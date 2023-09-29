Мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони "Дикі Шершні", розбили наступ окупантів під Урожайним. ВIДЕО

Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу "Булава" та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

Важкий був день… Окупанти спробували відбити Урожайне і спрямували колони бронетехніки на наших піхотинців, які там закріпилися.

💥 Важлива перемога: мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони, розбили наступ окупантів під Урожайним



🇺🇦 Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу "Булава" та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської… pic.twitter.com/YQkkObUYIU — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 29, 2023

Проте атака окупантів зазнала повної невдачі, бронегрупа була розбита FPV-дронами "Дикі Шершні", які бійцям поставила спільнота Цензор.НЕТ. В професійних руках операторів "Булави" чотири танки та три БМП за день перетворились в металобрухт. Також було знищено більше 30 штурмовиків окупантів, як були у складі бронегрупи. Поранених уже не рахували...

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Наш підрозділ втрат не зазнав. Вранці хлопці отримали від вас нову партію дронів! Це відео - прямий аргумент, чому кожен українець має зібрати або профінансувати хоча б один FPV-дрон. Зараз ми збираємо на нову партію "Диких Шершнів", долучайтеся до нашої справи, інвестуйте в FPV-дрони і отримуйте миттєві дивіденди у вигляді мертвої русні!



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