023 16:49 Відповісти
 
 