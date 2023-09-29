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Артилеристи 36-ї ОБрМП знищили ворожу вантажівку з боєприпасами на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку артилеристи 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ спільно з підрозділом аеророзвідки "Сови" виявили та знищили ворожу вантажівку з боєприпасами під час доставки їх на позиції окупантів.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8541) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Аккуратненько так, практически без брызг.
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29.09.2023 19:23 Відповісти
 
 