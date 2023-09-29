Артилеристи 36-ї ОБрМП знищили ворожу вантажівку з боєприпасами на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку артилеристи 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ спільно з підрозділом аеророзвідки "Сови" виявили та знищили ворожу вантажівку з боєприпасами під час доставки їх на позиції окупантів.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 36 ОБрМП спільно з побратимами із Сил оборони знищили ворожий антидроновий підрозділ. ВIДЕО