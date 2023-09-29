Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян ввечері 29 вересня

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента.

У повідомленні зазначається: "Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава кожному й кожній, хто бʼється і працює заради України та людей! Слава Україні!"

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