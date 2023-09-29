Повідомлено про підозру окупанту, який причетний до масових воєнних злочинів проти цивільного населення на Харківщині, - СБУ. АУДIО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань РФ, який причетний до масових воєнних злочинів у період боїв за Харків. Це 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. Своїми злочинами він вихвалявся, зокрема, перед своїми родичами.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік брав участь у штурмі селища Піски-Радьківські Ізюмського району. Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся, як він разом з іншими рашистами грабував місцевих жителів і катував українських полонених. Також воєнний злочинець розповів своєму батьку, як ворожа артилерія і бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців.



За даними слідства, зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов. З квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.

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Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов був на посаді механіка-водія БТР, з якого розстрілювали помешкання цивільного населення Харківщини.



Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України.

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