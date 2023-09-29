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Мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони "Дикі Шершні", розбили наступ окупантів під Урожайним. ВIДЕО

Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу "Булава" та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

Важкий був день… Окупанти спробували відбити Урожайне і спрямували колони бронетехніки на наших піхотинців, які там закріпилися.

💥 Важлива перемога: мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони, розбили наступ окупантів під Урожайним

🇺🇦 Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу "Булава" та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської… pic.twitter.com/YQkkObUYIU

— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 29, 2023

Проте атака окупантів зазнала повної невдачі, бронегрупа була розбита FPV-дронами "Дикі Шершні", які бійцям поставила спільнота Цензор.НЕТ. В професійних руках операторів "Булави" чотири танки та три БМП за день перетворились в металобрухт. Також було знищено більше 30 штурмовиків окупантів, як були у складі бронегрупи. Поранених уже не рахували...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант потрапив під гусеницю своєї бронемашини, втікаючи від FPV-дрона "Диких шершнів". ВIДЕО

Наш підрозділ втрат не зазнав. Вранці хлопці отримали від вас нову партію дронів! Це відео - прямий аргумент, чому кожен українець має зібрати або профінансувати хоча б один FPV-дрон. Зараз ми збираємо на нову партію "Диких Шершнів", долучайтеся до нашої справи, інвестуйте в FPV-дрони і отримуйте миттєві дивіденди у вигляді мертвої русні!

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Автор: 

допомога (8368) fpv-дрон (114)


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Топ коментарі
+5
Весільні дрони. Так Рєзніков? Де ти вже заховався?
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29.09.2023 19:04
+4
Слава ЗСУ за такий «урожай»! Сподіваюсь, що у недалекому майбутньому будуть збирати справжній урожай наші мирні мешканці!
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29.09.2023 19:07
+3
+
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29.09.2023 19:06
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Весільні дрони. Так Рєзніков? Де ти вже заховався?
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29.09.2023 19:04 Відповісти
+
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29.09.2023 19:06 Відповісти
Слава ЗСУ за такий «урожай»! Сподіваюсь, що у недалекому майбутньому будуть збирати справжній урожай наші мирні мешканці!
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29.09.2023 19:07 Відповісти
"Кому Вниз"
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29.09.2023 19:49 Відповісти
на последнем заряде батареи поразил танк
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29.09.2023 20:31 Відповісти
Low Battery
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29.09.2023 20:33 Відповісти
Ага, а водночас був проведений ремонт у зелупольоті.
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29.09.2023 21:18 Відповісти
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29.09.2023 21:19 Відповісти
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30.09.2023 01:08 Відповісти
Хтось скаже - який застосовується заряд у дрона, що може знищити танк, особливо - потраплянням у лобову частину броні? Дякую
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30.09.2023 07:47 Відповісти
Не завжди може знищити, але пошкодити, знерухомити і тим самим вивести з бою це вже також великий плюс
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01.10.2023 09:35 Відповісти
Дивився разів десять і бляха не набридло.
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30.09.2023 10:54 Відповісти
 
 