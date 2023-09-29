Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян ввечері 29 вересня
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі українського президента.
У повідомленні зазначається: "Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава кожному й кожній, хто бʼється і працює заради України та людей! Слава Україні!"
Топ коментарі
+19 Erlich Bachman
показати весь коментар29.09.2023 18:42
+12 Прощай немытая раССея
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+11 q4ma
показати весь коментар29.09.2023 18:40
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"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями. У одного Париж - это воинская часть, у второго - часть территориальной обороны под Киевом в поселке", - заявил секретарь СНБО.
P.s. Наверное охраняет Конче-Заспу от дрг...
А вот фофа поросный на хавке конкретно, шашлыки осенние, не?
(уважно оглядається навколо та у вікно, далі прискіпливо обмацує себе; не знайшовши різниці, знизує плечима)
Так посилились
- воно не знає про що каже, але щось сказати треба
- йому про щось сказали, але попередили, що озвучувати це зарано, а сказати щось треба
В обох випадках у мене виникає одне питання: нащо патякати язиком, якщо сказати нема чого?
А то почнуть щось підозрювати.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-ministr-novye-skandaly-v-minoborony-pochemu-umerovu-ne-dali-sformirovat-svoyu-komandu-29092023-487819
Компанія J&C Aero (Литва) завершила повне оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ.В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати та інші частини салону. Ціна "покращення вже сьогодні" $12,6 млн.
""https://www.pravda.com.ua/news/2023/09/29/7421930/index.amp Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила модифікацію та оновлення салону літака президента України Airbus A319 CJ....
...в ході проєкту інженери J&C Aero розробили проектні зміни, необхідні для інтеграції нової системи розваг у польоті (IFE)"
Система розваг у літаку президента. В той час коли тисячі українців - у ЗСУ і все їхнє життя на паузі. Всі плани, сім'ї, проекти - все відкладено на після війни. А в багатьох цих "після війни" не буде...
Я голову сушу, Зеленський в польоті книжку почитати не пробував? Або там, кіно з Нетфлікса подивитися, як я у поїзді? Для яких державних справ йому потрібна система розваг?"