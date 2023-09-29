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Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян ввечері 29 вересня

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента.

У повідомленні зазначається: "Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава кожному й кожній, хто бʼється і працює заради України та людей! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заслуговує стати членом НАТО, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) звернення (607)


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Топ коментарі
+19
Потужне рішення наріду 2019 зняло черговий гундосик.
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29.09.2023 18:42
+12
Оновлений дизайн салону літака покращив життя...
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29.09.2023 18:44
+11
А де чергові ПОТУЖНІ рішення? Де?
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29.09.2023 18:40
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А де чергові ПОТУЖНІ рішення? Де?
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29.09.2023 18:40 Відповісти
Потужне рішення наріду 2019 зняло черговий гундосик.
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29.09.2023 18:42 Відповісти
шашлыки нахаляву...?
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29.09.2023 18:40 Відповісти
Ехх, пиз**ти не мішки совати
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29.09.2023 18:41 Відповісти
Данилов https://news.liga.net/politics/news/danilov-zayavil-chto-dva-ego-syna-slujat-v-vsu-ego-obvinyali-chto-oni-yakoby-za-granitsey заявил , что два его сына служат в ВСУ. Его обвиняли, что они якобы за границей

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями. У одного Париж - это воинская часть, у второго - часть территориальной обороны под Киевом в поселке", - заявил секретарь СНБО.

P.s. Наверное охраняет Конче-Заспу от дрг...
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29.09.2023 18:41 Відповісти
На блокпосту діжурить. Ловить диверсантів.
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29.09.2023 19:14 Відповісти
Шо, тарифы в два раза? Шмыгаль забеременел? Вова подает в отставку?
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29.09.2023 18:42 Відповісти
шмыгалю типа покуй, папистеть абы....
А вот фофа поросный на хавке конкретно, шашлыки осенние, не?
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29.09.2023 19:10 Відповісти
Сповистить українців що нарешті в них е самий кращий в світі президентский літак
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29.09.2023 20:04 Відповісти
Ще автозаків завтра докупить ?
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29.09.2023 18:42 Відповісти
Він розуміє , що найпозитивнішими для Українців новинами ВІД НЬОГО - це звіт про очищення Єрамко...банату?
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29.09.2023 18:43 Відповісти
ні не так - ВИЧИЩЕННЯ ЄРМАКО...банату
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29.09.2023 18:50 Відповісти
Оновлений дизайн салону літака покращив життя...
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29.09.2023 18:44 Відповісти
А нова розважальна система на борту №1? Як без неї попередники обходились?
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29.09.2023 19:20 Відповісти
Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей

(уважно оглядається навколо та у вікно, далі прискіпливо обмацує себе; не знайшовши різниці, знизує плечима)
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29.09.2023 18:49 Відповісти
це те шо Корнієнко-Бабада обіцяв підсилити президента-заочника до президента-владичиціморської?
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29.09.2023 18:52 Відповісти
Ага. То вступали в ЄС уже в 2014. А тепер ужо в 2030
Так посилились
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29.09.2023 18:57 Відповісти








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29.09.2023 19:01 Відповісти
Наведений абзац цілковито, тобто АБСОЛЮТНО беззмістовний. Набір слів з напів натяками на щось. Тут всього два можливих варіанти:
- воно не знає про що каже, але щось сказати треба
- йому про щось сказали, але попередили, що озвучувати це зарано, а сказати щось треба

В обох випадках у мене виникає одне питання: нащо патякати язиком, якщо сказати нема чого?
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29.09.2023 19:16 Відповісти
Тупий нарід повинен бути постійно під наркозом.
А то почнуть щось підозрювати.
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29.09.2023 19:22 Відповісти
Під зменшенням тарифу на 50% вже чотири роки 73% зеленоухіх й досі находятся
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29.09.2023 20:09 Відповісти
Суфлер зломався ото воно і промекало що змогло
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29.09.2023 20:13 Відповісти
Ну коли вже буде щось нове, Велике, від президента, тіпа палатки незламності, чи Найвеличніші дуби стійкості, мільярд висадити, поки осінь?
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29.09.2023 19:21 Відповісти
Новий міністр - нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою Рустем Умєров та Офіс президента не змогли дійти згоди щодо чотирьох кандидатур у МО: першого заступника замість генерала Павлюка та трьох "простих" заступників міністра- читати тут

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-ministr-novye-skandaly-v-minoborony-pochemu-umerovu-ne-dali-sformirovat-svoyu-komandu-29092023-487819
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29.09.2023 19:31 Відповісти
Коли немає чим похвалитися, коли кругом одні зашквари - пиши про потужні досягнення без конкретики. Бидло проковтне з радістю!
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29.09.2023 19:48 Відповісти
https://t.me/tZEinform/26350 tZEinform

Компанія J&C Aero (Литва) завершила повне оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ.В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати та інші частини салону. Ціна "покращення вже сьогодні" $12,6 млн.
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29.09.2023 20:06 Відповісти
Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, воїн та ветеран ЗСУ, пише:
""https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/29/7421930/index.amp Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила модифікацію та оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ....
...в ході проєкту інженери J&C Aero розробили проектні зміни, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті (IFE)"
Система розваг у літаку президента. В той час коли тисячі українців - у ЗСУ і все їхнє життя на паузі. Всі плани, сім'ї, проекти - все відкладено на після війни. А в багатьох цих "після війни" не буде...
Я голову сушу, Зеленський в польоті книжку почитати не пробував? Або там, кіно з Нетфлікса подивитися, як я у поїзді? Для яких державних справ йому потрібна система розваг?"
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29.09.2023 20:08 Відповісти
а в танчики пограти?
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29.09.2023 20:13 Відповісти
найкращою новиною від гундосого буде явка з повиннною
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29.09.2023 20:11 Відповісти
Вова, їхай на..... Дістав вже гнусавий пустобріх.
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29.09.2023 21:43 Відповісти
Коли вже ти нарешті замовкнеш?
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29.09.2023 23:00 Відповісти
Поки я бачу тільки "посилення" твоєї харі і харь твоїх ********* шашличників - в ширину.
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29.09.2023 23:02 Відповісти
бла бла бла.... ніпрошо . а ситуація в МО з закупівлями тобі невідома ? Завтра ...Завтра , все в нього завтра. Я ваш вирок ... для всієї країни
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30.09.2023 07:30 Відповісти
Та ты уже ******
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30.09.2023 07:51 Відповісти
Добре.
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30.09.2023 10:51 Відповісти
 
 